Фоменко: «В целом я доволен качеством игры „Краснодара“»

Главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко прокомментировал победу своей команды над «Акхисаром» в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Начали встречу очень хорошо, создали несколько голевых моментов, однако смогли реализовать только один. В целом я доволен качеством игры футболистов «Краснодара», однако во втором тайме неприятным моментом были ошибки в простых ситуациях, когда можно было сыграть проще. Рад, что ребята выиграли, будем готовиться к следующей игре.

Если говорить о сопернике, то хотелось бы выделить всю команду. Они пытались оказывать давление, эпизодами у них это получалось. Всем приезжающим командам здесь будет нелегко.