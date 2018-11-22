«Спартак» зимой хочет распрощаться с Адриано

сегодня, 12:35

Сообщается, что «Спартак» собирается в зимнее трансферное окно расстаться с нападающим Луисом Адриано.

Бразильский футболист, купленный ещё при Массимо Каррере, который недавно был уволен с поста главного тренера московской команды, имеет по контракту, рассчитанному до 2020 года, высокую зарплату. В настоящее время «красно-белые» хотят избавиться от футболиста.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл в составе «Спартака» 11 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.