Рейнгольд: «Карпин выстроит несколько эшелонов обороны в матче с „Зенитом“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом».

«Ростов» неприятен тем, что его игроки выполняют все тренерские задумки. А у Карпина очень простая игра, он старается команде привить персоналку. Но это удается только за счет превосходства в «физике». «Ростов» за счет численного превосходства на каждом участке поля добивается своего. Поверьте, совсем не вкусно играть, если так можно выразиться, когда у тебя постоянно висят на ногах игроки соперника. Это персональная игра. До тех пор, пока физически будет хватать игроков «Ростова», они будут набирать очки. Когда не станет хватать, тогда увидим, есть ли у команды вообще мастерство. Пока я вижу, что «Ростов» уверенно идет на место в пятерке по итогам сезона.

Игра для «Зенита» будет тяжелая, придется взламывать оборону. Карпин выстроит несколько эшелонов обороны, при этом сзади южане действуют здорово, временами даже грубо, но при этом в пределах разумного.