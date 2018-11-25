Рейнгольд: «Нормальные люди должны уважать Кононова»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от встречи «красно-белых» и «Крыльев Советов» в 15-м туре РПЛ . Это будет первый матч московской команды под руководством Олега Кононова.

Я отнесся к назначению Кононова очень положительно, потому что знаю этого специалиста с самой лучшей стороны. Он очень удачно работал с «Краснодаром», мне нравится, как он выстраивает игру. Не очень удачно у него сложилась карьера в Грозном, но на то были свои специфические причины. А так парень просто научил «Краснодар» играть в думающий командный комбинационный футбол. Думаю, что нормальные люди должны уважать Кононова за интеллект и профессионализм. Хочу пожелать ему успехов и чтобы руководство московского клуба помогло ему.

Что касается предстоящего матча, то, думаю, Кононов уже наладил контакт с футболистами, он в курсе всех дел в «Спартаке». Надеюсь, что люди приняли его хорошо. Судя по первым откликам, звучащим из команды, футболисты понимают, чего хочет от них Кононов. Это важно. Тот же Луис Адриано высказался позитивно о методах работы нового тренера, а ведь с бразильцем до этого были проблемы. В матче с «Крыльями» команда покажет, какое направление развития команды выбрал Кононов, важно, что это произойдет перед своими болельщиками. Для меня нет никакой загадки в том, какой футбол будет показывать «Спартак», - это будет интеллектуальный футбол. Уверен, у Кононова всё получится.