  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:3 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 43.00 16.50 1.026
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.50 3.84 7.60
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 9.30 6.10 1.285
15:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1:2 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах - - -
16:00 22’ Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 0:0 Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
16:00 22’ Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 0:0 Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 2.39 3.28 3.04
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2.45 3.52 3.00
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.55 3.28 3.04
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.88 3.60 2.04
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.64 3.28 2.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1.72 3.96 5.20
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 2.25 3.44 3.44
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 3.32 3.44 2.31
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.80 3.42 2.66
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 4.15 4.00 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 1.81 3.95 4.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.49 3.22 3.20
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.83 3.26 2.74
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 3.76 3.48 2.12
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 4.10 3.84 1.92
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.94 3.76 4.10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.14 3.48 3.68
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 3.24 3.55 2.30
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 3.30 3.45 2.31
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.61 3.26 2.98
18:00 сегодня  Фулхэм -:-  Саутгемптон 2.80 3.30 2.76
18:00 сегодня  Эвертон -:-  Кардифф 1.44 4.65 8.90
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Лестер Сити 3.00 3.125 2.71
18:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Манчестер Сити 12.50 6.70 1.26
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Ливерпуль 6.05 4.55 1.571
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Кристал Пэлас 1.45 4.60 8.60
20:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Челси 2.93 3.46 2.55
15:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 0:1 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 4.80 3.75 1.73
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.14 3.30 3.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.76 3.88 5.00
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.59 3.30 2.97
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.65 3.84 6.30
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.95 3.40 4.10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 1.833 3.70 4.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 3.74 3.58 2.09
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.65 3.32 2.88
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.44 3.28 3.22
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 1:3 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.05 2.22 3.58
Матч перенесен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт 1:0 Логотип футбольный клуб Бананц (Ереван)Бананц 1.172 5.35 18.75
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арарат-Ар (Ереван)Арарат-Ар 3:1 Логотип футбольный клуб Арцах (Ереван)Арцах 1.013 13.75 30.00
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 27.00 9.50 1.058
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест 0:0 Логотип футбольный клуб ГомельГомель 1.69 2.79 7.30
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск 1:0 Логотип футбольный клуб ГородеяГородея 1.19 5.50 15.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 0:1 Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 4.40 2.32 2.34
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Днепр Мог (Могилев)Днепр Мог 0:3 Логотип футбольный клуб Динамо Мн (Минск)Динамо Мн 32.00 12.25 1.026
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 4:1 Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 28.00 10.75 1.043
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МинскМинск 1:2 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 3.02 2.43 2.90
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.51 4.15 6.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.60 3.65 2.56
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2.56 3.45 2.71
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.186 7.50 13.75
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 2:1 Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море - - -
16:00 23’ Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 0:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб ПакшПакш 1.66 3.56 5.70
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК - - -
17:30 сегодня  Герта -:-  Хоффенхайм 3.50 3.82 2.09
17:30 сегодня  Вольфсбург -:-  РБ Лейпциг 3.72 3.56 2.10
17:30 сегодня  Бавария -:-  Фортуна 1.103 13.25 23.00
17:30 сегодня  Майнц -:-  Боруссия Д 5.45 4.45 1.62
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Айнтрахт Ф 2.80 3.52 2.60
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Нюрнберг 1.53 4.25 7.40
15:00 65’ Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 0:1 Логотип футбольный клуб КельнКельн 4.20 3.75 1.82
15:00 63’ Логотип футбольный клуб БохумБохум 0:1 Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 1.79 3.60 4.60
15:00 65’ Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
16:00 18’ Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 0:0 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
16:00 22’ Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 1:0 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
16:00 20’ Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.14 3.14 2.41
16:00 20’ Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 0:0 Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги - - -
16:00 23’ Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 0:0 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.28 3.54 2.97
16:00 22’ Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1:0 Логотип футбольный клуб АаленАален - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 20.50 9.00 1.124
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 7.10 3.85 1.52
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.188 6.40 16.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 3.58 3.15 2.21
15:00 Идет второй тайм, 65’  Эйбар 3:0  Реал 2.54 3.14 2.94
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Райо Вальекано 1.43 4.75 8.70
20:30 сегодня  Уэска -:-  Леванте 2.375 3.38 3.24
22:45 сегодня  Атлетико М -:-  Барселона 1.93 3.55 3.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.97 3.26 4.25
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.07 3.10 4.10
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 2.03 3.14 4.20
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 3.85 3.06 2.16
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа 2.02 3.25 4.05
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Рома 4.20 3.68 1.94
20:00 сегодня  Ювентус -:-  СПАЛ 1.16 8.20 19.50
22:30 сегодня  Интер -:-  Фрозиноне 1.27 6.40 11.50
16:00 23’ Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль - - -
16:00 23’ Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 3.74 3.88 1.78
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 2.45 3.25 2.92
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.23 2.97 3.78
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 0:2 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 0:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2.34 2.51 4.20
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Милсами (Оргеев)Милсами 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо-Авто (Тирасполь)Динамо-Авто - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сфынтул Георге (Суручены)Сфынтул Георге 1:2 Логотип футбольный клуб Сперанца (Крихана Веке)Сперанца - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Бельцы)Заря 0:2 Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Петрокуб (Хынчешты)Петрокуб 0:1 Логотип футбольный клуб Зимбру (Кишинев)Зимбру - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем -:- Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Старт (Кристиансанд)Старт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 2.11 3.75 3.18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 2.25 3.52 3.06
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 1.61 4.30 5.10
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луситано ФКВЛуситано ФКВ -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) 0:3 Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол) 51.00 17.25 1.007
14:00 Матч завершен  Динамо М 1:2  Енисей 4.65 3.10 1.94
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Уфа 2.52 2.57 3.80
19:00 сегодня  Анжи -:-  Рубин 5.50 3.30 1.77
13:00 Матч завершен  Сибирь 2:0  Факел 1.072 11.25 27.00
13:00 Матч завершен  Ротор 1:3  Шинник 6.95 3.45 1.60
14:00 Матч завершен  Спартак-2 0:1  Химки 2.32 2.68 3.92
14:00 Матч завершен  Нижний Новгород 2:1  Томь - - -
15:00 64’  Авангард Кур 2:0  Зенит-2 1.025 17.00 41.00
15:00 66’  Чертаново 2:0  Краснодар-2 1.109 9.30 20.00
16:00 23’  Армавир 1:0  Луч 2.29 3.05 3.40
16:00 19’  Мордовия 0:0  Тюмень 2.10 3.125 3.82
17:00 сегодня  Тамбов -:-  СКА-Хабаровск 2.02 3.20 3.90
17:00 сегодня  Сочи -:-  Балтика - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж - - -
15:00 61’ Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:0 Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш - - -
15:00 62’ Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:0 Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка 1.21 5.25 14.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун 1.58 3.80 5.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 4.70 4.10 1.65
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле -:- Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар 2.14 3.56 3.16
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариборМарибор -:- Логотип футбольный клуб КршкоКршко 1.149 7.60 16.25
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 1:0 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 22’ Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 0:0 Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1.97 3.48 3.80
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4.30 3.66 1.84
15:00 63’  Карпаты 0:2  Десна - - -
15:00 65’  Мариуполь 1:0  Ворскла - - -
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Тулуза 1.137 9.70 23.00
22:00 сегодня  Дижон -:-  Бордо 3.08 3.18 2.59
22:00 сегодня  Кан -:-  Монако 3.24 3.15 2.50
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Ним 2.13 3.34 3.90
22:00 сегодня  Реймс -:-  Генгам 2.01 3.22 4.60
22:00 сегодня  Нант -:-  Анже 2.14 3.26 3.98
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.13 3.06 3.96
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 3.52 3.28 2.13
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 2.23 3.15 3.42
16:00 22’ Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 0:1 Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.615 4.20 5.10
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано 1.30 5.75 9.40
15:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 0:1 Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 5.45 3.70 1.68
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок 2.81 3.00 2.78
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.33 5.15 9.70
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дз ИватаДз Ивата 0:2 Логотип футбольный клуб Консадоле Сап (Саппоро)Консадоле Сап 8.50 4.333 1.42
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вегалта СендайВегалта Сендай 0:3 Логотип футбольный клуб КасимаКасима 12.25 5.25 1.28
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Саган ТосуСаган Тосу 2:1 Логотип футбольный клуб ЙокогамаЙокогама 4.95 3.42 1.79
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санфречче Хир (Хиросима)Санфречче Хир 1:2 Логотип футбольный клуб Нагоя Нагоя - - -
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Симидзу С-ПалсСимидзу С-Палс 3:3 Логотип футбольный клуб Кобе ВКобе В 2.33 2.90 3.58
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сересо (Осака)Сересо 0:3 Логотип футбольный клуб Касива РейсолКасива Рейсол 2.95 2.78 2.82
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шонан Беллмаре (Хирацука)Шонан Беллмаре 2:1 Логотип футбольный клуб Урава РД (Сайтама)Урава РД - - -
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гамба ОсакаГамба Осака 2:1 Логотип футбольный клуб В-Варен Нагасаки (Исахая)В-Варен Нагасаки 2.00 2.88 4.85
08:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТокиоТокио 0:2 Логотип футбольный клуб КавасакиКавасаки 6.80 3.72 1.57