Хохлов: «Перед матчем с „Анжи“ нет никакой расслабленности и недооценки»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о подготовке к матчу с «Анжи», который состоится в рамках 8-го тура РПЛ .

Перед матчем с «Анжи» нет никакой расслабленности и недооценки. Именно на это мы делаем акцент на протяжении этой недели. Если команда находится внизу таблицы и испытывает трудности, может быть неправильное восприятие соперника. Мы стараемся уйти от этого.

Сейчас нельзя зацикливаться на количестве очков: в таблице большая плотность, нам необходимо двигаться вперед, в направлении, которое мы выбрали, и не сбиваться с него.