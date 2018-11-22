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«Спартак» зимой хочет распрощаться с Адриано

сегодня, 12:35

Сообщается, что «Спартак» собирается в зимнее трансферное окно расстаться с нападающим Луисом Адриано.

Бразильский футболист, купленный ещё при Массимо Каррере, который недавно был уволен с поста главного тренера московской команды, имеет по контракту, рассчитанному до 2020 года, высокую зарплату. В настоящее время «красно-белые» хотят избавиться от футболиста. 

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл в составе «Спартака» 11 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

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Все комментарии
valt134
valt134
   199 / 783
сегодня в 16:20
Прости-Прощай
Гавроша
Гавроша
   31 / 783
сегодня в 16:16
У спартака 17 легионеров, а федун хочет новых купить - надо место освобождать.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Константин Белых
   42 / 783
сегодня в 16:07
А вперёд это куда и главное зачем?
Против_всех
Против_всех
   67 / 783
сегодня в 15:56
кс и сбг 81уны, облегченно вздохнули))
Против_всех
Против_всех ответил cska59
   67 / 783
сегодня в 15:54
Какие то сугубо "армейские" переживания.
berda2003
berda2003
   455 / 783
сегодня в 15:51
Все эти проводы закончатся похоронами...
Санчо Панса
Санчо Панса
   78 / 783
сегодня в 15:38
Да что вы говорите! Зулус просто в шоке) Неужели ему придется вернуться в Европу? А если он вернется в донную УПЛ, то будет ли он там счастлив? В любом случае мы порадуемся за него, потому что он не будет пупсиком!
SHMEL
SHMEL ответил Константин Белых
   54 / 783
сегодня в 15:00
Правильно. Адриано образца 2017 и образца 2018 это небо и земля. в 2017 -Левандовский в 2018 -Заболотный.. При всем к нему уважении-забил он конкретно на футбол-причем с этого года. Человеку уже действительно на куй не нужны ни кубки ни победы. Человек тупо отсиживает контракт.К сожалению. Причем в 2017 ИМХО это лучший нападающий нашей лиги за последние лет десять. Спасибо ему конечно но избавлятся пора. Так же и от Зе. Это не нападающий. В крайнем случае в центр защиты его. Нужен мощный фланговый агрессивный нап типа Быстрова в лучшие годы. или Промеса. С дуболомами ленивыми в центре штрафной много не навоюешь. А этой зимой человек 6-7 точно на выход. и перечислять их лишний раз смысла нет. Вперед Спартак!
Насмешил с лучшим нападающим за десять лет...Эта макака даже в подметки не годится ни Вагнеру Лав,ни Думбия и ни Халку...
Sully
Sully ответил Гуфон за ЦСКА
   60 / 783
сегодня в 15:00
На проводы Луиски придут Борис, Трубач, Волера, Элтон Джон, Ананидзе, Глушаков и отправятся в баню! ГАФ-ГАФ-ГАФ
забыл ещё Хитцельшпергера
SHMEL
SHMEL
   54 / 783
сегодня в 14:58
Нет,ну а что,пальмы они ведь не только в Тарасовке растут...Приманили его бананами,желудями ...а теперь не знают куда деть.
Гуфон за ЦСКА
Гуфон за ЦСКА
   61 / 783
сегодня в 14:19
На проводы Луиски придут Борис, Трубач, Волера, Элтон Джон, Ананидзе, Глушаков и отправятся в баню!

ГАФ-ГАФ-ГАФ
Остапчук 67
Остапчук 67
   115 / 783
сегодня в 14:19
В "Спартаке" много игроков, с которыми стоит распрощаться.
clop
clop
   222 / 783
сегодня в 14:18
Наконец-то расизм в спартаке победил! Как долго я ждал этого момента.
Константин Белых
Константин Белых
   304 / 783
сегодня в 14:10
Правильно. Адриано образца 2017 и образца 2018 это небо и земля. в 2017 -Левандовский в 2018 -Заболотный.. При всем к нему уважении-забил он конкретно на футбол-причем с этого года. Человеку уже действительно на куй не нужны ни кубки ни победы. Человек тупо отсиживает контракт.К сожалению. Причем в 2017 ИМХО это лучший нападающий нашей лиги за последние лет десять. Спасибо ему конечно но избавлятся пора. Так же и от Зе. Это не нападающий. В крайнем случае в центр защиты его. Нужен мощный фланговый агрессивный нап типа Быстрова в лучшие годы. или Промеса. С дуболомами ленивыми в центре штрафной много не навоюешь. А этой зимой человек 6-7 точно на выход. и перечислять их лишний раз смысла нет. Вперед Спартак!
Sully
Sully
   60 / 783
сегодня в 14:08
поросята в шаге от ФНЛ а они тут резвятся))
Sully
Sully ответил спартак 1987
   60 / 783
сегодня в 14:08
наконец закончились мучения сборной и не кому не нужной лиги нации и возобнавляется наш чемпионат. уже завтра посмотрим как ахмат дома накажет коней ( а то на фоне бомжей в первом тайме прошлого тура даже показалось, что цска умеют не плохо играть в футбол), в субботу смотреть нечего, поэтому динамо -енисей потянет...ну и в воскресенье смотрим дебют у руля Спартака Кононова, надеюсь перерыва ему хватило чтобы определится с формой футболистов и кого поставить в состав, хотелось бы в воротах увидить Селихова, по флангам в обороне Мельгарехо, Рассказов. в центре Джикию с Боккетти. в полузащите Фернандо, Зобнин, выше Ханни. на флангах в этом сезоне все играют плохо поэтому всё равно кого поставит тренер, ну и в нападении Зе Луиш ( в идеале в паре с Луисом Адриану, Мельгарехо отвечает за всю бровку, тем более крылья советов скорее всего припаркуют автобус) ну и вечером глянем как ростов унизит сборную...простите, зенит😂🤣😅
в итоге будет унижен только нефтяной проект имени фидуна((
AgentART
AgentART
   27 / 783
сегодня в 14:07
Луиска в пердиве не будет смотреться.
Sully
Sully ответил Спагетти
   60 / 783
сегодня в 14:06
Вообще-то он бразилец как Аиртон которого хочет подписать зенит как и халк бразилец, и ты хочешь сказать что за зенит бегали и будут бегать зулусы?)))
насчет Адриано... за километр видно что он людоедом был))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Спагетти
   26 / 783
сегодня в 13:59
Doping87
Doping87
   144 / 783
сегодня в 13:56
Супер статистика у Луиса. У Заболотного и то лучше))))
Спагетти
Спагетти ответил ПерекатиПоле
   184 / 783
сегодня в 13:55
Вообще-то он бразилец как Аиртон которого хочет подписать зенит как и халк бразилец, и ты хочешь сказать что за зенит бегали и будут бегать зулусы?)))
drug01
drug01
   84 / 783
сегодня в 13:51
Давно пора!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   26 / 783
сегодня в 13:42
Зулуса не покупали же, а брали бесплатно на самую высокую зарплату в РПЛ, разве нет?
Chavez
Chavez
   752 / 783
сегодня в 13:40
Из двух напов на всю команду продать одного, при наличии Джано, Глушакова, Попова, Ещенко, Комбарова, Кутепова, Реброва, которых можно скидывать без потери качества? Очередной гениальный ход Федуна. Не устаю восхищаться этим гениальным человеком и его командой высококлассных профессионалов!
cska59
cska59
   684 / 783
сегодня в 13:38
Это зря они,кто ж будет падать и штрафные выпрашивать .
спартак 1987
спартак 1987
   103 / 783
сегодня в 13:38
наконец закончились мучения сборной и не кому не нужной лиги нации и возобнавляется наш чемпионат. уже завтра посмотрим как ахмат дома накажет коней ( а то на фоне бомжей в первом тайме прошлого тура даже показалось, что цска умеют не плохо играть в футбол), в субботу смотреть нечего, поэтому динамо -енисей потянет...ну и в воскресенье смотрим дебют у руля Спартака Кононова, надеюсь перерыва ему хватило чтобы определится с формой футболистов и кого поставить в состав, хотелось бы в воротах увидить Селихова, по флангам в обороне Мельгарехо, Рассказов. в центре Джикию с Боккетти. в полузащите Фернандо, Зобнин, выше Ханни. на флангах в этом сезоне все играют плохо поэтому всё равно кого поставит тренер, ну и в нападении Зе Луиш ( в идеале в паре с Луисом Адриану, Мельгарехо отвечает за всю бровку, тем более крылья советов скорее всего припаркуют автобус) ну и вечером глянем как ростов унизит сборную...простите, зенит😂🤣😅
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 783
сегодня в 13:38
Зачем вообще брали, да ещё с такой з/п!
kilot11
kilot11
   85 / 783
сегодня в 13:33
кря кря... итак забивать некому..
quinn-se
quinn-se ответил Казанский
   66 / 783
сегодня в 13:32
«Спартак» зимой хочет избавиться от Адриано ---------------------------- В смысле притопить в Москве-реке или в Бутово ночью прибить?Какое ужасное оглавление новости((
Подействовала на модеров твоя критика)
quinn-se
quinn-se ответил Морозовский
   66 / 783
сегодня в 13:30
В "Урале" сгодится. Хотя по возрасту, ему в бакланник в самый раз! Представляю Адриано в лазурных шмотках на поле - бомба!!!
Урал его зарплату около 4 миллионов евро в год не потянет, такого бабла на весь остальной Урал хватит)
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