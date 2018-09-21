УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Европы

УЕФА назвал символическую сборную 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В команду вошел защитник «Краснодара» Александр Мартынович, который помог «быкам» обыграть «Акхисар».
В сборную недели вошли Денис Щербицкий (БАТЭ), Йоаким Мехле («Генк»), Энцо Роко («Бешикташ»), Александр Мартынович («Краснодар»), Микаэль Люстиг («Селтик»), Рафинья («Спортинг»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хавертс («Байер»), Изет Хайрович («Динамо» Загреб), Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).
🔝 @Aubameyang7 & @WissBenYedder lead the line in the #UEL Team of the Week ⚽️🔥— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 сентября 2018 г.
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