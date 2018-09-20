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Боккетти: «Думаю, что „Спартак“ лучше „Рапида“»

вчера, 23:02

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подвел итоги матча Лиги Европы с «Рапидом», в котором его команда потерпела поражение (0:2).

Нужна была компактность. Открыли фланг, и были комбинации. Сегодня нам не хватало последнего паса, моменты были. Поражение от «Рапида» — уровень «Спартака»? Конечно, это неприятно. Сегодня мы проиграли, но думаю, что «Спартак» лучше «Рапида», хотя результат другой.

Нам нужно набираться сил и направить концентрацию на дерби с ЦСКА. Нам нужна только победа. Нужно не разговаривать, а показывать на поле, что мы «Спартак». Для меня эта игра очень важна. Думаю, все знают, что это очень важный матч. ЦСКА — это наш соперник. У «армейцев» хорошая команда, молодые и хорошие игроки, но и у нас молодые и тоже очень хорошие. Ждём воскресенья.

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Все комментарии
Сов Армия
Сов Армия
вчера в 23:32
Можно сказать больше и болельщики спартака считают также не догадываясь о начале новых 16 годах без чемпионства
Jum13
Jum13
вчера в 23:24
Конечно лучше! Рапид - 6 в створ, спартак - 2 в створ. 2>6 - математика по-спартаковски
Михаил Славнов
Михаил Славнов
вчера в 23:22
Конечно, только рыла дважды начистил.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:19
Счет на табло.
cska plus
cska plus
вчера в 23:15
Все остальные думают наоборот.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил cska.78
вчера в 23:12
Смешно :) И лучше АЕКа, Санкт-Галлена, Легии и ПАОКа? :)
Смешно не то слово! 😄
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:11
"но думаю, что «Спартак» лучше «Рапида". Я думаю, что самогон лучше водки. С утра могу подтвердить. По счету на табло лучше было бы с Даманьяно из Сан Марино играть, был бы шанс на ничью. Не в обиду болелам Спартака, но это жесть.
cska.78
cska.78
вчера в 23:06
Смешно :)
И лучше АЕКа, Санкт-Галлена, Легии и ПАОКа? :)
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