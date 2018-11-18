«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Шальке»

«Зенит» переиграл «Шальке» в товарищеской встрече.
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».
«Зенит» — «Шальке-04» — 2:1 (1:1)
Голы: Краневиттер 6, Дриусси 77 (пенальти) — Скржыбски 35
«Зенит»: Кержаков (Лодыгин 46), Анюков, Иванович, Скроботов, Чернов (Терентьев 68), Оздоев, Краневиттер, Эрнани (Иванов 80), Шатов, Дриусси, Набиуллин (Воробьев 73).
Главный тренер: Семак Сергей.
«Шальке-04»: Лангер, Омар, Ди Санто (Гайс 46), Бенталеб, Бужеллаб, Баба, Самсон (Тимотеу 56), Скржыбски, Очипка (Фират 72), Плехаты, Налдо.
Главный тренер: Тедеско Доменико.
Предупреждения: Эрнани 25, Бужеллаб 29, Терентьев 82.
Судья: Сергей Лапочкин.
Игру посетили порядка 45 тысяч болельщиков.
Я не думаю что Виллаш и даже Боаш уезжали в чём то обделёнными.....
И титулы и слава и почёт...да и в материальном плане надеюсь не обидели...
Если ты про то что сегодня на поле были те кто "слегка" уступает в игре Гараю, Халку,Витселю и Данни - но что поделать....эта страница истории клуба перелистнута...
И никто не обещал что на пути к созданию новой команды будет легко и просто....
И если на этом пути случаются лёгкие,ни к чему не обязывающие победы над немцами как здесь говорят "из ЛЧ" - то не вижу ничего в этом плохого....)))
Я не думаю что Виллаш и даже Боаш уезжали в чём то обделёнными.....
И титулы и слава и почёт...да и в материальном плане надеюсь не обидели...
Если ты про то что сегодня на поле были те кто "слегка" уступает в игре Гараю, Халку,Витселю и Данни - но что поделать....эта страница истории клуба перелистнута...
И никто не обещал что на пути к созданию новой команды будет легко и просто....
И если на этом пути случаются лёгкие,ни к чему не обязывающие победы над немцами как здесь говорят "из ЛЧ" - то не вижу ничего в этом плохого....)))
Что выйти из группы с 6-ю очками - несмываемый позор.....))
Одержать 5 побед из 6-ти в группе - цепь случайных совпадений....и тоже позор...)))
А ни разу не обыграть в группе Марибор и порадовать англичан 0:7 - это продуманная тактика...)))
Что выйти из группы с 6-ю очками - несмываемый позор.....))
Одержать 5 побед из 6-ти в группе - цепь случайных совпадений....и тоже позор...)))
А ни разу не обыграть в группе Марибор и порадовать англичан 0:7 - это продуманная тактика...)))
Петербуржцы проходили в плей-офф Кубка УЕФА и «Байер», и «Баварию», и «Штутгарт». Они же стали первыми и до сих пор единственными представителями российского футбола, сумевшими обыграть дортмундскую «Боруссию» в гостях. У «Зенита» в официальных встречах с немецкими командами положительный баланс: 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения при разнице мячей 22:18. В товарищеских же матчах их преимущество ещё более убедительно: в 12 играх 7 побед при 3 поражениях и разности мячей 42:24.
Всего же в 76 встречах с соперниками из Германии зенитовцы одержали 44 победы при 19 поражениях и разнице мячей 205:107.
Петербуржцы проходили в плей-офф Кубка УЕФА и «Байер», и «Баварию», и «Штутгарт». Они же стали первыми и до сих пор единственными представителями российского футбола, сумевшими обыграть дортмундскую «Боруссию» в гостях. У «Зенита» в официальных встречах с немецкими командами положительный баланс: 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения при разнице мячей 22:18. В товарищеских же матчах их преимущество ещё более убедительно: в 12 играх 7 побед при 3 поражениях и разности мячей 42:24.
Всего же в 76 встречах с соперниками из Германии зенитовцы одержали 44 победы при 19 поражениях и разнице мячей 205:107.