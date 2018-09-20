Черчесов: «Мы завоевали сердца наших болельщиков»

сегодня, 20:13

Наставник сборной России Станислав Черчесов посетил презентацию книги журналиста Игоря Рабинера «Чемпионы наших сердец» об успехе национальной команды на чемпионате мира-2018 и ответил на ряд вопросов.

Что для вас самое дорогое, чего удалось достичь?

Мы завоевали сердца наших болельщиков. Страна объединилась и помогала нам. Если бы мы стали чемпионами мира, было бы меньше пафоса, но больше дела.

В какой момент вы поняли, что эти игроки вас не подведут?

Мы в них всегда верим. В спорте надо правильно воспользоваться ситуациями. Саудовцы поменяли тренера до турнира, испанцы поменяли тренера во время чемпионата. Жалко, что здесь нет игроков, они больше достойны похвалы, нежели мы. Передам им привет.

Когда поняли, что Черышев готов выйти на поле во время первого матча чемпионата ? Интуитивно или предполагали такой вариант событий?

Я уже забыл, как было. Знаем Черышева, знали, в какую систему мы играем. Сыграл он с французами, потом позвали на сбор, заслужил вызов в сборную. Для нас не стало удивлением его выступление, только для вас.

Напомним, 10 сентября россияне разгромили сборную Чехии в товарищеском матче.