Орлов: «Итальянцы не верят в Карреру»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.42 4.65 9.80
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.75 3.37 2.11
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.69 4.15 5.35
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.75 3.54 6.00
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.28 6.20 12.75
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.60 4.13 5.94
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.50 4.00 1.62
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.51 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.52 4.23 7.27
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.10 10.97 38.05
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.25 5.65 1.34
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Орлов: «Итальянцы не верят в Карреру»

сегодня, 17:49

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в «Спартаке» и о главном тренере «красно-белых» Массимо Каррере

Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со «Спартаком». А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот пазл.

Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаёте Промеса — хорошего футболиста, забивного, — то ищите ему замену. Смешно: получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 млн евро — ну хоть за 15 млн кого-то бы взяли. Найдите вы форварда.

Напомним, на днях в «Спартаке» развернулся конфликт с участием Дениса Глушакова, Андрея Ещенко и Карреры. 

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 18:57
Комментатор, который думает, что ФК Торино базируется в городе Ювентусе, ещё будет говорить за итальянцев. Клоун.
112910415
112910415
сегодня в 18:56
странный он, Геннадий Орлов...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:55
В Италии свои критерии......
Манчини, единственный тренер Зенита,который не выиграл ничего - приглашён в сборную.....
Каррера,который в первый же год взял чемпионство - не зовут даже 4-м тренером в 8-ю команду 6-й лиги.......))

не поймёшь этих итальянцев.....))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил морозз
сегодня в 18:55
Это уже старческий маразм, в Спартаке есть такой же типаж типа Орлова...вечно брюзжащий и недовольный! Пора уже на покой, хватит повторять чьи то глупости!
Вот откуда Гене знать про звали или не звали??? Можно подумать, что после скандала все тренеры итальянских команд ему отзвонились и сообщили для Орлова радостную весть о том, что Каррера им не нужен?!?
Саныч , привет!!!
самый добрый
самый добрый
сегодня в 18:53
    viv
    viv
    сегодня в 18:52
    В него верят только глорики.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 18:50
    О санга под ником Dj Лёха решил с клонов зайти!!! Посмотрим выдержит ли он сегодня, обычно такие битвы проигрывал, но может создал очень много клонов для борьбы? Посмотрим, улыбнёмся!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил ivany4
    сегодня в 18:50
    Грешно смеяться над чужими неурядицами. Придешь домой, а войти не сможешь, рога помешают.
    Грешно выносить сор из избы, а мужику особо!!!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 18:49
    В физрука уже и Назаров с Маклаковым не верят!
    Ну что еще должно случиться,
    Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
    А наше счастье - не Каррера.
    С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
    И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
    Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
    И нет яиц от этой птицы,
    И съесть нельзя, и не летает.
    Adepta
    Adepta
    сегодня в 18:48
    Сколько спартаклонов набежало защищать неудачника-физрука.
    ziborock
    ziborock ответил морозз
    сегодня в 18:45
    Дружище, ты мне напомнил старых добрых бабушек сидящих у подъезда и перемывавших косточки всему кто живёт в этом доме! Ты из их разряда?
    А ты разве не заметил? Сплетни его конек!)))
    морозз
    морозз
    сегодня в 18:45
    Это уже старческий маразм, в Спартаке есть такой же типаж типа Орлова...вечно брюзжащий и недовольный! Пора уже на покой, хватит повторять чьи то глупости!
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 18:44
    морозз
    морозз ответил cska.78
    сегодня в 18:41
    Дружище, ты мне напомнил старых добрых бабушек сидящих у подъезда и перемывавших косточки всему кто живёт в этом доме! Ты из их разряда?
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 18:41
    Dj Лёха только успевает аватарки менять, в лучших традициях санга!!!
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:39
    Гене! - ищите женщину! Может поможет!
    cska.78
    cska.78 ответил Sysanin101
    сегодня в 18:37
    Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу. Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой. В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям. А потом все удивляются, почему Глушаков так резко сдал и плохо играет за клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё не играет. Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете. Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ! Мочи уже терпеть их НЕТ! Глушаков очень сильно ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность. Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года. Его как будто подменили и споили не пойми чем. Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности. И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается. Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря. Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше. Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными зверскими ВЫХОДКАМИ. Глушаков поднял руку на МАТЬ двоих детей, супругу, женщину. Это до какого безобразия надо было упасть Глушакову, чтобы избивать МАТЬ своих детей! Мать СВЯТОЕ, а эта глушаковская НЕЧИСТЬ избивает жену и угрожает убийством. Горе-заступнички за Глушакова. Зачем вы оправдываете его и закрываете ваши глаза на его преступления и беззакония? Глушаков достоин самого сурового НАКАЗАНИЯ и осуждения. Человеческого и УГОЛОВНОГО! Спартаку надо от Глушакова ИЗБАВЛЯТЬСЯ самым радикальным способом и ГНАТЬ его из команды и как можно скорее. Общественность должна знать об этих преступлениях Глушакова. Глушаков позорит Спартак на всю страну и Мир.
    Денис не скрывал, что ненавидит пищевик, пусть завершает начатое :)
    denmig
    denmig
    сегодня в 18:37
    Человек , выигравший титул, не может сложить пазл!? - орлова пора в утиль! Давно!
    Sysanin101
    Sysanin101 ответил cska.78
    сегодня в 18:36
    Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу.
    Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова от тренировок с основой.
    В преддверии важных игр он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям.
    А потом все удивляются, почему Глушаков так резко сдал и плохо играет за клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё не играет.
    Глушаков предстал в очень НЕ ХОРОШЕМ свете.
    Всех он уже ДОСТАЛ своим РАЗГИЛЬДЯЙСТВОМ!
    Мочи уже терпеть их НЕТ!
    Глушаков очень сильно ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
    Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
    Его как будто подменили и споили не пойми чем.
    Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
    И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
    Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
    Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше.
    Пусть в другом месте занимается ЕРУНДОЙ и не марает великий клуб Спартак своим разгильдяйским поведением и неадекватными зверскими ВЫХОДКАМИ.
    Глушаков поднял руку на МАТЬ двоих детей, супругу, женщину.
    Это до какого безобразия надо было упасть Глушакову, чтобы избивать МАТЬ своих детей!
    Мать СВЯТОЕ, а эта глушаковская НЕЧИСТЬ избивает жену и угрожает убийством.
    Горе-заступнички за Глушакова.
    Зачем вы оправдываете его и закрываете ваши глаза на его преступления и беззакония?
    Глушаков достоин самого сурового НАКАЗАНИЯ и осуждения.
    Человеческого и УГОЛОВНОГО!
    Спартаку надо от Глушакова ИЗБАВЛЯТЬСЯ самым радикальным способом и ГНАТЬ его из команды и как можно скорее.
    Общественность должна знать об этих преступлениях Глушакова.
    Глушаков позорит Спартак на всю страну и Мир.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    сегодня в 18:34
    Я много смотрел матчей,что комментировал Орлов и скажу весьма адекватный человек,чувствуется,что любит Зенит,но откровенно,как спартаковские комментаторы не показывает этого.
    Гавроша
    Гавроша ответил ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    сегодня в 18:33
    старый баклан завыл свою песню. гендос, это не твоего ума дело, знаток итальянского рынка нашёлся.
    Почему он не может сказать? Бубнову, ловчеву, рейнгольду можно рассуждать о Зените, а Орлову о спартаке нельзя? Прямо фашизм какой-то.
    Dj Лёха
    Dj Лёха ответил Так Себе Аналитик
    сегодня в 18:32
    Видимо, я ошибался и он все-таки настоящий спартач. Но это норма, Кержаков тоже двух жен уже в психушку упек и детей отнял, кто богаче, тот судей и покупает у нас)
    Да, какую страну в де**мо питерские превратили. Из-за одной питерской банды вся страна должна мучиться.
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
    сегодня в 18:31
    А кто в него верит кроме пупсиков?))
    Гавроша
    Гавроша ответил Василий 50
    сегодня в 18:31
    Каррера и итальянцы тут не при чем. Самый главный враг "Спартака" - Федун. Клубу нужен нормальный хозяин.
    червяк?
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответил Так Себе Аналитик
    сегодня в 18:30
    Видимо, я ошибался и он все-таки настоящий спартач. Но это норма, Кержаков тоже двух жен уже в психушку упек и детей отнял, кто богаче, тот судей и покупает у нас)
    Но есть неподкупный суд,перед ним предстанем все.
    Гавроша
    Гавроша ответил drug01
    сегодня в 18:30
    А кто в него верит?Бубнов,Ловчев?....
    рейнгольд
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 18:29
    Каррера тут точно не причем.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил cska.78
    сегодня в 18:29
    Видимо, я ошибался и он все-таки настоящий спартач. Но это норма, Кержаков тоже двух жен уже в психушку упек и детей отнял, кто богаче, тот судей и покупает у нас)
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 18:24
    Вот совать свой нос в чужие дела не надо. Тем более, не зная внутренних обстоятельств. Не посвящать же им всех и вся ради того, чтобы какой-то Гена понял почему деньги не тратят.
    Dj Лёха
    Dj Лёха ответил Любимец
    сегодня в 18:23
    А русские давно уже не верят Орлову! Даже не слушают!
    Ну почему же, после того, как Петросян сдал и стал больше судиться, чем юморить, Геннадий пустующую нишу быстренько занял.
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