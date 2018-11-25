Рейнгольд о матче в манеже: «Не надо за Уральскими горами играть в футбол»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал решение провести матч 16-го тура РПЛ «Енисей» - «Ахмат» в красноярском манеже. Наставник «Ростова» Валерий Карпин ранее назвал произошедшее «клоунадой».

Вы знаете, это полнейшее безобразие! Не имеет права команда, которая не имеет необходимой инфраструктуры, играть в Премьер-Лиге. Хотите выступать в РПЛ - сделайте поле с искусственным подогревом или стадион с крышей, как в Питере. Нынешняя ситуация - позор нашего футбола. Вообще скажу: не надо за Уральскими горами играть в футбол. Там помимо футбола столько зимних видов спорта - пруд пруди. Работы непочатый край: биатлон, прыжки с трамплина, лыжи, коньки. Зачем там играть в футбол, если уже осенью не могут предоставить нормальные условия для проведения матча? Это бардак.

При этом во многих южных городах у нас нет футбола на уровне Премьер-Лиги. А какие там города! Астрахань, Новороссийск, Владикавказ, Волгоград, Сочи… Стадионы там классные, а команд нет. Любой чиновник, который хоть чуть-чуть разбирается в футболе, скажет: «Что-то у нас не то в футбольном хозяйстве». Не хочу обижать сибирские команды. Помню и «Томь», и пропавший пермский «Амкар». Но зачем там играть в футбол? Чтобы два месяца ломом долбить несчастное поле, очищая его ото льда и снега, а потом сидеть на трибуне в валенках? Футбол ведь для зрителя, и если мы это не поймем, ничего не добьемся.

Мне приятно за болельщиков «Зенита», за то, в каких условиях они смотрят футбол на Крестовском острове. Сидят раздетые, пьют кофе, а скоро и пиво могут разрешить. Вместе с внуками, детьми смотрят на игру в комфортных условиях. Вот так и должно быть. Футбол - это кайф, а не то, что предлагают некоторые наши клубы, когда приходится сидеть в тулупе и смотреть за дворниками, которые долбят ломом лед.