Каррера хочет продолжить работу со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от «Рапида» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о его возможной отставке.
Это не зависит от меня. Конечно, результаты имеют значение. Я продолжаю выполнять свою работу. Выбор за руководством в этом случае.
Есть ли желание продолжать работу со «Срартаком»? Конечно. Почему у меня не должно быть такого желания?
Заходил ли в раздевалку после поражения Леонид Федун? Нет. Я лично президента не видел.
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
за кого,что хоть типа диалога ю
было..
Зенит единственный обладатель кубка премьер лиги и суперкбка уефа..
И ?что можешь противопоставить?!?
за кого,что хоть типа диалога ю
было..
Зенит единственный обладатель кубка премьер лиги и суперкбка уефа..
И ?что можешь противопоставить?!?
как же стыдно за Спартак
как же стыдно за Спартак
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1070328/karrera-massimo
ахаха...Спартак))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1070328/karrera-massimo
ахаха...Спартак))