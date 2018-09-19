«Краснодар» прилетел в Турцию

сегодня, 17:59

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что команда успешно приземлилась в турецком городе Акхисар. Здесь «быки» проведут матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы против местного клуба «Акхисар Беледиеспор». Встреча состоится 20 сентября в 19:55 по московскому времени.

Для российских клубов вояж в Турцию начался неудачно. Вчера «Локомотив» разгромно уступил «Галатасараю» в Лиге чемпионов.