Ледяхов: «В „Балтике“ собраны квалифицированные футболисты»

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.127 8.10 27.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб СевильяСевилья 5:1 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.34 5.56 10.50
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.80 3.47 2.05
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:2 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.28 5.30 13.00
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 2:1 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.27 5.15 15.25
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 2:2 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 3:1 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.66 3.18 7.70
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.56 4.32 6.32
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 35.00 8.80 1.104
19:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:2 Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 25’ Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 0:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.97 3.51 4.13
22:00 25’ Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 1:0 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 26’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:2 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.41 3.37 3.09
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.49 4.51 7.08
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:0 Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 Идет первый тайм, 25’ Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 0:0 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.07 15.25 41.85
22:00 26’ Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 0:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан 11.75 5.75 1.27
22:00 26’ Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Ледяхов: «В „Балтике“ собраны квалифицированные футболисты»

сегодня, 20:24

50-летний специалист Игорь Ледяхов, назначенный главным тренером «Балтики», дал свое первое интервью в новой должности.

Уже пообщался с ребятами и провел первую тренировку. Считаю, что в «Балтике» собраны квалифицированные футболисты, многие из которых имеют опыт выступлений за большие российские клубы. С некоторыми игроками я пересекался, когда работал в других командах. 

Приглашение от руководителей калининградского клуба мне поступило два дня назад. А сегодня я уже в Калининграде и подписал контракт. Делайте выводы.

Почему команда находится в зоне вылета? Мне пока трудно ответить на этот вопрос. Разберемся в процессе совместной работы.  Уверен, будем прогрессировать от игры к игре и постараемся доказать свое футбольное мастерство. 

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 21:46
Желаю новому тренеру Балтике успехов
REALный Мадрид
REALный Мадрид
сегодня в 20:32
И вправду, очень интересно. Так почему команда квалифицированных футболистов возглавляет пятёрку на вылет из лиги ?!
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