Экс-нападающий «Спартака»: «Каррера понимает, что он делает всё правильно»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «красно-белыми» и «Рапидом».

Тяжёлая будет игра, связано это и с тем, что «Спартак» проиграл последнюю игру «Ахмату», к тому же имеются внутренние проблемы, в связи с ними и отстранили Ещенко и Глушакова от тренировочного процесса. Что касается соперника, то «Рапид» команда очень хорошего уровня, с австрийскими командами всегда играть трудно, особенно на их поле.

Чрезмерное спокойствие Массимо Карреры? Ему просто-напросто виднее. Он каждый день находится с командой и видит всё по тренировочному процессу. Если он себя так ведёт, то он понимает, что он делает всё правильно. Нам остаётся только довериться ему, и мы ему доверяем.