Рамос признал, что сейчас «Реал» - средняя команда

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал разгромное поражение от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура Примеры.

Поражение нас разозлило, ведь мы вернулись из сборных в приподнятом настроении, заряженными уверенностью. Мы потерпели очередное досадное поражение на выезде, отдалились от вершины турнирной таблицы.

Нужно тщательно разобрать свою игру. Мы не выступили на уровне, на котором должны были. Не хватило интенсивности, что и отразилось на табло.

Теперь мы не в лучшем моральном состоянии. Когда команда не в состоянии сравняться со своим соперником по энергии, нужно признать, что это средняя команда.