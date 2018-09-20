Каррера: «Мы смогли сдержать игру „Рапида“. У него не было много моментов»

Наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение своей команды от «Рапида» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

У соперника не было много моментов, мы смогли сдержать его игру. Жаль, что сами ошибались в последних передачах. В ином случае счёт бы оказался другим. «Рапид» забил два гола после наших ошибок. Вот и всё.

Что касается того, насколько сильно сказываются наши потери, то мы знакомы с качествами Луиса Адриано и Квинси Промеса, они особенно важны в фазе атаки. Квинси больше нет, Адриано дисквалифицирован. Мы пытаемся подобрать тех, кто больше подходит к этой работе.

Заходил ли в раздевалку после матча Леонид Федун? Нет, я лично президента не видел.