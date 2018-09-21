  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.78 3.75 4.99
Франция. Лига 1 2018/2019, 6 тур 1 X 2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб НимНим 1.76 3.85 4.89
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб УэскаУэска -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполи 2.18 3.48 3.72
ГлавнаяНовости

УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Европы

сегодня, 14:22
Акхисар БеледиеспорЛоготип футбольный клуб Акхисар Беледиеспор0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

УЕФА назвал символическую сборную 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В команду вошел защитник «Краснодара» Александр Мартынович, который помог «быкам» обыграть «Акхисар».

В сборную недели вошли Денис Щербицкий (БАТЭ), Йоаким Мехле («Генк»), Энцо Роко («Бешикташ»), Александр Мартынович («Краснодар»), Микаэль Люстиг («Селтик»), Рафинья («Спортинг»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хавертс («Байер»), Изет Хайрович («Динамо» Загреб), Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Влашич вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов
Вчера, 17:39 40
Антисборная 7-го тура. Разгромленные и Каррера
18 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические антисборные28
Символическая сборная 7-го тура. Могильщики «Спартака» и снова Чалов
17 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборные25
Представлены 55 претендентов на попадание в символическую сборную сезона
10 сентября 64
Символическая сборная 6-го тура: сухой Максименко и Чалов в огне
03 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборные54
Антисборная 6-го тура: «Зенит», «Спартак» и то, что вокруг
03 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические антисборные26
Обсудить
Все комментарии
Sully
Sully ответил Dj Лёха
сегодня в 14:56
Странно, что коней с бомжами нет, ведь если верить их фанатам, то клубы сыграли просто блистательно.
нормально сыграли для выездного матча, не то что всякий хлам из тарасовки))
Jum13
Jum13 ответил Dj Лёха
сегодня в 14:56
Странно, что коней с бомжами нет, ведь если верить их фанатам, то клубы сыграли просто блистательно.
Кони есть. Просто в отличии от спартака ЦСКА играет в ЛЧ )))
ДСА
ДСА
сегодня в 14:56
Странно что из Зальцбурга никого нет.
жестокий
жестокий ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 14:53
Учитывая , что ЦСКА вот прям реально играет в ЛЕ, твой комментарий очень шедеврален💪💪💪💪🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Васгенка опять всех насмешил что ли?) Гы-гы))
Spartachok86
Spartachok86 ответил Dj Лёха
сегодня в 14:51
Странно, что коней с бомжами нет, ведь если верить их фанатам, то клубы сыграли просто блистательно.
Вообще то кони играю в ЛЧ, а не ЛЕ
Spartachok86
Spartachok86
сегодня в 14:49
А где Педро Роша?
EvgenyS
EvgenyS
сегодня в 14:47
Странно, спартачи тоже были героями матча, но почему их нет в списке?
Igo0rek
Igo0rek ответил cska.78
сегодня в 14:45
В сборной ЛЧ - Влашич! В сборной ЛЕ - Мартынович! Игроки пищевика нигде не значатся :)
Нужно антисборную дождаться.
Типичный сектант
Типичный сектант ответил cska.78
сегодня в 14:45
В сборной ЛЧ - Влашич! В сборной ЛЕ - Мартынович! Игроки пищевика нигде не значатся :)
Ты татуху себе на правой груди сделаешь, что вы с самой великой Викторией вничью сыграли?
kilativ
kilativ ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 14:39
Учитывая , что ЦСКА вот прям реально играет в ЛЕ, твой комментарий очень шедеврален💪💪💪💪🤣🤣🤣🤣🤣🤣
и учитывая то что Влашич в символической сборной ЛЧ, судя по-всему истерия с команды и на болел пищевика распространилась, теряются в пространстве не знаю где бы еще гадость про другую команду написать. У них то у самих нет проблем
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Dj Лёха
сегодня в 14:37
Учитывая , что ЦСКА вот прям реально играет в ЛЕ, твой комментарий очень шедеврален💪💪💪💪🤣🤣🤣🤣🤣🤣
kilativ
kilativ ответил Dj Лёха
сегодня в 14:37
Странно, что коней с бомжами нет, ведь если верить их фанатам, то клубы сыграли просто блистательно.
спартачами зато всё усыпано в антисборной
Dj Лёха
Dj Лёха
сегодня в 14:33
Странно, что коней с бомжами нет, ведь если верить их фанатам, то клубы сыграли просто блистательно.
cska.78
cska.78
сегодня в 14:27
В сборной ЛЧ - Влашич!
В сборной ЛЕ - Мартынович!

Игроки пищевика нигде не значатся :)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100