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Каррера: «Мы смогли сдержать игру „Рапида“. У него не было много моментов»

вчера, 22:26
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды от «Рапида» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

У соперника не было много моментов, мы смогли сдержать его игру. Жаль, что сами ошибались в последних передачах. В ином случае счёт бы оказался другим. «Рапид» забил два гола после наших ошибок. Вот и всё.

Что касается того, насколько сильно сказываются наши потери, то мы знакомы с качествами Луиса Адриано и Квинси Промеса, они особенно важны в фазе атаки. Квинси больше нет, Адриано дисквалифицирован. Мы пытаемся подобрать тех, кто больше подходит к этой работе.

Заходил ли в раздевалку после матча Леонид Федун? Нет, я лично президента не видел.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
сегодня в 00:08
Экс-чемпион сдерживает игру Рапида :))
Ппц..
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил mangoх12
вчера в 23:25
Вы правы уважаемый , этот псевдо тренер наверно имел ввиду ну не 7-0 ведь))
Мне кажется, он и сам уже запутался в своих неудачах. Однако, прикольно наблюдать, как Зомбин отрабатывает свои серебрянники.....
mangoх12
mangoх12 ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:21
Это ужас, впечатление, что он не ведает, что говорит. Не видя игру, можно было подумать, что он победил. Но, к счастью, человечество придумало табло.....
Вы правы уважаемый , этот псевдо тренер наверно имел ввиду ну не 7-0 ведь))
blitz
blitz
вчера в 23:19
Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
cska plus
cska plus
вчера в 23:13
Каррера наверное другой матч смотрел.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:08
Все как обычно:
- Мы играли хорошо, но не повезло!!!
Это любимая отговорка , когда не хотят признать свои ошибки!
Carcasss
Carcasss
вчера в 23:03
не ну реально, Рапит мегакрутой клап
и 2-0 всего
спс от всей страны!
Некит_Зенит
Некит_Зенит
вчера в 22:54
Че ты там смог вася?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил mangoх12
вчера в 22:45
О Господи что онн несет.. Вафельников нвстало твое время
Это ужас, впечатление, что он не ведает, что говорит. Не видя игру, можно было подумать, что он победил. Но, к счастью, человечество придумало табло.....
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 22:44
Можно было бы и посочувствовать, но после подобных вью, сложно оставаться серьёзным
cska.78
cska.78 ответил PATRIOT1965
вчера в 22:43
Каррера думал,что Пилипчук хочет подсидеть его,вытурил,а теперь пусть пожинает свои плоды.
Каррера сам подсидел Аленичева, думает и его подсидеть хотят :)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил cska.78
вчера в 22:43
Ну прогресс то есть, с ПАОКом в створ вообще ударов не было :)
Главное,чтобы он не подал в отставку.Требую продолжения банкета.)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил cska.78
вчера в 22:42
Ну прогресс то есть, с ПАОКом в створ вообще ударов не было :)
Каррера думал,что Пилипчук хочет подсидеть его,вытурил,а теперь пусть пожинает свои плоды.
cska.78
cska.78 ответил Jum13
вчера в 22:38
У Рапида 12 ударов, 6 в створ. У спартака - 6 ударов, 2 в створ. ================================= Заходил ли в раздевалку после матча Леонид Федун? Нет, я лично президента не видел ================================= Австрийские газеты пишут, что был задержан некто Леонид Ф. с двумя мешками наличности возле входа в судейскую. Теперь понятно почему Каррера не видел Федуна в раздевалке
Ну прогресс то есть, с ПАОКом в створ вообще ударов не было :)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил viv
вчера в 22:36
Он не для них тренирует епт)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:36
Признался бы уже, что Рапид просто сильнее
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 22:36
Физрук, лучше иногда молчать чем говорить!
RIR68
RIR68
вчера в 22:35
Дайте Каррере повалерить!!!
serh62
serh62
вчера в 22:34
карера наверное опять гордится своей командой..что же...повод есть.
cska.78
cska.78
вчера в 22:34
    Jum13
    Jum13
    вчера в 22:33
    У Рапида 12 ударов, 6 в створ. У спартака - 6 ударов, 2 в створ.

    =================================

    Заходил ли в раздевалку после матча Леонид Федун? Нет, я лично президента не видел

    =================================

    Австрийские газеты пишут, что был задержан некто Леонид Ф. с двумя мешками наличности возле входа в судейскую. Теперь понятно почему Каррера не видел Федуна в раздевалке
    mangoх12
    mangoх12
    вчера в 22:31
    О Господи что онн несет..
    Вафельников нвстало твое время
    viv
    viv
    вчера в 22:30
    Физрук вон из России!!!!!!
    311
    311
    вчера в 22:30
    Действительно, не 7-0 же, есть чем гордиться!)
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