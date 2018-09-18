Антисборная 7-го тура. Разгромленные и Каррера

сегодня, 13:05

Крупные поражения потерпели «Крылья Советов», «Уфа» и «Анжи», а «Спартак» уступил на своем поле. «Соккер.ру» воздает по заслугам футболистам, которые облажались.

Вратарь

Евгений Фролов («Оренбург»)

Два вратаря конкурировали за место в символической антисборной. Оба заслужили сомнительный первый номер в равной степени. Фролов забросил мяч в свои ворота после удара Ерохина головой, Дюпин из «Анжи» допустил грубейшую ошибку, не справившись с ударом Вандерсона. Учтем то обстоятельство, что махачкалинцы проиграли «Краснодару» в одну калитку, не факт, что даже идеальная игра вратаря их бы спасла, а вот «Оренбург» оказывал сопротивление «Зениту», даже превзошел лидера чемпионата по количеству ударов – 15 (5) против 11 (3). Получается, Фролов отбил только один мяч, летевший в его ворота, именно его спасений не хватило команде Владимира Федотова для приближения положительного результата.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Впрочем, нападая на Фролова, нельзя не отметить пассивность обороны «Оренбурга» в ключевых эпизодах. Трудно выделить кого-то одного, поэтому представителем защитников назначим правого крайнего дефа, по чьей бровке гуляли сквозняки, а сам Малых не выиграл ни единого единоборства, кроме того, именно он прозевал рывок Ерохина за вторым голом. Правда, нужно отметить и его коллег, которые вчетвером встречали Шатова, отдавшего предголевой пас на Дзюбу.

Раде Дугалич («Енисей»)

В дебюте встречи с «Рубином» команда Дмитрия Аленичева пропустила гол, который предопределил конечный результат. Дугалич пытался выполнить пас вперед, но угодил в Азмуна, который продвинулся к воротам и выкатил под удар Полозу. Произошло это событие на шестой минуте, а потом «Енисей» играл лучше, но изменить счет не сумел. Дорого обошлась ошибка центрального защитника.

Джемал Табидзе («Уфа»)

Еще один центрбек, допустивший роковую ошибку. «Уфа» в первом тайме доставила немало проблем ЦСКА , но пропустила гол «в раздевалку», на котором армейцы построили свой успех. Табидзе, судя по всему, пытался выбить мяч из своей штрафной площади спиной, но допустил техническую ошибку и вернул мяч практически во вратарскую, где разобрался Федор Чалов.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Однажды, когда Дмитрий уже будет заслуженным ветераном, и его фееричная игра в обороне перестанет ранить болельщиков, Комбаров станет неотъемлемой частью спартаковского фольклора. В частности, анекдотов.

- Защитник, который не умеет обороняться?

- Так не бывает, это оксюморон какой-то!

- Не знаю, как играет Оксюморон, но правильный ответ – Комбаров!

Кривой вынос Дмитрия – через центр и на линию штрафной, привел к назначению пенальти, а в эпизоде со вторым голом он так и не принял решение, против кого обороняться, в итоге Уциев прорвался в лицевую линию, развернул Глушакова и прострелил на гол.

Полузащитники

Гаэль Ондуа («Анжи»)

«Анжи» играл против «Краснодара» по схеме «все врассыпную!» Ондуа – центральный полузащитник, мощный парень, но соперники и мячи пролетали мимо него до смешного просто. Ни одного выигранного единоборства, ни единого отбора и перехвата – в чем заключалась работа этого футболиста? Я не понял, может быть, кто-то объяснит.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Вот вообще никаких сомнений не вызывает класс Крыховяка, поляк выделяется на уровне РПЛ , видно, что по нашим меркам большой мастер. Но во что он играет в «Локомотиве»? Оказывается на ударных позициях гораздо чаще форвардов, при этом «забивает» на наладку связей между обороной и атакой, чем вроде бы должен заниматься по амплуа. В матче с «Динамо» Гжегош поучаствовал в забитом мяче, но минусы перевешивают, тем более подвел команду, заработав красную карточку и лишив «Локомотив» возможности играть на победу в концовке.

Ивелин Попов («Спартак»)

Чары Бердыева, который по весне вернул Попова к жизни, закончились. Хотя, тут дело, скорее всего, исключительно в позиции, ведь Ивелину нужна свобода для творчества, только тогда он расцветает. В «Рубине» он играл второго нападающего, а Каррера его ставит в тройку полузащитников. Болгарин старается отрабатывать в разрушении, хотя это не его профиль, но в атаку, где мог бы себя проявить, не успевает. Игра Попова против «Ахмата» - ода бессмысленности.

Нападающие

Софьян Ханни («Спартак»)

Алжирец не понимал, почему не попадает в состав, жаловался в «твиттере», и это сработало! Сердце Карреры смягчилось, и он выпустил Ханни в основе, причем даже не в средней линии, а в атаке, как Софьян любит. И что? Много ли остроты от него исходило? Молодой Ломовицкий на противоположной бровке тоже сыграл не идеально, но был настырен, лез в обводку, прессинговал, а Ханни то пропадал, то появлялся, чтобы снова исчезнуть из игры на несколько минут. Своим шансом не воспользовался.

Максим Канунников («Крылья Советов»)

«Крылья Советов» сыграли слабо, антигероев во главе с Тихоновым предостаточно, но больше всего в очередной раз разочаровала атака, точнее сказать, полное ее отсутствие. Волжане лишь один раз попали в створ ворота «Арсенала», в то время как туляки 10 раз били точно и четырежды забили. Канунников за 90 минут игры встретился с мячом 25 раз и только в пяти случаях после касаний Максима атаки «Крылышек» получали какое-то развитие – удар по воротам или точный пас на партнера.

Эдер/Смолов («Локомотив»)

Центральные форварды «Локомотива» нанесли один удар по воротам «Динамо», сыграв по тайму. Чемпион Европы и автор решающего гола в финале Евро-2016, дважды лучший бомбардир РПЛ , где вы ребята и кого прислали вместо себя?

Символическая сборная 7-го тура. Могильщики «Спартака» и снова Чалов

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Каррера становится уныло предсказуемым. Тренерский штаб «Спартака», кажется, совсем не учитывает соперника, когда выбирает тактику на игру. «Красно-белые» не нашли, что предъявить «Ахмату», снова забили с корнера, но когда нужно было побеждать, Массимо не смог усилить игру заменами. Глушаков и Ещенко – сомнительное усиление при счете 1:1, а Луис Адриано появился за 10 минут до конца.

«Спартак» запрограммирован на неприятности