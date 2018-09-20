Орлов: «Итальянцы не верят в Карреру»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации в «Спартаке» и о главном тренере «красно-белых» Массимо Каррере.

Каррера стал работать главным тренером только в России, и здесь он даже стал чемпионом со «Спартаком». А вы слышали, чтобы какой-то из итальянских клубов его позвал, как героя России? Значит, в него не верят итальянцы. И в России он никак не может сложить этот пазл.

Никак я не могу понять их трансферную политику. Если вы продаёте Промеса — хорошего футболиста, забивного, — то ищите ему замену. Смешно: получили за него деньги, а куда их дели? Продали за 30 млн евро — ну хоть за 15 млн кого-то бы взяли. Найдите вы форварда.