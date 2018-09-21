«Барселона» нацелилась на бразильского таланта Педриньо

вчера, 23:58

«Барселона» нацелилась на вингера «Коринтианса» Педриньо. Представитель каталонцев уже дважды общался с руководством бразильского клуба о 20-летнем футболисте.

Сумма трансфера оценивается в 25 млн евро. Также на Педриньо претендуют ПСЖ и «Шахтер». Интересно, что футболист, несмотря на свой талант, не вызывался в молодежную сборную страны.

Контракт Педриньо рассчитан до конца 2020 года. В текущем сезоне он сделал 3 результативные передачи в 28 матчах.

Ранее «сине-гранатовые» уже подписали молодых бразильцев Малкома и Артура.