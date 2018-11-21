Матч «Енисей» - «Ахмат» пройдет в манеже

Бюро исполкома Российского футбольного союза в виде исключения разрешило «Енисею» провести матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом» в крытом манеже.
Манеж не соответствует необходимой категории РПЛ, поэтому обычно там играет только молодежная команда красноярцев.
Вместимость манежа — три тысячи зрителей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует построить манеж неподалеку от «Открытие Арены».
Провели бы его где-нибудь на Юге, в Сочи например.
Все равно "Енисей" уже одной ногой в ФНЛ.
Провели бы его где-нибудь на Юге, в Сочи например.
Все равно "Енисей" уже одной ногой в ФНЛ.