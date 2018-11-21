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Актер Назаров исполнил песню в честь «Спартака»

вчера, 22:41

Актер Дмитрий Назаров в очередной раз занялся творчеством, исполнив песню в честь «Спартака».

Я очень время тороплю
И «Крыльев» не могу дождаться,
В душе надежду расстелю.
«Спартак» Москва - мое богатство.

Я очень время тороплю
В душе надежду расстелю.
«Спартак» Москва - мое богатство.

Пусть я похож на чудака,
Но вера в счастье тверже стали.
Я верю в силу «Спартака»,
Я верю в золото медали.

Когда-нибудь наверняка
Поднимем знамя «Спартака» 
Под Тони Бриттена в финале.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   1 / 787
сегодня в 04:13
Главный клоун клоунады.
Санчо Панса
Санчо Панса
   78 / 787
сегодня в 03:02
Как говорят некоторые болельщики Спартака, именно Назаров является одной из причин частых смен на тренерскому посту пищевика! Ну да, нашли крайнего) Продолжайте, Дмитрий! И желательно побольше критики и агрессии)
Крейсер
Крейсер
   297 / 787
сегодня в 02:35
Бесит этот товарищ.
AgentART
AgentART
   29 / 787
сегодня в 00:21
Такое впечатление, что Назаров совсем не болеет за пупсню, а пытается всё время публично ее обгадить.
MALOVAR
MALOVAR ответил parallels
   2 / 787
сегодня в 00:11
а что там? пойду гляну
parallels
parallels ответил MALOVAR
   4 / 787
сегодня в 00:10
болоту
нет, спартачам) зайди в новость про мамаева, тебе понравится)))
MALOVAR
MALOVAR
   2 / 787
сегодня в 00:05
Боярский исполнил песню :
о о о о уоуоу ,зеленоглазый Дриусси
о о о о уоуоу ,не тормози ,не тормози,беееееЕгии
MALOVAR
MALOVAR ответил Остапчук 67
   2 / 787
вчера в 23:48
тут он болельщик,но ты свое эго всем показал))
MALOVAR
MALOVAR ответил parallels
   2 / 787
вчера в 23:45
болоту
MALOVAR
MALOVAR
   2 / 787
вчера в 23:45
Не судите художника ,вообщем респект
RussianMango
RussianMango
   316 / 787
вчера в 23:34
Назаров хоть стихи и песни поет...У бомжей Боярский и этого не делает, тока плюётся наблюдая цирк питерский.
post-navigator
post-navigator
   612 / 787
вчера в 23:28
спартак - наиболее 2оёмкий клуб на всём постсоветском пространстве.
Сов Армия
Сов Армия
   348 / 787
вчера в 23:25
Ну отберите же у него эту маленькую капельку фери
FERIS
FERIS
   168 / 787
вчера в 23:25
Смешно получилось)
Гавроша
Гавроша
   30 / 787
вчера в 23:23
Он еще и певец?
parallels
parallels
   4 / 787
вчера в 23:22
позор!
vistory
vistory
   20 / 787
вчера в 23:20
Мало уважения к такой команде, у которой такие болельщики.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   140 / 787
вчера в 23:20
"Маленькая капелька Фейри" снова лучший)) Никто так не троллит "Спартак", как его болельщики))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   139 / 787
вчера в 23:18
Слишком часто Назаров стал навязывать нам свое никчемное творчество.
Almazny
Almazny
   19 / 787
вчера в 23:18
Рожа пьяная - истинный символ спартака.
AgentART
AgentART
   29 / 787
вчера в 23:16
Бездарь воспевает серость.
Brigar
Brigar
   26 / 787
вчера в 23:16
Назаров решил добить тарасню любимую.
Остапчук 67
Остапчук 67
   120 / 787
вчера в 23:15
Средненький актер и никакой поэт.
А форсу, как у комиссарши.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Splurgeloa
   133 / 787
вчера в 23:07
Хватит троллить пупсиков)))
Нет -нет ,давайте , а то скучно как-то без вас !!! )))
Гуфон за ЦСКА
Гуфон за ЦСКА
   60 / 787
вчера в 23:06
Жду выхода Бориса и Трубача!

ГАФ-ГАФ-ГАФ
EAGuar As
EAGuar As
   34 / 787
вчера в 23:05
Пускай Спартак - твоё богатство .
Но Божович приедет к вам .
cpartak60
cpartak60
   264 / 787
вчера в 23:04
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       158 / 787
    вчера в 22:56
    У Третьякова лучше песня получилась!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       247 / 787
    вчера в 22:54
    Я очень время тороплю
    Но все никак не могу дождаться
    Как трансляцию включу:
    спартака позором наслаждаться
    Dominators
    Dominators
       132 / 787
    вчера в 22:54
    Интересно , что Назаров курит ,отчего его так прет .
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