Источник: Зобнин и Максименко продлили контракты со «Спартаком»

вчера, 18:43

По данным источника, в начале осени сотрудничество со «Спартаком» продлили полузащитник Роман Зобнин и голкипер Александр Максименко.

По новому контракту отступные за хавбека возросли до 30 млн евро. Зарплата 20-летнего вратаря стала выше.

Напомним, вчера Зобнин вернулся в общую группу «красно-белых» после мышечной травмы.