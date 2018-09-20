Хохлов: «Перед матчем с „Анжи“ нет никакой расслабленности и недооценки»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о подготовке к матчу с «Анжи», который состоится в рамках 8-го тура РПЛ.
Перед матчем с «Анжи» нет никакой расслабленности и недооценки. Именно на это мы делаем акцент на протяжении этой недели. Если команда находится внизу таблицы и испытывает трудности, может быть неправильное восприятие соперника. Мы стараемся уйти от этого.
Сейчас нельзя зацикливаться на количестве очков: в таблице большая плотность, нам необходимо двигаться вперед, в направлении, которое мы выбрали, и не сбиваться с него.
Напомним, что в матче 7-го тура РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом».
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