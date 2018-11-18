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«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Шальке»

18 ноября 2018, 16:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Зенит» переиграл «Шальке» в товарищеской встрече.

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».

«Зенит» — «Шальке-04» — 2:1 (1:1)
Голы: Краневиттер 6, Дриусси 77 (пенальти) — Скржыбски 35

«Зенит»: Кержаков (Лодыгин 46), Анюков, Иванович, Скроботов, Чернов (Терентьев 68), Оздоев, Краневиттер, Эрнани (Иванов 80), Шатов, Дриусси, Набиуллин (Воробьев 73).
Главный тренер: Семак Сергей.

«Шальке-04»: Лангер, Омар, Ди Санто (Гайс 46), Бенталеб, Бужеллаб, Баба, Самсон (Тимотеу 56), Скржыбски, Очипка (Фират 72), Плехаты, Налдо.
Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Эрнани 25, Бужеллаб 29, Терентьев 82.

Судья: Сергей Лапочкин.

Игру посетили порядка 45 тысяч болельщиков.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
19 ноября 2018 в 07:31
Нормалёк.
Брулин
Брулин ответ Tommy Lee (раскрыть)
18 ноября 2018 в 21:37
Оздоеву не стать хорошим игроком, если он забивает такие голы
Сергей Фомин
Сергей Фомин
18 ноября 2018 в 21:18, ред.
Кроме Налдо, никого у участника Лиги Чемпионов не слышал! С победой, лучший клуп Восточной Европы!
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответ Schalke-04 (раскрыть)
18 ноября 2018 в 20:42
Ты умнее ни чего не написал
Хороший Малый
Хороший Малый ответ Schalke-04 (раскрыть)
18 ноября 2018 в 20:27
зачем бред писать?
Хороший Малый
Хороший Малый
18 ноября 2018 в 20:21
с Победой Зенит.
Schalke-04
Schalke-04
18 ноября 2018 в 20:10
Интересно,сколько денег зенит отвалил Шальке-04 за этот матч.
Tommy Lee
Tommy Lee
18 ноября 2018 в 19:46
Второй гол забил не Дриусси, а Оздоев с явным нарушением правил.
yrasikos22
yrasikos22
18 ноября 2018 в 19:43
Севилье спартак второй матч проиграл где вы ее возили?
Gahi
Gahi
18 ноября 2018 в 19:38
Как бы не сыграли а победил Газпром.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
18 ноября 2018 в 19:26
Поэтому и проиграли)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
18 ноября 2018 в 19:25
Баба в Шальке)))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 ноября 2018 в 19:19
Почему не оценили....очень даже оценили....что значит "смыли".....
Я не думаю что Виллаш и даже Боаш уезжали в чём то обделёнными.....
И титулы и слава и почёт...да и в материальном плане надеюсь не обидели...

Если ты про то что сегодня на поле были те кто "слегка" уступает в игре Гараю, Халку,Витселю и Данни - но что поделать....эта страница истории клуба перелистнута...
И никто не обещал что на пути к созданию новой команды будет легко и просто....
И если на этом пути случаются лёгкие,ни к чему не обязывающие победы над немцами как здесь говорят "из ЛЧ" - то не вижу ничего в этом плохого....)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября 2018 в 18:41
Все хорошо, но пенальти нужно было перебивать...
Hypnoz
Hypnoz
18 ноября 2018 в 18:40
Пора Симаку собирать чемоданы, скоро попрут !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
18 ноября 2018 в 18:26
Поздравляю Зенит с победой
PATRIOT1965
PATRIOT1965
18 ноября 2018 в 18:19
Зачем своих обидели?
Bayern Best
Bayern Best
18 ноября 2018 в 18:10
Лодыгин,классно сыграл.
viv
viv
18 ноября 2018 в 18:08
У свиней опять подгорает?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 ноября 2018 в 18:06
Никто и не утверждает что игра Зенита на сегодня великолепна......))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 ноября 2018 в 18:02, ред.
И ежу понятно.......)))

Что выйти из группы с 6-ю очками - несмываемый позор.....))
Одержать 5 побед из 6-ти в группе - цепь случайных совпадений....и тоже позор...)))

А ни разу не обыграть в группе Марибор и порадовать англичан 0:7 - это продуманная тактика...)))
Винсент Вега
Винсент Вега
18 ноября 2018 в 18:00
Лапочкин - лучший в Зените, остальные еле ползали)
Помой Сервалов
Помой Сервалов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 ноября 2018 в 17:55
Ты мне очень нравишься. Не знаю как сказать...
Аксинья
Аксинья
18 ноября 2018 в 17:55
Я так и не пойму чего делает Фурс в УЕФА...Уже давно пора добиться того, чтобы чемпион по товарнякам попадал в отбор на ЛЧ...
самуил кац 1
самуил кац 1
18 ноября 2018 в 17:54
А что, какой-нибудь поприличнее пенальти нельзя было придумать ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 ноября 2018 в 17:53
Немцы Питеру - не соперники..))))

Петербуржцы проходили в плей-офф Кубка УЕФА и «Байер», и «Баварию», и «Штутгарт». Они же стали первыми и до сих пор единственными представителями российского футбола, сумевшими обыграть дортмундскую «Боруссию» в гостях. У «Зенита» в официальных встречах с немецкими командами положительный баланс: 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения при разнице мячей 22:18. В товарищеских же матчах их преимущество ещё более убедительно: в 12 играх 7 побед при 3 поражениях и разности мячей 42:24.

Всего же в 76 встречах с соперниками из Германии зенитовцы одержали 44 победы при 19 поражениях и разнице мячей 205:107.
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
18 ноября 2018 в 17:48
Нормально так трали вали провели. С победой Зенит.
MIvan
MIvan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 ноября 2018 в 17:42
Не мечите биссера пред свинями....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября 2018 в 17:40
Хороший спарринг, хороший результат...
Санчо Панса
Санчо Панса
18 ноября 2018 в 17:39
Дерби двух газпромовских проектов закончилось в пользу питерского клуба! Что не удалось сделать Локомотиву, в итоге сделал Зенит) Молодцы, сине-бело-голубые!
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