Экс-нападающий «Спартака»: «Каррера понимает, что он делает всё правильно»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 45’ Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.163 7.90 16.25
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 44’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 45’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.32 5.75 8.60
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.79 3.54 4.85
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.35 5.15 8.90
19:55 45’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 45’ Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.45 3.68 1.61
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.15 3.56 3.47
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.08
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.97 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Экс-нападающий «Спартака»: «Каррера понимает, что он делает всё правильно»

сегодня, 18:49
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился первый тайм

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «красно-белыми» и «Рапидом».

Тяжёлая будет игра, связано это и с тем, что «Спартак» проиграл последнюю игру «Ахмату», к тому же имеются внутренние проблемы, в связи с ними и отстранили Ещенко и Глушакова от тренировочного процесса. Что касается соперника, то «Рапид» команда очень хорошего уровня, с австрийскими командами всегда играть трудно, особенно на их поле.

Чрезмерное спокойствие Массимо Карреры? Ему просто-напросто виднее. Он каждый день находится с командой и видит всё по тренировочному процессу. Если он себя так ведёт, то он понимает, что он делает всё правильно. Нам остаётся только довериться ему, и мы ему доверяем.

Команды уже объявили свои стартовые составы.

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Все комментарии
Antonchik
Antonchik
сегодня в 20:08
Пупсики не дадут убить кареру лайками.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:42
Если кто хочет пожелать удачи Спартаку, то лучше не уподобляться усатой кухарке и поддержать тренера, дав ему спокойно поработать. Он знает что делает.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:28
Дайте Каррере поработать!
Инородный Семиноль
Инородный Семиноль
сегодня в 19:16
НАДЕЮСЬ, КЕЧИНОВ ПРАВ, И СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ МЫ УВИДИМ ОТЛИЧНЫЙ ФУТБОЛ И МНОГО ПОСМЕЕМСЯ!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:11
Чего все вообще к Каррере прицепились.........

Каррера избавился от Промеса,Пилипчука,Гераскина и пр. ????? - навряд ли....
Каррера сеет раздор в колективе ??? - не думаю....

Я вообще не перестаю удивляться терпению и хладнокровию этого специалиста.....
И поражают "переобутыши" которые ещё недавно пели оды Массимо - а сегодня проходят мимо не здороваясь......

Позор !!!!!!!!
RIR68
RIR68
сегодня в 19:00
Каррера понимает, что в случае провала ему причитаются отступные от Пукойла!
Abverin
Abverin
сегодня в 18:52
Когда делают всё правильно, Ахмату на своем поле не проигрывают.
cska.78
cska.78
сегодня в 18:50
Усатый повар не доверяет уже ему :)
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 18:50
Физрук до сих пор в ауте от лайков.
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