Стало известно, где «Анжи» сыграет домашний матч Юношеской лиги УЕФА

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что клуб из Махачкалы проведет домашний матч Юношеской лиги УЕФА против израильского «Маккаби» (Тель-Авив) на стадионе в Астрахани.
Перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября РФС обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в этом регионе. Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что у «Анжи» еще остаются шансы сыграть с «Маккаби» в Каспийске.
Несмотря на попытки РФС и «Анжи» добиться снятия запрета, сторонам не удалось договориться о проведении матча на домашнем поле махачкалинцев в Каспийске. Это связано с тем, что для разрешения на проведение игры необходима новая инспекция рабочей группы комитета УЕФА по безопасности. Но инспекторы не приезжали в Дагестан после жеребьевки турнира.
Анжи 2000 года победив в финале Кубка РФС московский Спартак 2:1 получили право играть в ЮЛЧ!
Набери в гугле про ЮЛЧ почитай!!!
Анжи 2000 года победив в финале Кубка РФС московский Спартак 2:1 получили право играть в ЮЛЧ!
Набери в гугле про ЮЛЧ почитай!!!