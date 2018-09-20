«Анжи» сыграет домашний матч Юношеской лиги УЕФА с «Маккаби» в Астрахани

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.38 4.90 11.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.47 3.47 2.15
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.65 4.30 5.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.58 4.05 7.20
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.285 6.30 12.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.10 4.20 1.615
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.51 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.32 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 38.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.00 6.00 1.31
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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«Анжи» сыграет домашний матч Юношеской лиги УЕФА с «Маккаби» в Астрахани

сегодня, 14:19

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что клуб из Махачкалы проведет домашний матч Юношеской лиги УЕФА против израильского «Маккаби» (Тель-Авив) на стадионе в Астрахани. 

Перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября РФС обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в этом регионе. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у «Анжи» еще остаются шансы сыграть с «Маккаби» в Каспийске.

Несмотря на попытки РФС и «Анжи» добиться снятия запрета, сторонам не удалось договориться о проведении матча на домашнем поле махачкалинцев в Каспийске. Это связано с тем, что для разрешения на проведение игры необходима новая инспекция рабочей группы комитета УЕФА по безопасности. Но инспекторы не приезжали в Дагестан после жеребьевки турнира.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:17
Удачи .
cska.78
cska.78
сегодня в 15:07
Анжи удачи!
Faustello
Faustello
сегодня в 15:06
Прядкин опять обо76ся
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:05
А почему на украине играют, ведь там вообще война идёт?! Абсурдный запрет!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил LOpp
сегодня в 15:03
а почему от России именно Анжи играет в юношеской лиги УЕФА?
? ты реально не знаешь формата ЮЛЧ?
Анжи 2000 года победив в финале Кубка РФС московский Спартак 2:1 получили право играть в ЮЛЧ!
Набери в гугле про ЮЛЧ почитай!!!
311
311
сегодня в 15:02
Что не так с Махачем?)
LOpp
LOpp
сегодня в 14:46
а почему от России именно Анжи играет в юношеской лиги УЕФА?
drug01
drug01
сегодня в 14:35
Удачи!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:33
Это было ясно изначально.
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