«Анжи» ведет переговоры о спонсорстве с крупной авиакомпанией

Президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил, что клуб ведет переговоры с компанией с Fly Emirates, которая может стать спонсором махачкалинцев.

Напомним, что у «Анжи» серьезные финансовые проблемы из-за отсутствия спонсоров.

Настрой перед домашней серией в чемпионате боевой. У нас рабочая обстановка. С главой республики я пока не встречался, и дата встречи не обозначена. Мы надеемся на это. Ходят какие-то разговоры, что якобы у меня есть политические разногласия с главой республики. У меня нет ни с кем разногласий. У меня могут быть чисто спортивные разногласия с кем-то. Но не политические, я не политик.

Fly Emirates? Идут переговоры. Не могу пока ничего конкретного сказать по поводу Fly Emirates. Люди очень заняты, личных встреч очень мало. Ведется пока деловая переписка.

К давлению и стрессу мне не привыкать. Я не изменюсь и не сломаюсь.