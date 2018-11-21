Актер Назаров исполнил песню в честь «Спартака»

вчера, 22:41

Актер Дмитрий Назаров в очередной раз занялся творчеством, исполнив песню в честь «Спартака».

Я очень время тороплю

И «Крыльев» не могу дождаться,

В душе надежду расстелю.

«Спартак» Москва - мое богатство.

Я очень время тороплю

В душе надежду расстелю.

«Спартак» Москва - мое богатство.

Пусть я похож на чудака,

Но вера в счастье тверже стали.

Я верю в силу «Спартака»,

Я верю в золото медали.

Когда-нибудь наверняка

Поднимем знамя «Спартака»

Под Тони Бриттена в финале.