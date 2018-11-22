Смоллинг и МЮ обсуждают новый контракт с зарплатой £120 тыс. в неделю

сегодня, 07:50

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг ведёт переговоры о новом контракте с манкунианцами. Действующее соглашение 29-летнего игрока истекает летом 2019 года.

Нынешняя зарплата англичанина в МЮ составляет £ 80 тыс. в неделю. По информации источника, по новому контракту Смоллинг хочет получать £ 120 тыс. Отмечается, что у клуба есть возможность продлить действующий контракт ещё на один год, однако обе стороны заинтересованы в заключении сделки на новых условиях.

Ранее сообщалось о том, что в услугах Смоллинга заинтересован «Эвертон», который рассчитывает на летний переход игрока в качестве свободного агента.