  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НимНим 1.74 3.85 4.80
ГлавнаяНовости

Фоменко: «В целом я доволен качеством игры „Краснодара“»

вчера, 22:57
Акхисар БеледиеспорЛоготип футбольный клуб Акхисар Беледиеспор0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал победу своей команды над «Акхисаром» в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Начали встречу очень хорошо, создали несколько голевых моментов, однако смогли реализовать только один. В целом я доволен качеством игры футболистов «Краснодара», однако во втором тайме неприятным моментом были ошибки в простых ситуациях, когда можно было сыграть проще. Рад, что ребята выиграли, будем готовиться к следующей игре.

Если говорить о сопернике, то хотелось бы выделить всю команду. Они пытались оказывать давление, эпизодами у них это получалось. Всем приезжающим командам здесь будет нелегко.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Уткин: «„Спартак“ хуже „Локо“. Тот хоть понятно, что в глубокой... кризисе»
Вчера, 23:32 4
Тренер «Рапида»: «Победу над „Спартаком“ нельзя назвать полноценной»
Вчера, 23:23 6
Рассказов: «Не имеет значения, что пишут во всех этих СМИ»
Вчера, 23:19 3
Каррера: «Не хотел брать Ханни даже на скамейку»
Вчера, 23:10 4
Боккетти: «Думаю, что „Спартак“ лучше „Рапида“»
Вчера, 23:02 8
Каррера хочет продолжить работу со «Спартаком»
Вчера, 22:42 17
Обсудить
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:01
Турки оказались достаточно крепким орешком!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100