Источник: Зобнин и Максименко продлили контракты со «Спартаком»

По данным источника, в начале осени сотрудничество со «Спартаком» продлили полузащитник Роман Зобнин и голкипер Александр Максименко.
По новому контракту отступные за хавбека возросли до 30 млн евро. Зарплата 20-летнего вратаря стала выше.
Напомним, вчера Зобнин вернулся в общую группу «красно-белых» после мышечной травмы.
молодец Роман!
указал зенит-проекту на свое законное место, одним словом Торгаши из Баклашки))))
Я бы еще смачно плюнун на эту бумажку-промокашку с этим крутым предложением))))
аха—ха
молодец Роман!
указал зенит-проекту на свое законное место, одним словом Торгаши из Баклашки))))
Я бы еще смачно плюнун на эту бумажку-промокашку с этим крутым предложением))))
аха—ха