Антисборная 7-го тура. Разгромленные и Каррера

Крупные поражения потерпели «Крылья Советов», «Уфа» и «Анжи», а «Спартак» уступил на своем поле. «Соккер.ру» воздает по заслугам футболистам, которые облажались.
Вратарь
Евгений Фролов («Оренбург»)
Два вратаря конкурировали за место в символической антисборной. Оба заслужили сомнительный первый номер в равной степени. Фролов забросил мяч в свои ворота после удара Ерохина головой, Дюпин из «Анжи» допустил грубейшую ошибку, не справившись с ударом Вандерсона. Учтем то обстоятельство, что махачкалинцы проиграли «Краснодару» в одну калитку, не факт, что даже идеальная игра вратаря их бы спасла, а вот «Оренбург» оказывал сопротивление «Зениту», даже превзошел лидера чемпионата по количеству ударов – 15 (5) против 11 (3). Получается, Фролов отбил только один мяч, летевший в его ворота, именно его спасений не хватило команде Владимира Федотова для приближения положительного результата.
Защитники
Андрей Малых («Оренбург»)
Впрочем, нападая на Фролова, нельзя не отметить пассивность обороны «Оренбурга» в ключевых эпизодах. Трудно выделить кого-то одного, поэтому представителем защитников назначим правого крайнего дефа, по чьей бровке гуляли сквозняки, а сам Малых не выиграл ни единого единоборства, кроме того, именно он прозевал рывок Ерохина за вторым голом. Правда, нужно отметить и его коллег, которые вчетвером встречали Шатова, отдавшего предголевой пас на Дзюбу.
Раде Дугалич («Енисей»)
В дебюте встречи с «Рубином» команда Дмитрия Аленичева пропустила гол, который предопределил конечный результат. Дугалич пытался выполнить пас вперед, но угодил в Азмуна, который продвинулся к воротам и выкатил под удар Полозу. Произошло это событие на шестой минуте, а потом «Енисей» играл лучше, но изменить счет не сумел. Дорого обошлась ошибка центрального защитника.
Джемал Табидзе («Уфа»)
Еще один центрбек, допустивший роковую ошибку. «Уфа» в первом тайме доставила немало проблем ЦСКА, но пропустила гол «в раздевалку», на котором армейцы построили свой успех. Табидзе, судя по всему, пытался выбить мяч из своей штрафной площади спиной, но допустил техническую ошибку и вернул мяч практически во вратарскую, где разобрался Федор Чалов.
Дмитрий Комбаров («Спартак»)
Однажды, когда Дмитрий уже будет заслуженным ветераном, и его фееричная игра в обороне перестанет ранить болельщиков, Комбаров станет неотъемлемой частью спартаковского фольклора. В частности, анекдотов.
- Защитник, который не умеет обороняться?
- Так не бывает, это оксюморон какой-то!
- Не знаю, как играет Оксюморон, но правильный ответ – Комбаров!
Кривой вынос Дмитрия – через центр и на линию штрафной, привел к назначению пенальти, а в эпизоде со вторым голом он так и не принял решение, против кого обороняться, в итоге Уциев прорвался в лицевую линию, развернул Глушакова и прострелил на гол.
Полузащитники
Гаэль Ондуа («Анжи»)
«Анжи» играл против «Краснодара» по схеме «все врассыпную!» Ондуа – центральный полузащитник, мощный парень, но соперники и мячи пролетали мимо него до смешного просто. Ни одного выигранного единоборства, ни единого отбора и перехвата – в чем заключалась работа этого футболиста? Я не понял, может быть, кто-то объяснит.
Гжегош Крыховяк («Локомотив»)
Вот вообще никаких сомнений не вызывает класс Крыховяка, поляк выделяется на уровне РПЛ, видно, что по нашим меркам большой мастер. Но во что он играет в «Локомотиве»? Оказывается на ударных позициях гораздо чаще форвардов, при этом «забивает» на наладку связей между обороной и атакой, чем вроде бы должен заниматься по амплуа. В матче с «Динамо» Гжегош поучаствовал в забитом мяче, но минусы перевешивают, тем более подвел команду, заработав красную карточку и лишив «Локомотив» возможности играть на победу в концовке.
Ивелин Попов («Спартак»)
Чары Бердыева, который по весне вернул Попова к жизни, закончились. Хотя, тут дело, скорее всего, исключительно в позиции, ведь Ивелину нужна свобода для творчества, только тогда он расцветает. В «Рубине» он играл второго нападающего, а Каррера его ставит в тройку полузащитников. Болгарин старается отрабатывать в разрушении, хотя это не его профиль, но в атаку, где мог бы себя проявить, не успевает. Игра Попова против «Ахмата» - ода бессмысленности.
Нападающие
Софьян Ханни («Спартак»)
Алжирец не понимал, почему не попадает в состав, жаловался в «твиттере», и это сработало! Сердце Карреры смягчилось, и он выпустил Ханни в основе, причем даже не в средней линии, а в атаке, как Софьян любит. И что? Много ли остроты от него исходило? Молодой Ломовицкий на противоположной бровке тоже сыграл не идеально, но был настырен, лез в обводку, прессинговал, а Ханни то пропадал, то появлялся, чтобы снова исчезнуть из игры на несколько минут. Своим шансом не воспользовался.
Максим Канунников («Крылья Советов»)
«Крылья Советов» сыграли слабо, антигероев во главе с Тихоновым предостаточно, но больше всего в очередной раз разочаровала атака, точнее сказать, полное ее отсутствие. Волжане лишь один раз попали в створ ворота «Арсенала», в то время как туляки 10 раз били точно и четырежды забили. Канунников за 90 минут игры встретился с мячом 25 раз и только в пяти случаях после касаний Максима атаки «Крылышек» получали какое-то развитие – удар по воротам или точный пас на партнера.
Эдер/Смолов («Локомотив»)
Центральные форварды «Локомотива» нанесли один удар по воротам «Динамо», сыграв по тайму. Чемпион Европы и автор решающего гола в финале Евро-2016, дважды лучший бомбардир РПЛ, где вы ребята и кого прислали вместо себя?
Символическая сборная 7-го тура. Могильщики «Спартака» и снова Чалов
Тренер
Массимо Каррера («Спартак»)
Каррера становится уныло предсказуемым. Тренерский штаб «Спартака», кажется, совсем не учитывает соперника, когда выбирает тактику на игру. «Красно-белые» не нашли, что предъявить «Ахмату», снова забили с корнера, но когда нужно было побеждать, Массимо не смог усилить игру заменами. Глушаков и Ещенко – сомнительное усиление при счете 1:1, а Луис Адриано появился за 10 минут до конца.
Нужны опорник.-разруштель, левый защитник, плеймекер и забивной нап.
а еще человек а-ля Горлукович, который бы пихал в раздеалке.
Нужны опорник.-разруштель, левый защитник, плеймекер и забивной нап.
а еще человек а-ля Горлукович, который бы пихал в раздеалке.