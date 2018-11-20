На поле брани. 7 встреч России и Швеции

20 ноября 2018, 20:50

В соперничестве со шведами родится истина и определится обладатель путевки в класс сильнейших Лиги Наций. «Соккер.ру» вспоминает предыдущие футбольные встречи России и Швеции.

Чемпионат мира 1994, групповой турнир

Россия – Швеция – 1:3 Видео

Голы: Саленко 4 (пенальти) – Бролин 39 (пенальти); Далин 60, 82.

Первый крупный турнир для сборной России прошел в США , ведь на Евро-1992 еще выступала команда под названием СНГ , а на ЧМ -1994 отобралась и была заявлена уже Россия. Команда Павла Садырина пережила настоящее «землетрясение» перед турниром, вызванное «Письмом 14-ти». В Штатах сборная России стартовала с поражения от Бразилии, таким образом, игра в Детройте при стечении 70+ тысяч зрителей во втором туре против шведов приобретала статус решающей. Нашей команде удалось быстро открыть счет: будущий лучший бомбардир чемпионата мира забил с пенальти уже на четвертой минуте, но затем на авансцену вышел Мартин Далин. Темнокожий шведский форвард с афро-венесуэльскими корнями по отцу заработал пенальти для Бролина, а затем дважды отличился сам. В итоге сборная России на ЧМ -1994 прекратила борьбу после группового этапа, а Швеция заняла высокое третье место.

Товарищеский матч 1998

Швеция - Россия – 1:0 Видео

Гол: Петерсон 3.

Футболисты сборной Швеции подарили своему тренеру на 50-летний юбилей не галстук, но победу: Томми Седерберг отмечал круглую дату непосредственно в день матча. В самом дебюте Йорген Петерсон забил курьезный гол, который так и остался единственным, хотя впоследствии скорее шведы могли увеличить свое преимущество, нежели подопечные Бышовца сравнять счет. Да-да, это один из матчей, пришедшийся на гениальный заход Анатолия Федоровича в сборную России, когда он потерпел шесть поражений в шести встречах. Фиаско в Эребру было первым в серии.

Товарищеский матч 2002

Россия - Швеция – 1:1 Видео

Голы: Кержаков 56 – Ибрагимович 90+4.

Как вы могли заметить, футбольное противостояние Швеции и России началось с двух подряд наших поражений, но, забегая вперед скажу, что с 1998-го россияне завязали с поражениями от этой скандинавской сборной. Перелом наступил в 2002 году, в первом матче Валерия Газзаева у руля сборной России. У нашей команды почти получилось выиграть, но Златан в последний момент передумал проигрывать и забил. Любопытно, что в этой встрече отличились будущие лучшие бомбардиры в истории сборных России и Швеции, причем для Кержакова этот мяч стал первым за национальную команду, а для Ибрагимовича – вторым.

Чемпионат Европы 2008, групповой турнир

Россия – Швеция – 2:0 Видео

Голы: Павлюченко 24; Аршавин 50.

Сборная России стартовала на Евро-2008 с крупного поражения от испанцев, затем минимально переиграла Грецию, таким образом, судьба второй путевки в плей-офф решалась в поединке третьего тура со шведами. Соперников тогда устраивала ничья, как нас сегодня. Вот только сборную России под руководством дедушки Хиддинка было не остановить: Роман Павлюченко открыл счет в середине первого тайма, сразу после перерыва отличился Андрей Аршавин, для которого этот матч стал первым на турнире (лидер национальной команды отбывал дисквалификацию из-за удаления в последней игре отборочного цикла). После этого Швеция уже не смогла поднять голову, а сборная России вышла в четвертьфинал, где переиграла Голландию и в итоге завоевала «бронзу» чемпионата Европы, подарив своим болельщикам массу положительных эмоций.

Отборочный турнир Евро-2016

Швеция - Россия – 1:1 Видео

Голы: Тойвонен 49 – Кокорин 10.

Отборочный турнир Евро-2016 сборная России начинала под руководством Фабио Капелло. На момент встречи со Швецией в гостях все еще было не так плохо, как стало несколько позже, но тревожные звоночки уже звучали. Эта игра проходила на «Френдс Арене», где нашей сборной и сегодня предстоит сыграть против «Тре Крунур». Точно не забьет футболист, открывший счет в той встрече: Кокорин классно исполнил удар на технику из-за пределов штрафной площади, застав Исакссона врасплох. Через три минуты геройствовал уже Акинфеев, отразивший пенальти, но удержать победный счет наша сборная не смогла, пропустив в дебюте второго тайма от Тойвонена. Вскоре должен был забивать Шатов, но упустил шикарный момент, встреча так и закончилась – 1:1. Сегодня такой результат нас бы вполне устроил.

Отборочный турнир Евро-2016

Россия - Швеция – 1:0 Видео

Гол: Дзюба 38.

Фабио Капелло не справился с задачей, в роли спасителя на тренерский мостик сборной России был привлечен Леонид Слуцкий, и ему удалось выправить ситуацию в отборе и вывести национальную дружину на Евро-2016. Ключевой матч на финише квалификации сборная России провела на стадионе «Спартак» против Швеции. Единственный мяч незадолго до перерыва забил Артем Дзюба, а Игорь Акинфеев на этот не отражал пенальти, но совершил несколько убедительных сэйвов с игры. И снова в этой встрече команда, которую устраивала ничья, проиграла. Хочется верить, что такое происходит только со шведами.

Лига Наций, групповой этап 2018

Россия - Швеция – 0:0 Видео

Встреча первого круга Лиги Наций в Калининграде не принесла забитых мячей, Дзюба бодался с защитниками, игра в целом вышла тяжелой и силовой, а результат закономерен. Но теперь сборной России нужно, как минимум, не проиграть в Сольне, чтобы сохранить за собой первое место в группе. Кстати, Станислав Черчесов станет первым тренером сборной России, который дважды выведет команду на матч против шведов, до этого его старшие коллеги довольствовались единственными встречами с «Тре Крунур». Вот результаты всех тренеров сборной России против шведов: Садырин (поражение), Бышовец (поражение), Газзаев (ничья), Хиддинк (победа), Капелло (ничья), Слуцкий (победа), Черчесов (ничья). Желаем Станиславу Саламовичу взять пример с Хиддинка и Слуцкого, но ни в коем случае не идти путем Садырина и Бышовца.

Швеция vs Россия. Когда ничья равна победе