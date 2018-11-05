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ГлавнаяБлогиВспомнить всё!

«Это было легендарно!» Болельщики «Кайрата» прощаются с Аршавиным

05 ноября 2018, 19:00

Футбольный клуб «Кайрат» объявил, что контракт с 37-летним Аршавиным не будет продлен. «Соккер.ру» изучил реакцию болельщиков, которые 11 ноября попрощаются с Андреем.

Официальное обращение ФК «Кайрат»: «В матче с карагандинским „Шахтером“ клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы. За три сезона в „Кайрате“, Андрей провел в желто-черной футболке свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KAIRAT FC (@f.c.kairat)

Диас Сабит: «Обидно, что легенда наша покидает наш клуб. Удачи в дальнейшем, мы любим вас».

Канапия Байсариев: «БОЛЬШОЕ СПАСИБО за эти три года, за прекрасные игры, за возможность следить за вашими выступлениями. Желаю вам удачи на вашем пути».

Dilyara Di: «Спасибо, Андрей Сергеевич за игру #respect #легенда».

Кудайберген Абишевич: «Давайте соберем стадион полный. Просим руководство сделать билет бесплатным».

Дастан Аният: «Нужно Кубок выиграть ради Андрея Аршавина».

Султан Вернер: «Если вы сделаете билеты бесплатными, то заполнится весь Центральный Стадион, а знаете, как будет приятно для Андрея Аршавина. P.S. У меня деньги на билет имеются, просто для счастья Легенды говорю».

ratmirka077: «Дали бы ещё годик поиграть или он сам не захотел?»

talgat_kulbayevv: «Легенда».

Pashkorez: «Подписан на „Кайрат“ только из-за Шавы... ну что ж „Кайрат“, придется нам прощаться».

nurali_askarov: «Андрею спасибо за игры. Жаль. Придем обязательно на матч».

dobronrav07021988: «Я приду обязательно [на прощальный матч]».

magic_bk: «Как пропустить такое  [прощальный матч]. Конечно, будем [на стадионе]! Андрей Сергеевичлучший!!!»

sanya4545: «Андрей Сергеевич, спасибо за всё! Успехов вам!»

sanya4545: «По уровню игры Аршавина из местных и близко никого не видно...»

Равил Арасланов: «Шава очень нужен Зениту с его опытом! Сейчас, когда нет Кокорина, очень нужен Шава, который может проникать в штрафную и разрезать защиту. Нужен на 2-3 года!»

Veteran: «Уходит ЛЕГЕНДА! Удачи, счастья и здоровья ему! Спасибо за то, что мы видели его воочию и радовались футболу!»

Autxan: «В Питере на Аршавина пришли 40 с лишним тысяч зрителей, там он блистал когда-то. В Алматы он тоже был на виду и показал свое нестандартное футбольное мышление и мастерство. Зрители ждали всегда его выход на поле, и что он сотворит что-то веселенькое. Такие мастера, что бы про них плохое ни болтали, останутся в истории своих клубов. Мы с друзьями придем на Центральный Стадион и поаплодируем Мастеру».

У кромки поля (болельщик «Иртыша»): «Мое личное впечатление неоднозначно. Помню, с какой легкостью он забил гол „Иртышу“. Спасибо, Андрей, хоть ты и не играл за наш „Иртыш“».

Дальнобойщик: «Самый известный футболист игравший в Казахстанской Премьер-Лиге».

FCIP: «Значит, всё-таки уходит, а ведь вроде ещё говорил, что подумает... Эхх, жаль. Ну, удачи, Андрей Сергеевич! Надеюсь, на его проводы придёт немало народа в Алма-Ате. А так, ни много ни мало я считаю Шаву самым техничным российским футболистом, начиная с 90-х годов прошлого века по сегодняшний день».

Aлиko: «Спасибо за прекрасную игру!»

Боб Шульц: «Очень жалко и больно расставаться с хорошим человеком, легендой мирового футбола, но реальность такова, что он сам делает выбор, хотя Кайрат Советаевич был не против продлить с ним контракт! Желаем успехов в дальнейшем жизненном пути, пусть все невзгоды минуют Вашу судьбу!»

Арман Даменов: «Прощай, Шава, удачи тебе! Может, когда-нибудь вернёшься тренером!»

Дамир: «Спасибо, Шава, за футбол в Кайрате, хороший уровень! Жаль на пару лет раньше не пришел».

Даурен Култаев: «Могу сказать только одно: спасибо. Андрей! Это был пример настоящего профессионального футбола!»

Mobil Autobilim: «Андрей хотя бы еще полгода мог поиграть. Или, уйдя из Кайрата, останься хотя бы в клубах из Казахстана. Можно в Тобол или Актобе под еврокубки. Но не уходи только, еще силы ведь есть».

Стратег: «Спасибо тебе, ШАВА, за то, что ты у нас играл. Футболистов такого ранга как ШАВА в КПЛ нет и не будет теперь уже наверняка долго».

Данияр Омаргазиев: «Спасибо за все. Хорошо играл за нас, несмотря на возраст».

Саят Жексембаев: «Молодец. Достойно играл и показал уровень. Желаю крепкого здоровья. Аршавин навсегда останется в Истории КПЛ».

Μихаил Μиронов: «Провожают как какую-то легенду казахского футбола. Что он сделал, больше того же Гоу или Исаэля для Кайрата? Лижете ж**у какому-то алкоголику, позорники».

Эрик Тенизбаев: «Парни, хорош хаить Аршавина, этот футболист забивал 4 мяча в одном матче Ливерпулю, играя за Арсенал, и признан лучшим Российским футболистом десятилетия. Аршавин, как и Тимощук, был украшением КПЛ, давайте это признаем и достойно его поблагодарим и проводим, ведь Казахстан и его жители умеют быть благодарными! Всем мира и уважения, фаны!»

«Ваши ожидания – это ваши проблемы». Правила жизни Андрея Аршавина

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06 ноябряСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии28
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blitz
blitz ответил ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
   109 / 799
07 ноября в 19:10
43 ни когда не забудут вечный рекорд
А еще есть рекорд 600. Свежеиспеченый.

Пупсики пропустили 600-й гол в премьер-лиге
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил alexgurzan
   147 / 799
06 ноября в 22:20
Ссылку на комм в модерскую ветку, будьте добры.
А смысл теперь, я уже вышел из бана, спасибо) Я просто негодую немного. Неужели вам не видны первоисточники?
alexgurzan
alexgurzan ответил Так Себе Аналитик
   433 / 799
06 ноября в 22:17
alexgurzan, сообщение "Брехня, не надо гнусавить. В какое третье, голуба? Хрюкай у себя в хлеву, там тебе место." в мой адрес вполне разрешимо, а куда более мягкий ответ человеку, который создал больше ста аккаунтов и оскорбляет половину соккера карается баном?((
Ссылку на комм в модерскую ветку, будьте добры.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   147 / 799
06 ноября в 22:15
alexgurzan, сообщение "Брехня, не надо гнусавить. В какое третье, голуба? Хрюкай у себя в хлеву, там тебе место." в мой адрес вполне разрешимо, а куда более мягкий ответ человеку, который создал больше ста аккаунтов и оскорбляет половину соккера карается баном?((
n272nm
n272nm
06 ноября в 19:52
Свиньи, завидуйте молча!
Светлана Гурская
Светлана Гурская ответил parallels
06 ноября в 19:10
на полгода взять можно. на замены выпускать. чемпионом станет в четвёртое пришествие в зенит.
В какое четвертое, Вы в своем уме? Андрей - это гений, а в Зените нет десятки, это его место!
Светлана Гурская
Светлана Гурская ответил Так Себе Аналитик
06 ноября в 19:09
Да куда там. Он и в третье пришествие был никаким. И не стоит судить по чемпионату Казахстана, он уровня коммерческих турниров в Питере) Не хватит его и на 5 минут. Но Андрей достойно поступил, вволю поиграл, подзаработал, казахов потешил, молодец.
Брехня, не надо гнусавить. В какое третье, голуба? Хрюкай у себя в хлеву, там тебе место. Ты забыл наверно как АСА в сезоне 2014/2015 нагнул Спартак, когда вышел на поле, перевернув исход матча, не гнуси. Он не тешил, он играл и приносил людям радость и наслаждение от красивого футбола.
Светлана Гурская
Светлана Гурская ответил parallels
06 ноября в 19:05
да я трезво рассуждаю. на полгода и всё. на лавку. выпускать минут на 20 вместо дриусси. паспорт, опять же. хотя, думаю, зенит зимой и без того усилится.
А по мне так может приносить ощутимую пользу играя за Зенит.
Светлана Гурская
Светлана Гурская ответил Зеленыйслоник
06 ноября в 19:02
Лучший футболист постсоветской истории, жаль что дисциплина не позволила ему привести Арсенал к второму золотому кубку АПЛ.Покер ЛФК- это в скрижали.
Какая дисциплина, а не получилось из-за Венгера и его дураломства взять золото в то время. Ибо состав был великолепный, а трио Аршавин, Фабрегас, Насри просто фантастичным.
Светлана Гурская
Светлана Гурская ответил Правдин Семён
06 ноября в 19:00
Крутой был.Всё перечеркнул несколькими фразами. Он 100% не лучший футболист в постсоветской истории.Но удачи Шаве,пусть ещё попылит.
Да лучший - именно лучший!!! А фраза была сказана верная и предназначалась быдлу пьяному с депутатской ксивой.
доктоР7
доктоР7 ответил Гильермо Очоа
06 ноября в 18:31
Что вспомнят про свинью Селихова ? Вспомнят ПОЗОРНЕЙШИЕ 7:0 от Ливерпуля!
Что вспомнят про свинью Филимонова ? Вспомнят ПОЗОРНЫЙ матч с Украиной, октябрь 1999-го!
Что вспомнят про свинячих вратарей? Подвиги с Кошице, два раза по 1:4 от хохлов!
Что вспомнят про молодых свинячих вратарей? Подвиги с ПАОК 2:3 !
tuman960
tuman960
   153 / 799
06 ноября в 08:37
Шаву срочно в Зенит дать немного поиграть(на замены) ,провести прощальный матч и оставить в клубе на нормальной должности!!!Он намного больше достоин быть в клубной системе,чем Кержаков !!!
Лучший футболист России этого тысячилетия не должен быть вне клуба!!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
06 ноября в 07:12
Ну денег подбил, поразвлекался, да еще в футбол поиграл Разве плохо время провел
офигенный
офигенный
06 ноября в 05:00
офигенная поддержка
iNels
iNels
   145 / 799
05 ноября в 23:41
"Pashkorez: «Подписан на „Кайрат“ только из-за Шавы... ну что ж „Кайрат“, придется нам прощаться»

заменить "кайрат" на "реал", а "шаву" на "роналду", и будет стандартная картина этого лета)
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
05 ноября в 22:56
Крутой был.Всё перечеркнул несколькими фразами.
Он 100% не лучший футболист в постсоветской истории.Но удачи Шаве,пусть ещё попылит.
ФанДжи
ФанДжи ответил Гильермо Очоа
   289 / 799
05 ноября в 22:53
Вспомнят лодыркина.
ФанДжи
ФанДжи ответил Литейный 4
   289 / 799
05 ноября в 22:48
Курьёзный гол тому же Локо. https://www.youtube.com/watch?v=Jf-YaNf1Plk
Павлов,
Генчик-литейный, топы отменили)))

Что будешь делать?))))))))))))))

Кстати, ты же с Соккера грозился уйти и меня в игнор ставил, а итоге- полное поражение)))))))))
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   425 / 799
05 ноября в 22:11
Лучший футболист постсоветской истории, жаль что дисциплина не позволила ему привести Арсенал к второму золотому кубку АПЛ.Покер ЛФК- это в скрижали.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Литейный 4
   147 / 799
05 ноября в 21:47
Курьёзный гол тому же Локо. https://www.youtube.com/watch?v=Jf-YaNf1Plk
Ну, это Левенец, помню, такой клоун был, для него это норма, Боссу забить куда сложнее)
Литейный 4
Литейный 4 ответил Так Себе Аналитик
   4 / 799
05 ноября в 21:46
Главное, чтобы он усилился так, как Семаку надо, и Смольникову, и Анюкову нужны замены срочно... Ну да, согласен, Андрей может хотя бы аплодисменты сорвать еще, и все-таки равных ему по классу просто нет, с ним даже Керж чудеса творил. Я этот гол вживую помню) https://www.youtube.com/watch?v=Zd_E0w7MA_o
Курьёзный гол тому же Локо.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил parallels
   147 / 799
05 ноября в 21:31
да я трезво рассуждаю. на полгода и всё. на лавку. выпускать минут на 20 вместо дриусси. паспорт, опять же. хотя, думаю, зенит зимой и без того усилится.
Главное, чтобы он усилился так, как Семаку надо, и Смольникову, и Анюкову нужны замены срочно... Ну да, согласен, Андрей может хотя бы аплодисменты сорвать еще, и все-таки равных ему по классу просто нет, с ним даже Керж чудеса творил. Я этот гол вживую помню)
parallels
parallels ответил Так Себе Аналитик
   5 / 799
05 ноября в 21:26
Да куда там. Он и в третье пришествие был никаким. И не стоит судить по чемпионату Казахстана, он уровня коммерческих турниров в Питере) Не хватит его и на 5 минут. Но Андрей достойно поступил, вволю поиграл, подзаработал, казахов потешил, молодец.
да я трезво рассуждаю. на полгода и всё. на лавку. выпускать минут на 20 вместо дриусси. паспорт, опять же. хотя, думаю, зенит зимой и без того усилится.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил parallels
   147 / 799
05 ноября в 21:20
на полгода взять можно. на замены выпускать. чемпионом станет в четвёртое пришествие в зенит.
Да куда там. Он и в третье пришествие был никаким. И не стоит судить по чемпионату Казахстана, он уровня коммерческих турниров в Питере) Не хватит его и на 5 минут. Но Андрей достойно поступил, вволю поиграл, подзаработал, казахов потешил, молодец.
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ ответил parallels
   45 / 799
05 ноября в 21:19
на полгода взять можно. на замены выпускать. чемпионом станет в четвёртое пришествие в зенит.
да можно вернуть кержакова,погребняка,молло,радимова,семака тогда будете каждый год чемпионами
я спать
parallels
parallels
   5 / 799
05 ноября в 21:17
на полгода взять можно. на замены выпускать. чемпионом станет в четвёртое пришествие в зенит.
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
ПРОЕКТ ЕВРЕЯ ответил Гильермо Очоа
   45 / 799
05 ноября в 21:15
43 ни когда не забудут
вечный рекорд
kiendjin
kiendjin
   273 / 799
05 ноября в 20:57
Учитесь россияне...
nikoladolgov
nikoladolgov
   192 / 799
05 ноября в 20:48
Отброс он и есть отброс. Его к Кокорину с Мамаевым в команду пристроить, как раз для него.
DNK74_02
DNK74_02
05 ноября в 20:16
Отличный футбооист. Лучший в нашей стране. Не всё отдал футболу. Мог бы достичь гораздо большего, но дисциплина.. Хочется увидеть новых наших аршавиных..
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