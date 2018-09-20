  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НимНим 1.74 3.85 4.80
ГлавнаяНовости

Каррера хочет продолжить работу со «Спартаком»

вчера, 22:42
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения от «Рапида» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о его возможной отставке.

Это не зависит от меня. Конечно, результаты имеют значение. Я продолжаю выполнять свою работу. Выбор за руководством в этом случае.

Есть ли желание продолжать работу со «Срартаком»? Конечно. Почему у меня не должно быть такого желания?

Заходил ли в раздевалку после поражения Леонид Федун? Нет. Я лично президента не видел.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Уткин: «„Спартак“ хуже „Локо“. Тот хоть понятно, что в глубокой... кризисе»
Вчера, 23:32 4
Тренер «Рапида»: «Победу над „Спартаком“ нельзя назвать полноценной»
Вчера, 23:23 6
Рассказов: «Не имеет значения, что пишут во всех этих СМИ»
Вчера, 23:19 3
Каррера: «Не хотел брать Ханни даже на скамейку»
Вчера, 23:10 4
Боккетти: «Думаю, что „Спартак“ лучше „Рапида“»
Вчера, 23:02 8
Фоменко: «В целом я доволен качеством игры „Краснодара“»
Вчера, 22:57 1
Обсудить
Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 23:17
Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры, чтобы понять, что гусь - не птица,
А наше счастье - не Каррера.
С ним нет полета и простора - одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться - все с гуся как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает.
anfield1984
anfield1984 ответил Так Себе Аналитик
вчера в 23:12
За этот кусок говорить - только рот пачкать
drug01
drug01
вчера в 23:11
Зачем злить Федуна,лучше скорей уходить........
Биргер
Биргер
вчера в 23:10
Максимка не уходи , набери с пальм максимок и продолжи радовать Россию!!
Sunny.
Sunny.
вчера в 23:06
Оставайся, всем весело будет)
За адекватность
За адекватность ответил anfield1984
вчера в 23:02
В данной ситуации, полностью за Карреру. Жаль, что у Спартака есть такие болелы как Назаров, надеюсь Ефремов ответит этому алкашиному быдлоактеришке нормальным стихом. Человек снялся в тупом творении, слизанном стс с другого сериала, а понтов - будто Оскар хапнул. Хотя, какая страна - такие и герои.
Да прекращайте, у Краснодара тоже не та страна? Назаров убил Спартак. Локо убил дух Кашперовского, да и вообще все в норме. Как Палыч сказал " 0-3-ничего страшного, так и Спартак ; " 0-2 все в норме", кто-то умирает на поле (ЦСКА), а у некоторых всё в норме.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил anfield1984
вчера в 23:00
В данной ситуации, полностью за Карреру. Жаль, что у Спартака есть такие болелы как Назаров, надеюсь Ефремов ответит этому алкашиному быдлоактеришке нормальным стихом. Человек снялся в тупом творении, слизанном стс с другого сериала, а понтов - будто Оскар хапнул. Хотя, какая страна - такие и герои.
Кафель даже хуже. От мало того, потом еще отдельных участников заговора выявил, а вдобавок сдал им своего информатора, так как они догадаются, конечно, кто их сдал, и люлей ему дадут. Но у теннисиста ничего не шевельнулось.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил anfield1984
вчера в 23:00
а ты вообще что?!?
за кого,что хоть типа диалога ю
было..
Зенит единственный обладатель кубка премьер лиги и суперкбка уефа..
И ?что можешь противопоставить?!?
Palex
Palex ответил anfield1984
вчера в 23:00
В данной ситуации, полностью за Карреру. Жаль, что у Спартака есть такие болелы как Назаров, надеюсь Ефремов ответит этому алкашиному быдлоактеришке нормальным стихом. Человек снялся в тупом творении, слизанном стс с другого сериала, а понтов - будто Оскар хапнул. Хотя, какая страна - такие и герои.
Да Ефремов такой же алкаш и неадекват,как и Назаров.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:58
Конечно, тут уж до конца топить, молодец, Массимо!
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 22:52
Удачи Спартаку .
cska.78
cska.78
вчера в 22:50
До следующего юбилея тебя точно держать не будут :)
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 22:50
Намек понятен,типа я от своего контракта не откажусь,уволите,платите неустойку.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил anfield1984
вчера в 22:50
В данной ситуации, полностью за Карреру. Жаль, что у Спартака есть такие болелы как Назаров, надеюсь Ефремов ответит этому алкашиному быдлоактеришке нормальным стихом. Человек снялся в тупом творении, слизанном стс с другого сериала, а понтов - будто Оскар хапнул. Хотя, какая страна - такие и герои.
алкаш ответит алкашу..
как же стыдно за Спартак
Alladins
Alladins
вчера в 22:49
Чем быстрее выгонят этого непутевого физрука, тем лучше для российского футбола.
anfield1984
anfield1984
вчера в 22:48
В данной ситуации, полностью за Карреру. Жаль, что у Спартака есть такие болелы как Назаров, надеюсь Ефремов ответит этому алкашиному быдлоактеришке нормальным стихом. Человек снялся в тупом творении, слизанном стс с другого сериала, а понтов - будто Оскар хапнул. Хотя, какая страна - такие и герои.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:46
Есть ли желание продолжать работу со «Спартаком»?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1070328/karrera-massimo
ахаха...Спартак))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100