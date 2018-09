УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Европы

УЕФА назвал символическую сборную 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В команду вошел защитник «Краснодара» Александр Мартынович, который помог «быкам» обыграть «Акхисар».

В сборную недели вошли Денис Щербицкий ( БАТЭ ), Йоаким Мехле («Генк»), Энцо Роко («Бешикташ»), Александр Мартынович («Краснодар»), Микаэль Люстиг («Селтик»), Рафинья («Спортинг»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хавертс («Байер»), Изет Хайрович («Динамо» Загреб), Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

🔝 @Aubameyang7 & @WissBenYedder lead the line in the # UEL Team of the Week ⚽️🔥



Latest player rankings: https://t.co/nPs6v7VAz4 pic.twitter.com/H0cemH5x8A

UEFA