Игрок «Барселоны»: «Наши двери для Неймара всегда открыты»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья прокомментировал возможное возвращение нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб.
Он один из лучших игроков в мире, для такого футболиста наш клуб будет всегда держать свои двери открытыми.
Конечно, мы хотим, чтобы он вернулся. Неймар усилит «Барселону», и наши результаты станут лучше.
Также Аленья поделился мнением о нападающем «Барселоны» Усмане Дембеле, который, по слухам, может расстаться с «сине-гранатовыми».
Усман - полноправный член нашей команды. СМИ писали о его ошибках, но клуб их уже разобрал. Мы должны помочь ему, как и любому другому игроку.
Когда из-за рубежа переходишь в такой клуб, адаптироваться не всегда просто, но мы должны помочь ему развить свой талант.
Не хочется его снова видеть в Барселоне, но тут будет решать клуб.
Погнался за деньгами, ну и удачи)
Да и ушёл не очень красиво
Не хочется его снова видеть в Барселоне, но тут будет решать клуб.
Погнался за деньгами, ну и удачи)
Да и ушёл не очень красиво