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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Перенос финала Кубка Либертадорес разгневал Тевеса

сегодня, 10:14
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)-:-Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс01:15 Матч перенесен

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес раскритиковал решение КОНМЕБОЛ перенести ответный финальный матч Кубка Либертадорес против «Ривер Плейт» на субботу. Напомним, болельщики хозяев разбили окна автобуса, где ехали игроки «Бока Хуниорс». В итоге некоторые футболисты получили порезы, а других тошнило из-за слезоточивого газа, который использовали полицейские.

Это позор. То, что делает КОНМЕБОЛ, - это позор. Говорю это от себя. Если кто-то решит наказать меня за мои слова, пожалуйста, вперед.

Два игрока «Бока Хуниорс» попали в больницу, еще одного стошнило. Меня тоже рвало, все чихали. А они заставляют нас играть. Позор.

Конечно, эта игра практически обречена. «Ривер» близок к Кубку, потому что делает всё, что захочет. Если бы такое сотворили фанаты «Бока Хуниорс», Кубок бы уже отдали «Ривер Плейт».

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Все комментарии
drug01
drug01
   89 / 804
сегодня в 10:51
Такой футбол нам не нужен!!!!
vistory
vistory
   23 / 804
сегодня в 10:38
Неприятные действия накануне такого матча.
нечитайло
нечитайло
   336 / 804
сегодня в 10:36
Нужно разобраться,наказать,перенести игру до полного разбирательства и выздоровления
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   90 / 804
сегодня в 10:34
Ну вообще он прав, по идее это, как минимум техническое поражение.
cska plus
cska plus
   2 / 804
сегодня в 10:18
Вообще происходящее позор и дикость.
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