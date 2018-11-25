Мостовой: «В „Спартаке“ успокоились с назначением главного тренера»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ московской команды с «Крыльями Советов».

У меня оптимистические ожидания. В «Спартаке» успокоились с назначением главного тренера. Сейчас новости про «красно-белых» поутихли, потому что играла сборная. Поэтому в команде наконец-то идет нормальный рабочий процесс и подготовка к игре. Если «Спартак» хорошо подготовится к матчу (а я надеюсь, что он хорошо подготовится), то «Крылья» «красно-белые» должны обыгрывать и забирать три очка. Необходимо наверстывать упущенное и подниматься в таблице. Думаю, что счет в этом матче будет 2:0 или 2:1 в пользу москвичей.