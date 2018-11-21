Актер Назаров исполнил песню в честь «Спартака»

Актер Дмитрий Назаров в очередной раз занялся творчеством, исполнив песню в честь «Спартака».
Я очень время тороплю
И «Крыльев» не могу дождаться,
В душе надежду расстелю.
«Спартак» Москва - мое богатство.
Я очень время тороплю
В душе надежду расстелю.
«Спартак» Москва - мое богатство.
Пусть я похож на чудака,
Но вера в счастье тверже стали.
Я верю в силу «Спартака»,
Я верю в золото медали.
Когда-нибудь наверняка
Поднимем знамя «Спартака»
Под Тони Бриттена в финале.
о о о о уоуоу ,зеленоглазый Дриусси
о о о о уоуоу ,не тормози ,не тормози,беееееЕгии
о о о о уоуоу ,зеленоглазый Дриусси
о о о о уоуоу ,не тормози ,не тормози,беееееЕгии
А форсу, как у комиссарши.
А форсу, как у комиссарши.
ГАФ-ГАФ-ГАФ
ГАФ-ГАФ-ГАФ
Но Божович приедет к вам .
Но Божович приедет к вам .
https://www.youtube.com/watch?v=QYjrsVMcZ6Y
Но все никак не могу дождаться
Как трансляцию включу:
спартака позором наслаждаться
Но все никак не могу дождаться
Как трансляцию включу:
спартака позором наслаждаться