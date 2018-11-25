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Рамос признал, что сейчас «Реал» - средняя команда

сегодня, 10:27
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар3 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал разгромное поражение от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура Примеры.

Поражение нас разозлило, ведь мы вернулись из сборных в приподнятом настроении, заряженными уверенностью. Мы потерпели очередное досадное поражение на выезде, отдалились от вершины турнирной таблицы.

Нужно тщательно разобрать свою игру. Мы не выступили на уровне, на котором должны были. Не хватило интенсивности, что и отразилось на табло.

Теперь мы не в лучшем моральном состоянии. Когда команда не в состоянии сравняться со своим соперником по энергии, нужно признать, что это средняя команда.

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Все комментарии
holms918
holms918
   443 / 802
сегодня в 11:04
"Реал" уже не тот.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   166 / 802
сегодня в 10:58
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       15 / 802
    сегодня в 10:48
    Сейчас все испанские фавориты не в лучшей форме, колбасит всех, это и удивляет!?! Какое то коллективное деградирование.
    Adepta
    Adepta
       84 / 802
    сегодня в 10:46
    Чушь Рамос говорит.
    nogganov_01
    nogganov_01
    сегодня в 10:42
    хоть признает это, мужик!
    TypXXI
    TypXXI
    сегодня в 10:40
    Реал командой и никогда не был. Рамос ошибся. Средняя - это Эйбар. Реал - стремящаяся на дно, где и окажется через 10 туров. Будет в сегунде с Реалом кастильей зарубы устраивать и получать от Барселоны Б.
    ахахахахахах
    TypXXI
    TypXXI
    сегодня в 10:38
    Еще сказал бы что за Реал глоры только топят, кэп очевидность....
    ману дель мораль
    ману дель мораль
       198 / 802
    сегодня в 10:37
    Это - средняя команда. А не Реал. Реал - лучший клуб в истории. Им и останется даже если провалит этот и последующие 5 сезонов. А Рамос имел ввиду команду здесь и сейчас.
    Но барсикам же нужны заголовки кричащие, да админ?)
    Almazny
    Almazny
       22 / 802
    сегодня в 10:36
    Так оно и есть, у него даже ЦСКА выигрывает.
    Barcelona
    Barcelona
       389 / 802
    сегодня в 10:35
    Трудно не согласиться.
    Barcelona
    Barcelona
       389 / 802
    сегодня в 10:34
    Трудно не согласиться.
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       87 / 802
    сегодня в 10:33
    Тоже мне новость.
    Brigar
    Brigar
       19 / 802
    сегодня в 10:29
    Как и спартак в России.
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