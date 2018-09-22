Рабьо заинтересован в переходе в «Манчестер Сити»

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Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо готов летом на правах свободного агента перейти в «Манчестер Сити». Футболист в 2008 году присоединился к академии «горожан», однако спустя год он покинул «Манчестер Сити», поскольку не смог адаптироваться к жизни вдали от дома. Теперь Рабьо рассматривает вариант с возвращением в Манчестер. Ожидается, что хавбек уже в январе подпишет с «горожанами» предварительный контракт, который вступит в силу летом следующего года.

Ранее сообщалось, что на Рабьо претендует «Тоттенхэм».