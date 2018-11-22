Игрок «Барселоны»: «Наши двери для Неймара всегда открыты»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья прокомментировал возможное возвращение нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб.

Он один из лучших игроков в мире, для такого футболиста наш клуб будет всегда держать свои двери открытыми.

Конечно, мы хотим, чтобы он вернулся. Неймар усилит «Барселону», и наши результаты станут лучше.