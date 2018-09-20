Ледяхов: «В „Балтике“ собраны квалифицированные футболисты»

50-летний специалист Игорь Ледяхов, назначенный главным тренером «Балтики», дал свое первое интервью в новой должности.

Уже пообщался с ребятами и провел первую тренировку. Считаю, что в «Балтике» собраны квалифицированные футболисты, многие из которых имеют опыт выступлений за большие российские клубы. С некоторыми игроками я пересекался, когда работал в других командах.

Приглашение от руководителей калининградского клуба мне поступило два дня назад. А сегодня я уже в Калининграде и подписал контракт. Делайте выводы.

Почему команда находится в зоне вылета? Мне пока трудно ответить на этот вопрос. Разберемся в процессе совместной работы. Уверен, будем прогрессировать от игры к игре и постараемся доказать свое футбольное мастерство.