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Рейнгольд: «Карпин выстроит несколько эшелонов обороны в матче с „Зенитом“»

сегодня, 10:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

«Ростов» неприятен тем, что его игроки выполняют все тренерские задумки. А у Карпина очень простая игра, он старается команде привить персоналку. Но это удается только за счет превосходства в «физике». «Ростов» за счет численного превосходства на каждом участке поля добивается своего. Поверьте, совсем не вкусно играть, если так можно выразиться, когда у тебя постоянно висят на ногах игроки соперника. Это персональная игра. До тех пор, пока физически будет хватать игроков «Ростова», они будут набирать очки. Когда не станет хватать, тогда увидим, есть ли у команды вообще мастерство. Пока я вижу, что «Ростов» уверенно идет на место в пятерке по итогам сезона.

Игра для «Зенита» будет тяжелая, придется взламывать оборону. Карпин выстроит несколько эшелонов обороны, при этом сзади южане действуют здорово, временами даже грубо, но при этом в пределах разумного.

«Зенит» выиграет, команда в порядке. Даже несмотря на поражение от «Ростова» в Кубке России и последнюю неудачу в игре с ЦСКА, команда выглядит прилично. Запас таков сейчас у «Зенита», что обыграть «Ростов» они могут как за счет позиционного наступления, так и за счет контратаки.

Встреча состоится сегодня, 25 ноября. Команды рассудит Михаил Вилков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Лакшери
   15 / 802
сегодня в 12:13
«Зенит» выиграет, команда в порядке. Даже несмотря на поражение от «Ростова» в Кубке России и последнюю неудачу в игре с ЦСКА, команда выглядит прилично Что за бред ? В порядке ? Ни одной нормальной игры за последний месяц
Ну это глазами ветерана......
Мы то знаем что команда не то что не бежит а вообще стоит......
Кузяев,Дзюба Ерохин уже просто как марафонцы на 42-м километре....ни сил ни эмоций..

Если в оставшихся играх с Ростовом,Арсеналом и Рубином Зенит наберёт менее 6-ти очков - всё сливай воду.....отрыва как не бывало...
А бензина может не хватить...

Будет трансферное окно...будет пауза...будет отдых...
Но эти 3 игры надо вытянуть на морально-волевых...кровь-из-носу...
Лакшери
Лакшери
   302 / 802
сегодня в 12:04
«Зенит» выиграет, команда в порядке. Даже
несмотря на поражение от «Ростова» в Кубке
России и последнюю неудачу в игре с ЦСКА, команда выглядит прилично

Что за бред ? В порядке ? Ни одной нормальной игры за последний месяц
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
сегодня в 12:02
Зенит более полугода дома не проигрывает.....19 домашних матчей подряд .....

И если не считать то поражение Манчини от Краснодара (где по сценарию был гол Шатова) - то Зенит более года не проигрывает на своей арене.....

Не думаю что Ростов та команда что прервёт эту серию......
Карпин конечно отличный стратег,тактик,практик,непримиримый к сопернику ....но не до такой же степени...))))
ЮЗИК
ЮЗИК
   251 / 802
сегодня в 12:00
Только так можно в Питере очки взять
Serg3.12
Serg3.12
   20 / 802
сегодня в 11:52
Вообще, врачам стоит запретить употреблять или хотя бы ограничить в этом заслуженного человека

а то у него Зенит в порядке, за уральскими горами в футбол играть не надо...)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил cska plus
   471 / 802
сегодня в 11:51
Перестаньте деду наливать с утра пораньше.
ну я не не дедушка, но с утра иногда наливаю)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   471 / 802
сегодня в 11:50
ну раз маразматиик такого мнения - флаг в руки! кто там бздыхает с 9го?
Footbolista
Footbolista
   39 / 802
сегодня в 11:49
Расскажите кто-нибудь заболотному, что такое позиционное наступление))...
Serg3.12
Serg3.12
   20 / 802
сегодня в 11:42
Вот это приступ у старого...

о каком порядке идет речь-то)
борька
борька
   198 / 802
сегодня в 11:40
Прав Валерий, если трубочисты будут играть с азартом, на пределе, то выиграют, но команде не присущ стиль самоотдачи. Будет ничья, по нулям!
cska plus
cska plus
   2 / 802
сегодня в 11:38
Перестаньте деду наливать с утра пораньше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
сегодня в 11:37
Какая то "физика", персоналка...тренерские задумки...эшелоны...вкусно...невкусно....))

Первых двух слов последнего обзаца хватило бы......и нечего зря филосовствовать...))))
Nafnafik
Nafnafik
   24 / 802
сегодня в 11:33
Ростов только автобусом и играет, по другому никак.
CrazyTapok
CrazyTapok
   356 / 802
сегодня в 11:13
Зенит проломит автобус Карпина.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   517 / 802
сегодня в 11:03
Сначала Бердыев в Ростове автобусы строил, это приносил результат,а теперь Валера?)))
Союзник противников
Союзник противников
   188 / 802
сегодня в 10:53
Сегодня оба лидера и один середняк выиграют.
AfrikSimon
AfrikSimon
   55 / 802
сегодня в 10:47
Рейнгольд посоветовал Карпину так сделать, рейнгольд сам на ком-то висел в былые времена.
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