«Это было легендарно!» Болельщики «Кайрата» прощаются с Аршавиным

05 ноября 2018, 19:00

Футбольный клуб «Кайрат» объявил, что контракт с 37-летним Аршавиным не будет продлен. «Соккер.ру» изучил реакцию болельщиков, которые 11 ноября попрощаются с Андреем.

Официальное обращение ФК «Кайрат»: «В матче с карагандинским „Шахтером“ клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы. За три сезона в „Кайрате“, Андрей провел в желто-черной футболке свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана».

Диас Сабит: «Обидно, что легенда наша покидает наш клуб. Удачи в дальнейшем, мы любим вас».

Канапия Байсариев: «БОЛЬШОЕ СПАСИБО за эти три года, за прекрасные игры, за возможность следить за вашими выступлениями. Желаю вам удачи на вашем пути».

Dilyara Di: «Спасибо, Андрей Сергеевич за игру #respect #легенда».

Кудайберген Абишевич: «Давайте соберем стадион полный. Просим руководство сделать билет бесплатным».

Дастан Аният: «Нужно Кубок выиграть ради Андрея Аршавина».

Султан Вернер: «Если вы сделаете билеты бесплатными, то заполнится весь Центральный Стадион, а знаете, как будет приятно для Андрея Аршавина. P.S. У меня деньги на билет имеются, просто для счастья Легенды говорю».

ratmirka077: «Дали бы ещё годик поиграть или он сам не захотел?»

talgat_kulbayevv: «Легенда».

Pashkorez: «Подписан на „Кайрат“ только из-за Шавы... ну что ж „Кайрат“, придется нам прощаться».

nurali_askarov: «Андрею спасибо за игры. Жаль. Придем обязательно на матч».

dobronrav07021988: «Я приду обязательно [на прощальный матч]».

magic_bk: «Как пропустить такое [прощальный матч]. Конечно, будем [на стадионе]! Андрей Сергеевич – лучший!!!»

sanya4545: «Андрей Сергеевич, спасибо за всё! Успехов вам!»

sanya4545: «По уровню игры Аршавина из местных и близко никого не видно...»

Равил Арасланов: «Шава очень нужен Зениту с его опытом! Сейчас, когда нет Кокорина, очень нужен Шава, который может проникать в штрафную и разрезать защиту. Нужен на 2-3 года!»

Veteran: «Уходит ЛЕГЕНДА! Удачи, счастья и здоровья ему! Спасибо за то, что мы видели его воочию и радовались футболу!»

Autxan: «В Питере на Аршавина пришли 40 с лишним тысяч зрителей, там он блистал когда-то. В Алматы он тоже был на виду и показал свое нестандартное футбольное мышление и мастерство. Зрители ждали всегда его выход на поле, и что он сотворит что-то веселенькое. Такие мастера, что бы про них плохое ни болтали, останутся в истории своих клубов. Мы с друзьями придем на Центральный Стадион и поаплодируем Мастеру».

У кромки поля (болельщик «Иртыша»): «Мое личное впечатление неоднозначно. Помню, с какой легкостью он забил гол „Иртышу“. Спасибо, Андрей, хоть ты и не играл за наш „Иртыш“».

Дальнобойщик: «Самый известный футболист игравший в Казахстанской Премьер-Лиге».

FCIP: «Значит, всё-таки уходит, а ведь вроде ещё говорил, что подумает... Эхх, жаль. Ну, удачи, Андрей Сергеевич! Надеюсь, на его проводы придёт немало народа в Алма-Ате. А так, ни много ни мало я считаю Шаву самым техничным российским футболистом, начиная с 90-х годов прошлого века по сегодняшний день».

Aлиko: «Спасибо за прекрасную игру!»

Боб Шульц: «Очень жалко и больно расставаться с хорошим человеком, легендой мирового футбола, но реальность такова, что он сам делает выбор, хотя Кайрат Советаевич был не против продлить с ним контракт! Желаем успехов в дальнейшем жизненном пути, пусть все невзгоды минуют Вашу судьбу!»

Арман Даменов: «Прощай, Шава, удачи тебе! Может, когда-нибудь вернёшься тренером!»

Дамир: «Спасибо, Шава, за футбол в Кайрате, хороший уровень! Жаль на пару лет раньше не пришел».

Даурен Култаев: «Могу сказать только одно: спасибо. Андрей! Это был пример настоящего профессионального футбола!»

Mobil Autobilim: «Андрей хотя бы еще полгода мог поиграть. Или, уйдя из Кайрата, останься хотя бы в клубах из Казахстана. Можно в Тобол или Актобе под еврокубки. Но не уходи только, еще силы ведь есть».

Стратег: «Спасибо тебе, ШАВА, за то, что ты у нас играл. Футболистов такого ранга как ШАВА в КПЛ нет и не будет теперь уже наверняка долго».

Данияр Омаргазиев: «Спасибо за все. Хорошо играл за нас, несмотря на возраст».

Саят Жексембаев: «Молодец. Достойно играл и показал уровень. Желаю крепкого здоровья. Аршавин навсегда останется в Истории КПЛ».

Μихаил Μиронов: «Провожают как какую-то легенду казахского футбола. Что он сделал, больше того же Гоу или Исаэля для Кайрата? Лижете ж**у какому-то алкоголику, позорники».

Эрик Тенизбаев: «Парни, хорош хаить Аршавина, этот футболист забивал 4 мяча в одном матче Ливерпулю, играя за Арсенал, и признан лучшим Российским футболистом десятилетия. Аршавин, как и Тимощук, был украшением КПЛ, давайте это признаем и достойно его поблагодарим и проводим, ведь Казахстан и его жители умеют быть благодарными! Всем мира и уважения, фаны!»

«Ваши ожидания – это ваши проблемы». Правила жизни Андрея Аршавина