Караваев: «Слуцкий еще не говорил голландцам о приезде Березуцких»

Полузащитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал возможное назначение братьев Березуцких на должность ассистентов главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Официально тренерский штаб ничего не объявлял. Сам я все узнал из прессы. Вроде бы наш гендиректор информацию подтвердил - Березуцкие приедут зимой. Но, повторюсь, Слуцкий голландцам об этом не говорил…

Сам я был бы рад увидеть братьев в тренерском штабе. Голландский чемпионат сильно перекошен в атаку, и их видение игры в защите наверняка пригодится.

Разговоры о том, что Слуцкий лоббирует русских? В «Витессе» такое невозможно. У нас отличная атмосфера. Никого не волнует, какой у тебя паспорт. Поэтому приезд Березуцких воспримут нормально.