Влашич вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал одним из лучших игроков первого тура группового этапа Лиги чемпионов и вошел в символическую сборную недели. В матче с «Викторией» хорват отличился результативной передачей и забил гол с пенальти на 95-й минуте.

Также в команду недели вошли Войцех Щесны («Ювентус»), Марсело («Реал»), Николас Тальяфико («Аякс»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Бавария»), Жоау Канселу («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Михал Крменчик («Виктория» Пльзень) и Лионель Месси («Барселона»).

Introducing the #UCLfantasy Team of the Week ⚽️👊



*Based on top point scorers pic.twitter.com/jsqq7mL9y2

UEFA