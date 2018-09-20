Влашич вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов

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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1.47 4.40 8.90
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.33 5.56 10.02
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.75 3.47 2.09
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 1.69 4.15 5.30
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.78 3.48 5.85
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1.29 6.10 12.25
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 1.57 4.23 6.13
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 6.95 4.25 1.56
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.98 3.47 4.04
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 2.07 3.61 3.61
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг 1.51 4.23 7.46
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1.11 10.02 36.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 10.75 5.90 1.32
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
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Влашич вошел в символическую сборную недели Лиги чемпионов

сегодня, 17:39
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал одним из лучших игроков первого тура группового этапа Лиги чемпионов и вошел в символическую сборную недели. В матче с «Викторией» хорват отличился результативной передачей и забил гол с пенальти на 95-й минуте.

Также в команду недели вошли Войцех Щесны («Ювентус»), Марсело («Реал»), Николас Тальяфико («Аякс»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Бавария»), Жоау Канселу («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Михал Крменчик («Виктория» Пльзень) и Лионель Месси («Барселона»).

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Все комментарии
Артём Сальников
Артём Сальников
сегодня в 19:01
Странный состав, конечно,- ни одного игрока Ливерпуля и Интера.
Хотя за Влашича рад, не часто удаётся увидеть игроков из наших клубов в символической сборной ЛЧ
cska plus
cska plus
сегодня в 18:58
От спартака никого нет?
cska plus
cska plus
сегодня в 18:57
Заслуженно! Мои пппоздравления.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 18:56
Он еще и с игры забил но Тимур свою бошку выставил
Sega Dreamcast
Sega Dreamcast
сегодня в 18:54
где игроки ЛФК ?
ахуенно
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 18:54
С почином.
Mr. Kovyl
Mr. Kovyl ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:50
Щас чеченский шишанутый придет и будет кричать что он лучший
КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO
КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO
сегодня в 18:46
А где промес и де луиш????
Правильно!
В баньке с глушаковым!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:41
Сыграл круто, молодец!
форева
форева
сегодня в 18:40
Поздравляем! ЦВБП!)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:29
Заслужил.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:24
Есть и у нас герои.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:23
Поздравляю Влашича с таким достижением
Любимец
Любимец ответил Jum13
сегодня в 18:13
Гинер - купи Влашича!
Федун даст больше, но последний голос за Миллером!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:11
Вполне заслуженно. Игрок отличный, хоть и совсем молодой !!! 20 лет парню, а играет как умудренный опытом футболист.
juchok
juchok
сегодня в 18:07
странно, что нет никого из Ливера и Лиона
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:04
Хороший состав сборной подобрался.
No problem
No problem
сегодня в 18:01
Нет Модрича?),
Куефа окончательно превратилась в бордель,второсортных имбицилов.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:55
Молодец Влашич, заслужил!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:54
А как же Пеналду? Он же тоже отличился.
Медив
Медив
сегодня в 17:53
Вау, никого из Ливерпуля, зато выезд к бездарной Валенсии по цене полуфинала ЛЧ
Jum13
Jum13
сегодня в 17:49
Гинер - купи Влашича!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:49
По моему Влашич и Крменчик вообще здесь не к месту
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 17:46
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 17:45
    С чем Николая и поздравляем!
    борька
    борька
    сегодня в 17:45
    Не всетакплохо
    Adepta
    Adepta
    сегодня в 17:40
    Хорошая новость.
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