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Смоллинг и МЮ обсуждают новый контракт с зарплатой £120 тыс. в неделю

сегодня, 07:50

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг ведёт переговоры о новом контракте с манкунианцами. Действующее соглашение 29-летнего игрока истекает летом 2019 года.

Нынешняя зарплата англичанина в МЮ составляет £ 80 тыс. в неделю. По информации источника, по новому контракту Смоллинг хочет получать £ 120 тыс. Отмечается, что у клуба есть возможность продлить действующий контракт ещё на один год, однако обе стороны заинтересованы в заключении сделки на новых условиях.

Ранее сообщалось о том, что в услугах Смоллинга заинтересован «Эвертон», который рассчитывает на летний переход игрока в качестве свободного агента.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Artuom
   452 / 783
сегодня в 09:04
Для ротации оставляют плюс английский паспорт решает) И он сейчас лучший защитник который умеет забивать. По деньгам Янгу зарплату уменьшат так что МЮ ничего не теряет. Скорее всего Рохо и Байи продадут, и купят нового защитника.
Artuom
Artuom
   200 / 783
сегодня в 08:33
Глупость же... нужно наоборот раставаться и покупать более сильного игрока.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 08:30
Нормальная зарплата, всё в сравнении.
ДСА
ДСА
   86 / 783
сегодня в 08:10
Много просит, а за два года найдут кого-то другого.
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