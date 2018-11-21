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Мамаев выплатил компенсацию избитому водителю

вчера, 23:17

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его подзащитный выплатил денежную компенсацию водителю Виталию Соловчуку, в избиении которого обвиняется сам Мамаев и Александр Кокорин.

Действительно, наша сторона еще в октябре сделала такой добровольный шаг в направлении не голословного, а реального примирения с потерпевшим Соловчуком.

Денежная компенсация произведена в соответствии с волеизъявлением Мамаева, о чем он заявил на очной ставке с потерпевшим. Сумму сейчас раскрывать не считаю возможным. Но заверяю, что она вполне адекватна, соответствует отечественной судебной практике по аналогичным делам и позволяет в достаточном объеме загладить как материальный, так и возможный моральный вред, причиненный потерпевшему.

Закон предоставляет обвиняемому право принимать добровольные меры для возмещения имущественного ущерба и морального вреда на любой стадии судопроизводства. Мы решили не затягивать, искренне желая Виталию скорейшего выздоровления и оказывая максимально посильное содействие в этом.

О возможности беспрепятственного получения денежных средств, зачисленных на открытый для Соловчука счет в одном из ведущих банков, сразу же уведомили следствие и предоставили все имеющиеся по этому поводу документы. Наше ходатайство об их приобщении к делу и уведомлении об этом потерпевшей стороны удовлетворено. Тогда же я поставил в известность и представителя потерпевшего.

Рассчитываем, что потерпевший сможет в ближайшее время воспользоваться компенсацией, а следствие учтет добросовестное поведение Павла в ходе расследования дела при принятии дальнейших процессуальных решений в отношении Мамаева.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
alfranza
alfranza
   96 / 787
сегодня в 04:13
А в твиттере говорят что это утка, никто ничего не выплачивал. Кому верить?
cska plus
cska plus
   1 / 787
сегодня в 03:56
Надо отпускать ребят, достаточно им и этого срока.
Санчо Панса
Санчо Панса
   78 / 787
сегодня в 03:07
Ну вот, Павел все делает для того, чтобы выйти на свободу до Нового 2019 года! Он ведь хочет его встретить в кругу семьи и близких, а не в СИЗО.
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
   125 / 787
сегодня в 02:16
Ты наверное,параллёльный, из-за угла на видео снимал, а потом в ментовку побежал! Так-так-так. Ты в курсе, как это называется? Или это твой заработок?
а сам то ,небось прибежал в ментвоку и заделался свидетелем драки Кокорина
Dinamovets1927
Dinamovets1927
   425 / 787
сегодня в 02:02
Мамай Чемпион!!
Don fagot
Don fagot ответил Морозовский
   61 / 787
сегодня в 01:57
Да он за понюшку газу мать родную продаст! Хотя его отец или мать создали его путём придумывания логина и пароля. Бот есть бот.
Верг
Верг ответил Sebastian Eniston
   395 / 787
сегодня в 01:54
Вот красиво будет если Мамаева выпустят а Кокорина нет)))
все к этому и идет, пак не имеет претензий к мамаеву, а вот братьям кокориным помимо денежного взыскания, светит от двух лет.
parallels
parallels ответил Морозовский
   4 / 787
сегодня в 01:32
Ты наверное,параллёльный, из-за угла на видео снимал, а потом в ментовку побежал! Так-так-так. Ты в курсе, как это называется? Или это твой заработок?
даже интересно, что надо принять, чтобы так плющило.
Bayern Best
Bayern Best
   54 / 787
сегодня в 01:31
Как всегда баблом,отмажутся.
Морозовский
Морозовский
   9 / 787
сегодня в 01:17
Ты наверное,параллёльный, из-за угла на видео снимал, а потом в ментовку побежал! Так-так-так. Ты в курсе, как это называется? Или это твой заработок?
AlekseyV
AlekseyV
   533 / 787
сегодня в 00:16
Обратились бы они к Кадырову, который зовёт их обоих в "Ахмат", сразу бы виноватым оказался водитель
parallels
parallels
   4 / 787
сегодня в 00:03
так-так-так, тарасовские хулиганы, думали это останется незамеченным? а вот фиг вам)
надо теперь смотреть, кто из вас сегодня отсутствует на соккере и присутствует в бутырке 😅
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 787
вчера в 23:43
Условку дадут - скорее всего.
MALOVAR
MALOVAR ответил SHMEL
   2 / 787
вчера в 23:40
его уже отпустили сокамерники ,думаю он хочет просто отдыха
MALOVAR
MALOVAR
   2 / 787
вчера в 23:39
а кто оплатит нам,экспептам,бессонные ночи обсуждения этого "футбольного" события
post-navigator
post-navigator
   612 / 787
вчера в 23:37
"Избитый" бодро подмахивал клиентам уже на третий день.
Ну это так, в порядке информации. А то вдруг кто-то подумает, что насмерть был забит жидким стулом...
SHMEL
SHMEL
   51 / 787
вчера в 23:33
Скорее всего Пашу пожурят и отпустят после нового года.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   223 / 787
вчера в 23:25
Вот красиво будет если Мамаева выпустят а Кокорина нет)))
Nafnafik
Nafnafik
   33 / 787
вчера в 23:22
Значит, скоро в спартаке играть будет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   111 / 787
вчера в 23:21
Максимальный срок уже исключен.
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