Перенос финала Кубка Либертадорес разгневал Тевеса

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес раскритиковал решение КОНМЕБОЛ перенести ответный финальный матч Кубка Либертадорес против «Ривер Плейт» на субботу. Напомним, болельщики хозяев разбили окна автобуса, где ехали игроки «Бока Хуниорс». В итоге некоторые футболисты получили порезы, а других тошнило из-за слезоточивого газа, который использовали полицейские.

Это позор. То, что делает КОНМЕБОЛ , - это позор. Говорю это от себя. Если кто-то решит наказать меня за мои слова, пожалуйста, вперед.

Два игрока «Бока Хуниорс» попали в больницу, еще одного стошнило. Меня тоже рвало, все чихали. А они заставляют нас играть. Позор.

Конечно, эта игра практически обречена. «Ривер» близок к Кубку, потому что делает всё, что захочет. Если бы такое сотворили фанаты «Бока Хуниорс», Кубок бы уже отдали «Ривер Плейт».