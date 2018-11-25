Тренер «Ривер Плейт»: «Не могли играть, раз игроки „Бока Хуниорс“ ранены»

Тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо прокомментировал перенос ответного финального матча Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс» на субботу. Это произошло потому, что болельщики хозяев забросали автобус с игроками соперника камнями. Футболистов зацепили осколки стекла, а некоторых тошнило из-за слезоточивого газа, который использовали полицейские.

Нас ждала большая футбольная вечеринка, но в итоге осталось полное разочарование. К сожалению, всё закончилось так, как закончилось. Надеюсь, в субботу условия будут нормальными, и мы проведем матч, который так долго ждали.

Мне было понятно, что мы не могли играть, раз футболисты «Бока Хуниорс» ранены физически или психологически.