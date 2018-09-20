Каррера хочет продолжить работу со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от «Рапида» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о его возможной отставке.

Это не зависит от меня. Конечно, результаты имеют значение. Я продолжаю выполнять свою работу. Выбор за руководством в этом случае.

Есть ли желание продолжать работу со «Срартаком»? Конечно. Почему у меня не должно быть такого желания?

Заходил ли в раздевалку после поражения Леонид Федун? Нет. Я лично президента не видел.