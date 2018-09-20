Боккетти: «Думаю, что „Спартак“ лучше „Рапида“»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подвел итоги матча Лиги Европы с «Рапидом», в котором его команда потерпела поражение (0:2).
Нужна была компактность. Открыли фланг, и были комбинации. Сегодня нам не хватало последнего паса, моменты были. Поражение от «Рапида» — уровень «Спартака»? Конечно, это неприятно. Сегодня мы проиграли, но думаю, что «Спартак» лучше «Рапида», хотя результат другой.
Нам нужно набираться сил и направить концентрацию на дерби с ЦСКА. Нам нужна только победа. Нужно не разговаривать, а показывать на поле, что мы «Спартак». Для меня эта игра очень важна. Думаю, все знают, что это очень важный матч. ЦСКА — это наш соперник. У «армейцев» хорошая команда, молодые и хорошие игроки, но и у нас молодые и тоже очень хорошие. Ждём воскресенья.
И лучше АЕКа, Санкт-Галлена, Легии и ПАОКа? :)
И лучше АЕКа, Санкт-Галлена, Легии и ПАОКа? :)