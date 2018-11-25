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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.54 3.80 2.10
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.155 8.60 23.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.90 4.90
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Идет первый тайм, 9’  Спартак М 0:0  Крылья Советов 1.56 4.10 5.95
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.42 5.20
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Мостовой: «В „Спартаке“ успокоились с назначением главного тренера»

сегодня, 13:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовИдет первый тайм

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ московской команды с «Крыльями Советов».

У меня оптимистические ожидания. В «Спартаке» успокоились с назначением главного тренера. Сейчас новости про «красно-белых» поутихли, потому что играла сборная. Поэтому в команде наконец-то идет нормальный рабочий процесс и подготовка к игре. Если «Спартак» хорошо подготовится к матчу (а я надеюсь, что он хорошо подготовится), то «Крылья» «красно-белые» должны обыгрывать и забирать три очка. Необходимо наверстывать упущенное и подниматься в таблице. Думаю, что счет в этом матче будет 2:0 или 2:1 в пользу москвичей.

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Все комментарии
AfrikSimon
AfrikSimon
   51 / 805
сегодня в 13:51
Сегодня посмотрим, не зря ли.
Лиговский
Лиговский
   331 / 805
сегодня в 13:46
Удачи КС, с таким спартаком можно играть не беспокоясь ни о чем.
cska plus
cska plus
   2 / 805
сегодня в 13:40
В 16:00 возникнут, возможно даже шарфопад.
AgentART
AgentART
   21 / 805
сегодня в 13:40
Есть шанс проиграть в пятый раз подряд на своем поле и начать ненавидить Кононова.
Brigar
Brigar
   19 / 805
сегодня в 13:34
Сегодня начнут возмущаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 805
сегодня в 13:31
Мостовой: «В „Спартаке“ успокоились с назначением главного тренера»
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Очередное затишье перед бурей!!!
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