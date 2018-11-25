Рейнгольд: «Карпин выстроит несколько эшелонов обороны в матче с „Зенитом“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».
«Ростов» неприятен тем, что его игроки выполняют все тренерские задумки. А у Карпина очень простая игра, он старается команде привить персоналку. Но это удается только за счет превосходства в «физике». «Ростов» за счет численного превосходства на каждом участке поля добивается своего. Поверьте, совсем не вкусно играть, если так можно выразиться, когда у тебя постоянно висят на ногах игроки соперника. Это персональная игра. До тех пор, пока физически будет хватать игроков «Ростова», они будут набирать очки. Когда не станет хватать, тогда увидим, есть ли у команды вообще мастерство. Пока я вижу, что «Ростов» уверенно идет на место в пятерке по итогам сезона.
Игра для «Зенита» будет тяжелая, придется взламывать оборону. Карпин выстроит несколько эшелонов обороны, при этом сзади южане действуют здорово, временами даже грубо, но при этом в пределах разумного.
«Зенит» выиграет, команда в порядке. Даже несмотря на поражение от «Ростова» в Кубке России и последнюю неудачу в игре с ЦСКА, команда выглядит прилично. Запас таков сейчас у «Зенита», что обыграть «Ростов» они могут как за счет позиционного наступления, так и за счет контратаки.
Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Команды рассудит Михаил Вилков.
Мы то знаем что команда не то что не бежит а вообще стоит......
Кузяев,Дзюба Ерохин уже просто как марафонцы на 42-м километре....ни сил ни эмоций..
Если в оставшихся играх с Ростовом,Арсеналом и Рубином Зенит наберёт менее 6-ти очков - всё сливай воду.....отрыва как не бывало...
А бензина может не хватить...
Будет трансферное окно...будет пауза...будет отдых...
Но эти 3 игры надо вытянуть на морально-волевых...кровь-из-носу...
Мы то знаем что команда не то что не бежит а вообще стоит......
Кузяев,Дзюба Ерохин уже просто как марафонцы на 42-м километре....ни сил ни эмоций..
Если в оставшихся играх с Ростовом,Арсеналом и Рубином Зенит наберёт менее 6-ти очков - всё сливай воду.....отрыва как не бывало...
А бензина может не хватить...
Будет трансферное окно...будет пауза...будет отдых...
Но эти 3 игры надо вытянуть на морально-волевых...кровь-из-носу...
несмотря на поражение от «Ростова» в Кубке
России и последнюю неудачу в игре с ЦСКА, команда выглядит прилично
Что за бред ? В порядке ? Ни одной нормальной игры за последний месяц
несмотря на поражение от «Ростова» в Кубке
России и последнюю неудачу в игре с ЦСКА, команда выглядит прилично
Что за бред ? В порядке ? Ни одной нормальной игры за последний месяц
И если не считать то поражение Манчини от Краснодара (где по сценарию был гол Шатова) - то Зенит более года не проигрывает на своей арене.....
Не думаю что Ростов та команда что прервёт эту серию......
Карпин конечно отличный стратег,тактик,практик,непримиримый к сопернику ....но не до такой же степени...))))
И если не считать то поражение Манчини от Краснодара (где по сценарию был гол Шатова) - то Зенит более года не проигрывает на своей арене.....
Не думаю что Ростов та команда что прервёт эту серию......
Карпин конечно отличный стратег,тактик,практик,непримиримый к сопернику ....но не до такой же степени...))))
а то у него Зенит в порядке, за уральскими горами в футбол играть не надо...)
а то у него Зенит в порядке, за уральскими горами в футбол играть не надо...)
о каком порядке идет речь-то)
о каком порядке идет речь-то)
Первых двух слов последнего обзаца хватило бы......и нечего зря филосовствовать...))))
Первых двух слов последнего обзаца хватило бы......и нечего зря филосовствовать...))))