Руди Гарсия: «В последние минуты матча была задача контролировать мяч»

«Интернасьональ» – «Крузейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура

«Фламенго» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура