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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.158 8.60 22.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.74 3.98 5.00
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16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.50 4.30 6.70
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Рейнгольд о матче в манеже: «Не надо за Уральскими горами играть в футбол»

сегодня, 09:00
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат01.12.2018 в 14:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал решение провести матч 16-го тура РПЛ «Енисей» - «Ахмат» в красноярском манеже. Наставник «Ростова» Валерий Карпин ранее назвал произошедшее «клоунадой».

Вы знаете, это полнейшее безобразие! Не имеет права команда, которая не имеет необходимой инфраструктуры, играть в Премьер-Лиге. Хотите выступать в РПЛ - сделайте поле с искусственным подогревом или стадион с крышей, как в Питере. Нынешняя ситуация - позор нашего футбола. Вообще скажу: не надо за Уральскими горами играть в футбол. Там помимо футбола столько зимних видов спорта - пруд пруди. Работы непочатый край: биатлон, прыжки с трамплина, лыжи, коньки. Зачем там играть в футбол, если уже осенью не могут предоставить нормальные условия для проведения матча? Это бардак.

При этом во многих южных городах у нас нет футбола на уровне Премьер-Лиги. А какие там города! Астрахань, Новороссийск, Владикавказ, Волгоград, Сочи… Стадионы там классные, а команд нет. Любой чиновник, который хоть чуть-чуть разбирается в футболе, скажет: «Что-то у нас не то в футбольном хозяйстве». Не хочу обижать сибирские команды. Помню и «Томь», и пропавший пермский «Амкар». Но зачем там играть в футбол? Чтобы два месяца ломом долбить несчастное поле, очищая его ото льда и снега, а потом сидеть на трибуне в валенках? Футбол ведь для зрителя, и если мы это не поймем, ничего не добьемся.

Мне приятно за болельщиков «Зенита», за то, в каких условиях они смотрят футбол на Крестовском острове. Сидят раздетые, пьют кофе, а скоро и пиво могут разрешить. Вместе с внуками, детьми смотрят на игру в комфортных условиях. Вот так и должно быть. Футбол - это кайф, а не то, что предлагают некоторые наши клубы, когда приходится сидеть в тулупе и смотреть за дворниками, которые долбят ломом лед.

Жаль, что меня питерцы продолжают поливать грязью в комментариях к материалам. У меня одна просьба: передайте, что я не получаю ни копейки ни от кого, я добровольно даю комментарии о «Зените» и «Спартаке». А то пишут, что беру деньги со СМИ,  это смешно! Я просто болею за наш футбол, поэтому иной раз так выражаюсь.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   734 / 802
сегодня в 11:04
Рейнгольду с Валерой нужно рассказать что футбол все таки летний вид спорта, А у нас летом перерыв почти месяц,как будто мы в Испании или Италии живем. Отпинать этих "функционеров" кто-то так по идиотски календарь составляет. Когда его принимали что-то никто не возмущался
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   581 / 802
сегодня в 10:59
тут согласен на все 100, реально футболисты в таких условиях могут получить травмы, да и тренируются они тоже не в Красноярске, я так думаю
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 802
сегодня в 10:57
А ещё лучше проводить все матчи в пределах московской области. Там то стадионы супер...
Литейный 4
Литейный 4 ответил 1 команда
   4 / 802
сегодня в 10:57
У пупсиков самая мощная баня в футбольном мире, любого самого замороженного зулусса отпарят до неузнаваемости.
А бубенцы разотрут Педры. Гыгыгы
1 команда
1 команда ответил Литейный 4
   85 / 802
сегодня в 10:52
Можно подумать на Открывашке бетонной, продуваемой всеми ветрами, в декабре теплей. Там тоже зулусы бубенцы поморозят. гыгыгы
У пупсиков самая мощная баня в футбольном мире, любого самого замороженного зулусса отпарят до неузнаваемости.
Союзник противников
Союзник противников
   197 / 802
сегодня в 10:50
Надо включить в перечень регионов,запрещённых для игры в футбол , Тарасовку.Со всеми её филиалами и ответвлениями.А вождя бросить на работу в ликвидационную комиссию.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 802
сегодня в 10:45
Можно подумать на Открывашке бетонной, продуваемой всеми ветрами, в декабре теплей. Там тоже зулусы бубенцы поморозят. гыгыгы
Shamil79
Shamil79
   257 / 802
сегодня в 10:45
там хоккей неплохо играют
Великолепный
Великолепный
   18 / 802
сегодня в 10:40
Спартачи разнылись, то Карпин теперь Рейнгольд.
Рейнгольду вообще надо поберечь себя, скоро ЛЕ у хрюшек, вот там у него будет повод повозмущаться.
Спагетти
Спагетти
   234 / 802
сегодня в 10:37
Объясните кто нибудь Рейнгольду что в России играть в футбол нужно не зимой, а летом.
poodle
poodle
   243 / 802
сегодня в 10:36
Рейнгольд опять мочой обдолбался!
AgentART
AgentART
   21 / 802
сегодня в 10:35
Футбол должен быть только в Маскве, шесть спартаков, пять чертановых и четыре локомотива.
Nafnafik
Nafnafik
   24 / 802
сегодня в 10:31
Стыдно за спартак и его бывших.
andreika20133
andreika20133
   386 / 802
сегодня в 10:23
Логика железная --За Уралом футбола нет. Примерно тоже говорил в своё время Романцев. Видимо в спартаке их прививают чем то. Надо вообще организовать чемпионат Москвы. Переехал на метро пару остановок и ты на выезде. Сказка а не жизнь.
VIPded
VIPded
   91 / 802
сегодня в 10:17
Насчет развития футбольной инфраструктуры согласен. В остальном - идиот Валера. Может, и людям за Уралом жить незачем?
tuman960
tuman960
   138 / 802
сегодня в 09:59
что я не получаю ни копейки ни от кого, я добровольно даю комментарии о «Зените» и «Спартаке»
-----------------------------------------------
а что за такой бред ещё и платят?Хотя возможно петросяны же деньги получают,а им далеко до Рейнгольда!!!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил cska plus
   483 / 802
сегодня в 09:57
Дед снова на грудь принял с утра.
на печень тогда уж)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   483 / 802
сегодня в 09:55
ой, маразм... однажды "в одной черной-черной попе..." ну и т.д....)
Doping87
Doping87
   164 / 802
сегодня в 09:54
Он публичный человек, так выражаться нельзя! При царе за такие слова сам бы поехал за уральский камень футбол развивать! Конченый маразматик.
Короли Москвы
Короли Москвы
   162 / 802
сегодня в 09:53
как же стыдно за Зенит
AfrikSimon
AfrikSimon
   54 / 802
сегодня в 09:46
Не надо в тарасовке играть в футбол, позор на весь мир.
turist82
turist82
сегодня в 09:46
А я с ним согласен. Все правильно сказал - зачем в премьер-лигу выходят команды не имеющие необходимой инфраструктуры? В итоге мы имеем Енисей которому негде играть, и Оренбург, стадион которого для ФНЛ годится и то с натяжкой. В результате всего этого страдает что? Правильно - зрелищность матчей, качество ТВ-трансляции, атмосфера. Считаю что необходимо ввести жесткие условия для выхода в Премьер-лигу: современный стадион с качественным газоном, и финансирование стабильное и с запасом на сезон вперед минимум. А то играют в премьер-лиге всякие Амкары да Оренбурги с Енисеем(при всем уважении), а новейшие стадионы стоят без дела...бардак-с.
КЭТиК
КЭТиК
   156 / 802
сегодня в 09:41
Это же надо додуматься нести такую ересь.
ману дель мораль
ману дель мораль
   198 / 802
сегодня в 09:39
Старый дурак
Faustello
Faustello
   43 / 802
сегодня в 09:38
Старина похвалил Зенит залайкал Литейного и вошёл в секту конебакланов ))
Из Спартака бегут даже Рейнгольды )))
vistory
vistory
   23 / 802
сегодня в 09:35
Попахивает каким-то фашизмом.
Almazny
Almazny
   22 / 802
сегодня в 09:34
Еще недавно Рейнгольд называл стадион в Питере позором, а теперь призывает такие строить, лицемерие спартаковское так и прет.
ballak144
ballak144
   326 / 802
сегодня в 09:33
совсем больной??? и че нам теперь в футбол не играть? тьфу
Brigar
Brigar
   19 / 802
сегодня в 09:27
Нужно еще 5 чертаново для спартака создать и радоваться успехам пупсни в еврокубках.
cska plus
cska plus
   2 / 802
сегодня в 09:25
Дед снова на грудь принял с утра.
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