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Фонте: «ПСЖ – одна из лучших команд в мире. Постараемся обыграть их дома»

03 ноября 2018, 07:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

Защитник «Лилля» Жозе Фонте подвёл итоги выездной игры с «Пари Сен-Жермен» (1:2) в 12-м туре чемпионата Франции.

Мы играли против одной из лучших команд в мире. Для меня это был очень сложный матч, но первый тайм мы провели очень организованно. 

Мы проанализируем эту игру, чтобы стать лучше. У нас много талантливых ребят, есть молодые игроки, но мы будем улучшать свою игру. 

ПСЖ был очень хорош в контрпрессинге, они провели очень сильный матч и были полностью сконцентрированы на игре. Нам придётся проделать большую работу, чтобы достичь такого уровня. Попытаемся обыграть их, когда они приедут в Лилль.

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