Черчесов: «Мы завоевали сердца наших болельщиков»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 1:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.163 7.90 16.25
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 45’ Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 2:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 45’ Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.32 5.75 8.60
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:0 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.79 3.54 4.85
19:55 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:1 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 45’ Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 0:0 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.35 5.15 8.90
19:55 45’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 1:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.45 3.68 1.61
19:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.99 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.15 3.56 3.47
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.08
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.97 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Черчесов: «Мы завоевали сердца наших болельщиков»

сегодня, 20:13

Наставник сборной России Станислав Черчесов посетил презентацию книги журналиста Игоря Рабинера «Чемпионы наших сердец» об успехе национальной команды на чемпионате мира-2018 и ответил на ряд вопросов.

Что для вас самое дорогое, чего удалось достичь?

Мы завоевали сердца наших болельщиков. Страна объединилась и помогала нам. Если бы мы стали чемпионами мира, было бы меньше пафоса, но больше дела.

В какой момент вы поняли, что эти игроки вас не подведут?

Мы в них всегда верим. В спорте надо правильно воспользоваться ситуациями. Саудовцы поменяли тренера до турнира, испанцы поменяли тренера во время чемпионата. Жалко, что здесь нет игроков, они больше достойны похвалы, нежели мы. Передам им привет.

Когда поняли, что Черышев готов выйти на поле во время первого матча чемпионата ? Интуитивно или предполагали такой вариант событий? 

Я уже забыл, как было. Знаем Черышева, знали, в какую систему мы играем. Сыграл он с французами, потом позвали на сбор, заслужил вызов в сборную. Для нас не стало удивлением его выступление, только для вас. 

Напомним, 10 сентября россияне разгромили сборную Чехии в товарищеском матче. 

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AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 20:17
Пора бы уже утихнуть этому хайпу. Французы уже через пару недель про свой триумф не вспоминали, а у нас Дзюба и Черчесов все никак не уймутся
Alladins
Alladins
сегодня в 20:15
А в чем был успех?
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