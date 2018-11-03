Фонте: «ПСЖ – одна из лучших команд в мире. Постараемся обыграть их дома»

Защитник «Лилля» подвёл итоги выездной игры с «Пари Сен-Жермен» (1:2) в 12-м туре чемпионата Франции.

Мы играли против одной из лучших команд в мире. Для меня это был очень сложный матч, но первый тайм мы провели очень организованно.

Мы проанализируем эту игру, чтобы стать лучше. У нас много талантливых ребят, есть молодые игроки, но мы будем улучшать свою игру.