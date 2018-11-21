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Матч «Енисей» - «Ахмат» пройдет в манеже

вчера, 23:39
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат01.12.2018 в 14:00 Не начался

Бюро исполкома Российского футбольного союза в виде исключения разрешило «Енисею» провести матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом» в крытом манеже. 

Манеж не соответствует необходимой категории РПЛ, поэтому обычно там играет только молодежная команда красноярцев.

Вместимость манежа — три тысячи зрителей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует построить манеж неподалеку от «Открытие Арены».

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Василий 50
Василий 50
   119 / 787
сегодня в 01:36
Кому нужен этот матч в Красноярске?
Провели бы его где-нибудь на Юге, в Сочи например.
Все равно "Енисей" уже одной ногой в ФНЛ.
vistory
vistory
   20 / 787
сегодня в 00:23
Отчего такая блажь?
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 23:42
Начинаются проблемы с Енисеем.
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