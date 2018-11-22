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Караваев: «Слуцкий еще не говорил голландцам о приезде Березуцких»

сегодня, 00:19

Полузащитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал возможное назначение братьев Березуцких на должность ассистентов главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Официально тренерский штаб ничего не объявлял. Сам я все узнал из прессы. Вроде бы наш гендиректор информацию подтвердил - Березуцкие приедут зимой. Но, повторюсь, Слуцкий голландцам об этом не говорил…

Сам я был бы рад увидеть братьев в тренерском штабе. Голландский чемпионат сильно перекошен в атаку, и их видение игры в защите наверняка пригодится.

Разговоры о том, что Слуцкий лоббирует русских? В «Витессе» такое невозможно. У нас отличная атмосфера. Никого не волнует, какой у тебя паспорт. Поэтому приезд Березуцких воспримут нормально.

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Все комментарии
Don fagot
Don fagot
   61 / 787
сегодня в 01:51
Спартаковец Квинси тащит голландский футбол ввысь, гинеровец Слудсков - вниз
Don fagot
Don fagot
   61 / 787
сегодня в 01:50
Стыдно за слудскова, шёл бы лучше тренировать своё цыcкa.
Don fagot
Don fagot
   61 / 787
сегодня в 01:49
Сейчас понаедут туда мамаев, какаев, каккоев, дзагоев, оздоев, дыркинфеев, гойло, молло, дриусси, паредес, маманас, одиа, думбия, олисе, мусо и вернмбмбум.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   123 / 787
сегодня в 00:27
Да пусть едут и работают.
В Голландии многому можно научиться.
Almazny
Almazny
   19 / 787
сегодня в 00:22
Вот они о.... удивятся.
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