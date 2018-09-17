Символическая сборная 7-го тура. Могильщики «Спартака» и снова Чалов

вчера, 23:14

Седьмой тур РПЛ подарил несколько разгромов и поражение одного из лидеров, недостатка в героях не было. «Соккер.ру» выбрал лучших из лучших.

Вратарь

Иван Коновалов («Рубин»)

В ворота символической сборной ставим Ивана Коновалова, а за ворота – его тренера Кафанова, который является, возможно, лучшим специалистом в России по работе с голкиперами. Виталий Витальевич сделал Сергея Рыжикова, наделил уверенностью Сослана Джанаева, при нем Никита Медведев бил рекорды РПЛ , а без него – даже не второй номер в «Локомотиве». В связи с травмой Джанаева в воротах «Рубина» оказался Коновалов, который к 24-м годам успел побывать (поиграть – громко сказано!) в Сербии, Беларуси и низших лигах России, а теперь проявляет чудеса реакции, выступая за казанский клуб на высшем уровне. По итогам матча с «Енисеем» Иван заслужил похвалу, а Виталий Витальевич – низкий поклон за работу, которая в очередной раз проделана прекрасно.

Защитники

Ризван Уциев («Ахмат»)

Капитан «Ахмата» вторую игру подряд не уходит с поля без результативного действия, его пас на Антона Швеца оказался голевым и победным. Что касается оборонительных действий, Ризван не позволил разгуляться на своем фланге Комбарову и Ханни. Качественная игра, заслуженное место в символической сборной.

Александр Денисов («Арсенал»)

Центр обороны «Арсенала» на игру с «Крыльями Советов» лишился Максима Беляева, но Денисов и Григалава справились на «отлично», а Александр выдал матч высочайшего качества. Блестящая игра в единоборствах, отборах, 93% точных передач – максимальный показатель в этой игре. Крупная победа «канониров» обусловлена, в том числе тем, что в каждой линии команды Олега Кононова нашлось по выраженному лидеру, чем волжане похвастаться не смогли.

Родолфо («Ахмат»)

«Спартак», как и положено, атаковал больше, нагрузка на оборонительную линию грозненцев была приличная, но единственную оплошность защитники «Ахмата» допустили при угловом, после которого забил Джикия. Корнеры – пока главное оружие «красно-белых» в этом сезоне, но ведь Зе Луиша центр обороны «съел», выход в атаку был уверенный, пусть порой и предельно простым, а лично Родолфо еще и реализовал пенальти без вариантов для Максименко.

Константин Рауш («Динамо»)

Константин отдал две результативные передачи в последнем матче сборной России против Чехии и продолжил ковать «ассисты» уже в составе своего клуба. Выверенная подача Рауша на голову Кардосо привела к быстрому голу в ворота «Локомотива». Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Джефферсон Фарфан – все они оказались бессильны против Рауша, ставшего лучшим игроком московского дерби.

Полузащитники

Абдул Мохаммед («Арсенал»)

Ганский футболист впервые сыграл за «Арсенал» с первых минут и оставил мощнейшее впечатление. Абдул «выгрыз» весь центр поля, в чем ему помог Берхамов, но личная статистика у Мохаммеда просто выдающаяся: был лучшим на поле по подборам, выигранным единоборствам, отборам мяча у противника, больше десятка атак «Крыльев Советов» завершились из-за эффективных действий Мохаммеда в разрушении.

Юрий Газинский («Краснодар»)

Похоже, игра на чемпионате мира за сборную России стала для Газинского отличным стимулом для саморазвития, либо Мурад Мусаев использует сильные качества хавбека эффективнее своих предшественников. Раньше Юрию не так часто доверяли последний пас, сейчас он постоянно ищет партнеров вертикальными передачами в штрафной площади, и получается отлично. Два результативных паса в игре с «Анжи» - лучший ассистент тура!

Александр Ерохин («Зенит»)

Ерохин после дебютного гола за сборную России на кураже провел матч с «Оренбургом», выступив в качестве забойщика «Зенита». В первом голе повезло – вратарь сыграл неуверенно, во втором случае Александр без раздумий нанес разящий удар. Победный дубль – весомый повод, чтобы оказаться в компании сильнейших игроков тура.

Нападающие

Сергей Ткачёв («Арсенал»)

Против «Крылышек» играл на правом фланге атаки, нужно подчеркнуть, что Сергей не только много созидал, но и прилежно отрабатывал в оборону, насобирав пять отборов и несколько выигранных единоборств. Ну, а в качестве «фаталити» - дубль в ворота Сергея Рыжикова, причем своими голами Ткачев делал счет 1:0 и 2:0, до разгрома потом доводили партнеры.

Виктор Классон («Краснодар»)

Классон тоже снова с нами, в матче с «Анжи» швед забил гол и выполнил результативную передачу, не зря называли его лидером «Краснодара» в недавнем материале. Выделить по игре против «Анжи» можно многих «быков», получалось в атаке почти все, но Виктор – ключевой узел в созидательном механизме «Краснодара».

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Любим ставить Федорова в центр атаки символической сборной, только раньше здесь часто был парень, который летом сменил клубную прописку, а теперь – молодой нападающий ЦСКА . Гол, «ассист» - если лучший бомбардир РПЛ продолжит в том же духе, то обязательно получит вызов на октябрьские матчи сборной России от Станислава Черчесова.

Тренер

Рашид Рахимов («Ахмат»)

С возвращением, Рашид Маматкулович! Рахимов вернулся, и «Ахмат» по делу выиграл у «Спартака» на выезде. Тактический расчет нового-старого тренера «Ахмата» оказался победным, Массимо Каррера с Комбаровым в стартовом составе и странными заменами проиграл. Впрочем, о неудачниках в другой сборной, а Рахимова – с первой победой после возвращения на тренерский мостик грозненского клуба.

Красота тура. Рабона Павла Мамаева

Невозможно не отметить эпизод из матча «Анжи» - «Краснодар». Определенно, это момент тура, которым можно наслаждаться и наслаждаться. Один из героев тура Юрий Газинский отдал не слишком удобный пас на Павла Мамаева, но хавбек моментально сориентировался и пробил рабоной. Вратарь такого не ожидал. Шик, блеск, красота!