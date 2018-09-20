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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Хохлов: «Перед матчем с „Анжи“ нет никакой расслабленности и недооценки»

сегодня, 16:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи22.09.2018 в 14:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о подготовке к матчу с «Анжи», который состоится в рамках 8-го тура РПЛ.

Перед матчем с «Анжи» нет никакой расслабленности и недооценки. Именно на это мы делаем акцент на протяжении этой недели. Если команда находится внизу таблицы и испытывает трудности, может быть неправильное восприятие соперника. Мы стараемся уйти от этого.

Сейчас нельзя зацикливаться на количестве очков: в таблице большая плотность, нам необходимо двигаться вперед, в направлении, которое мы выбрали, и не сбиваться с него.

Напомним, что в матче 7-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом».  

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 17:15
Удачи пацаны.Проходных матчей нет. и Победы .
DonaDonni
DonaDonni
сегодня в 17:08
ПРОХОДНОЙ МАТЧ ДЛЯ ДИНАМО.
КАДИЕВУ ОТ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА: "БЕРИ НОШУ ПО СЕБЕ ЧТОБ НЕ ПАДАТЬ ПРИ ХОТЬБЕ"
шацк
шацк
сегодня в 16:55
Анжи сейчас конечно очень опасен, как раненый зверь. Но Динамо обязано выигрывать!
drug01
drug01
сегодня в 16:43
Надо только побеждать!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:43
Можно рискнуть поставить на Анжи.
andromend
andromend
сегодня в 16:22
Все правильно Дима сказал, осталось сделать.Динамо - УДачи!
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