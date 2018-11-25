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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.60 3.92 2.04
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.15 9.00 22.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.86 3.84 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.00 6.15
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.81 3.32 5.10
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Рейнгольд: «Нормальные люди должны уважать Кононова»

сегодня, 08:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов14:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от встречи «красно-белых» и «Крыльев Советов» в 15-м туре РПЛ. Это будет первый матч московской команды под руководством Олега Кононова.

Я отнесся к назначению Кононова очень положительно, потому что знаю этого специалиста с самой лучшей стороны. Он очень удачно работал с «Краснодаром», мне нравится, как он выстраивает игру. Не очень удачно у него сложилась карьера в Грозном, но на то были свои специфические причины. А так парень просто научил «Краснодар» играть в думающий командный комбинационный футбол. Думаю, что нормальные люди должны уважать Кононова за интеллект и профессионализм. Хочу пожелать ему успехов и чтобы руководство московского клуба помогло ему.

Что касается предстоящего матча, то, думаю, Кононов уже наладил контакт с футболистами, он в курсе всех дел в «Спартаке». Надеюсь, что люди приняли его хорошо. Судя по первым откликам, звучащим из команды, футболисты понимают, чего хочет от них Кононов. Это важно. Тот же Луис Адриано высказался позитивно о методах работы нового тренера, а ведь с бразильцем до этого были проблемы. В матче с «Крыльями» команда покажет, какое направление развития команды выбрал Кононов, важно, что это произойдет перед своими болельщиками. Для меня нет никакой загадки в том, какой футбол будет показывать «Спартак», - это будет интеллектуальный футбол. Уверен, у Кононова всё получится.

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
   85 / 801
сегодня в 08:42
За что ? За то, что в разгар сезона бросил одну команду и перебежал в другую, на бОльшие бабки ? Не знаю, может в свинарнике таких и уважают, но....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 801
сегодня в 08:38
Пока ИКСперты присматриваются. Стишки с лайками будут чуть позже...
cska plus
cska plus
   2 / 801
сегодня в 08:33
Что скажут хрюши если сегодня КС победит или даже сыграет в ничью.
cska plus
cska plus
   2 / 801
сегодня в 08:33
Старичок совсем недавно говорил наоборот, мол ничего у Кононова не получится он очень мягкий и так далее.
cska plus
cska plus
   2 / 801
сегодня в 08:31
И так уже 40 лет и выстреливает каждые 16 лет по юбилеям Симоняна.
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