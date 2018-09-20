Боккетти: «Думаю, что „Спартак“ лучше „Рапида“»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подвел итоги матча Лиги Европы с «Рапидом», в котором его команда потерпела поражение (0:2).

Нужна была компактность. Открыли фланг, и были комбинации. Сегодня нам не хватало последнего паса, моменты были. Поражение от «Рапида» — уровень «Спартака»? Конечно, это неприятно. Сегодня мы проиграли, но думаю, что «Спартак» лучше «Рапида», хотя результат другой.