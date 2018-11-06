Головин: от травмы до травмы

06 ноября 2018, 10:15

Александру Головину во Франции жутко не везет. И команда не та, и здоровье подводит. «Соккер.ру» - о положении дел россиянина в княжестве.

С каким огромным оптимизмом воспринимался переход Головина в «Монако». Казалось, что это самый надежный и беспроигрышный вариант в Европе. Ведь клубом управляют адекватные менеджеры, во главе команды стоит (стоял теперь уже) очень грамотный специалист, который выстраивал заново «Монако» несколько сезонов и делал это успешно, приводя клуб и к чемпионству, и к местам в Лиге чемпионов. Плюс клуб выращивает игроков на экспорт и позволяет прогрессировать всем. Ну просто идеальный вариант. Однако футбол еще раз показал свою непредсказуемость, свою злую ухмылку и склонность шутить над любыми надеждами, особенно если они слишком уж большие.

Все с самого начала у Головина в «Монако» не заладилось. Не успел он толком там освоиться перед стартом сезона, как получил травму. Причем достаточно неприятную. Она выбила его на несколько недель и привела к пропуску старта сезона, а это ключевые матчи, которые задают тон игре команды в целом и крайне важны особенно для новичка, которому нужно вклиниться в состав и наигрывать связи.

Вместо этого Головин терял время, а «Монако», в котором очень рассчитывали на него в роли связующего звена в центре, начал разваливаться на глазах. Тут, конечно, дело не только и не столько в отсутствии Головина. Скорее проблема в том, что очередную волну обновления Жардим не смог вытащить – слишком уж сырой и местами даже посредственный материал ему достался.

А Головину дебютировать в «Монако» после восстановления поврежденного голеностопа удалось в игре с «Нимом» (1:1) только 21 сентября. К тому времени монегаски уже оказались в кризисе и имели серию без побед, но об отставке Жардима никто не говорил, все считали это неудачным стечением обстоятельств.

Дебютные матчи российского полузащитника, который обошелся бережливому «Монако» в 30 миллионов евро, оставили благоприятное впечатление. Он выгодно выделялся на фоне инертных партнеров, однако именно эта их инертность не позволяла Александру себя полностью раскрыть. Головин мало брал на себя игру и старался искать варианты обострения через партнеров. А те стояли в основном как вкопанные или открывались невпопад. А брать мяч в центре поля, обводить половину команды соперника и забивать – этого Головин пока не умеет.

Поэтому несмотря на в целом позитивную прессу и отзывы болельщиков от игры россиянина футбол команды на поправку не шел. Потенциально взаимодействовать с Головиным впереди хорошо могли бы Фалькао и Лопеш. Но первый не может набрать стабильную форму, потому что сам лечится матч через матч, а второй тоже засел в лазарете с самого начала сезона. И «Монако» представляет из себя весьма серый набор игроков.

В клубе признали, что наделали ошибок, однако проще оказалось сменить главного тренера, чем половину состава. Поэтому пришлось попрощаться с Жардимом, на которого в плане развития Головина возлагались большие надежды. Пришел Тьерри Анри – это для него первый опыт самостоятельной тренерской работы. Вполне естественно, что результаты с ним не улучшились. Дело же не в тренере вовсе было.

Но за Головина все равно тревожиться не приходилось. Во-первых, Александр даже не в лучшей форме все равно выше по уровню, чем его потенциальные конкуренты в борьбе за позицию в стартовом составе. Во-вторых, на фоне остальных Головин играет еще весьма качественно. И Анри должен был проявить себя радикальным русофобом, чтобы не ставить в состав Головина. Конечно, Тьерри не такой, поэтому Александр продолжил играть. Вот только новый тренер стал экспериментировать.

Анри начал двигать Головина по полю буквально в каждом матче, разыскивая для него оптимальную позицию. И если Жардим использовал Александра строго в центре либо чуть правее, то Тьерри порой задвигал Головина откровенно на правый фланг, в какой-то момент ставил практически под нападающего.

Эти позиции кажутся не слишком удачными, поскольку мяч резко стал ходить мимо Александра. И чувствовалось, что он двигается немного невпопад с этими несуразными товарищами по команде. При этом вторую голевую передачу за «Монако» (в девяти матчах) Головин отдал именно после отличного прохода справа.

Вообще, все наиболее острые моменты в исполнении Александра случаются, когда он берет на себя игру смелее. На это намекают и специалисты из России. Например, Станислав Черчесов так в интервью и заявил, что призвал Головина брать бразды правления в «Монако» в свои руки. Всем он хорош, но дерзости и наглости не хватает.

У Головина в «Монако» самый высокий процент точности передач из атакующих игроков. Он колеблется в районе 85. Это показатель топового футболиста. При этом Александр, получая мяч, ищет варианты впереди, работает вдумчиво, отбрасывая мяч назад только в том случае, если продолжения не видит. А это происходит не так и редко, к сожалению, поскольку, повторюсь, партнеры Головина совершенно статичны и на скорости в атаке не играют – о каких забеганиях и открываниях тут говорить.

У Головина с игрой в пас в «Монако» все хорошо, мяч находить он научился, передачи делает точно. Если анализировать статистику Александра, то бросается в глаза, что он гораздо меньше идет в обводку и гораздо меньше бьет сам, чем делал это в ЦСКА и делает в сборной России. Ведь даже уже в статусе игрока «Монако» Головин в национальную команду приезжал и показывал свой прежний уровень эффективности. Значит, не растерял навыков и способностей. Но в составе монегасков его что-то сдерживает.

Надо быть злее, смелее и настырнее. Однако уже после небольшой паузы, поскольку снова пришли тревожные новости – Головин повредил голеностоп. Сроки восстановления «Монако» не называет, но СМИ оценивают их в две недели. Это плохой знак, поскольку в данном клубе многие травмируются и довольно часто.

Если Головин попадет в эту группу игроков, которые не могут стабильно выходить на поле, а только лечатся две недели через четыре в среднем, то оставаться в «Монако» и губить карьеру не следует. Когда-то «Арсенал» Арсена Венгера обвиняли в том, что он как-то не так работает с физической подготовкой игроков – они все время оказывались в лазарете. Теперь то же самое можно сказать про «Монако».

Особенности ли это тренерского подхода, просчеты ли медицинского штаба, а может, ужасное качество тренировочного и основного поля «Луи II» сыграло свою роль. Но если так будет продолжаться, то Головину не стоит цепляться за «Монако» как за последний оплот. И здоровье целее будет, и карьеру еще можно поднять в гору, поскольку без Жардима монегаски, которые давно уже не вливают хороших денег в усиление, будут катиться к роли посредственности.