«Краснодар» прилетел в Турцию

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что команда успешно приземлилась в турецком городе Акхисар. Здесь «быки» проведут матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы против местного клуба «Акхисар Беледиеспор». Встреча состоится 20 сентября в 19:55 по московскому времени.
Мы на месте! Полет отличный! Настроение 🔥 👍#АкхисарКраснодар #ЛЕ #БыкиВЕвропе pic.twitter.com/KdKt78p43x— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 19 сентября 2018 г.
Для российских клубов вояж в Турцию начался неудачно. Вчера «Локомотив» разгромно уступил «Галатасараю» в Лиге чемпионов.