Благотворительный фонд «Анжи Живи» начал свою работу

сегодня, 15:46

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что фонд «Анжи Живи» начал свою работу.

Учредителем фонда стал бывший тренер «Анжи» и экс-футболист махачкалинского «Динамо» Алияр Исмаилов. Идея создания фонда принадлежит болельщикам «Анжи». Большое количество любителей футбола предлагали оказать клубу посильную финансовую помощь, но не знали как это сделать. Теперь у них появилась такая возможность.

«Анжи» планирует открыто вести отчетность о деятельности фонда и публиковать всю информацию о пополнении его счетов.

Ранее множество известных футбольных персон поддерживали клуб через социальные сети.