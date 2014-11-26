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Руди Гарсия: «В последние минуты матча была задача контролировать мяч»

26 ноября 2014, 06:15
 Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия рассказал о пропущенном голе в матче против ЦСКА.

«Подобные вещи в футболе случаются. Была задача держать мяч, и если бы нам удалось перевести его на половину поля соперника, этого кошмара не произошло бы. Но мяч остался на нашей половине, произошла целая цепь ошибок, которая и обернулась пропущенным голом», — приводит слова тренера корреспондент «СЭ» Игорь Рабинер.
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