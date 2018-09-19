Благотворительный фонд «Анжи Живи» начал свою работу

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Россия. ФНЛ 2018/2019, 12 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 2.05 3.26 3.88
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 2.03 3.46 3.68
17:00 16’ Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 0:0 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2.66 3.22 2.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел 2.79 3.20 2.62
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 - - -
Лига чемпионов 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 1.181 8.40 18.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.29 6.40 11.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 5.40 3.90 1.727
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
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Благотворительный фонд «Анжи Живи» начал свою работу

сегодня, 15:46

Пресс-служба «Анжи» сообщает, что фонд «Анжи Живи» начал свою работу.

Учредителем фонда стал бывший тренер «Анжи» и экс-футболист махачкалинского «Динамо» Алияр Исмаилов. Идея создания фонда принадлежит болельщикам «Анжи». Большое количество любителей футбола предлагали оказать клубу посильную финансовую помощь, но не знали как это сделать. Теперь у них появилась такая возможность.

«Анжи» планирует открыто вести отчетность о деятельности фонда и публиковать всю информацию о пополнении его счетов.

Ранее множество известных футбольных персон поддерживали клуб через социальные сети. 

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:23
"Анжи" должен самораспуститься, чтобы не грабить бедных россиян напрямую! Или тогда пусть с "зеней" договорятся и через трубу пусть тырят.
tuman960
tuman960
сегодня в 16:22
"Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы..."
альпийское нищенство!!!!!
pomor45
pomor45
сегодня в 16:13
Параллельно по всем каналам клянчат деньги для больных детей. Вот им и собирайте, а эти лоботрясы пусть сами зарабатывают. Профессионалы, епт.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:11
Надеюсь хотя бы Дюпину на доширак соберут.
parallels
parallels
сегодня в 16:08
расформировать - и не мучиться. к спартаку тоже относится.
Jum13
Jum13
сегодня в 15:58
Надо ещё теги в соцсетях прописать "Же суис Анжи" )))

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Ранее множество известных футбольных персон поддерживали клуб через социальные сети.
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Поддержали - но денег не дали )))
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 15:58
По результатам работы фонда Анжи исчезнет с футбольной карты России, некоторые лихие люди срубят неплохие бабки, а Алияр Исмаилов сядет ( не на стул, естественно)! Кто не согласен ?
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