«Анжи» сыграет домашний матч Юношеской лиги УЕФА с «Маккаби» в Астрахани

сегодня, 14:19

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что клуб из Махачкалы проведет домашний матч Юношеской лиги УЕФА против израильского «Маккаби» (Тель-Авив) на стадионе в Астрахани.

Перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября РФС обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в этом регионе. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у «Анжи» еще остаются шансы сыграть с «Маккаби» в Каспийске.