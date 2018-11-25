Зобнин получил травму, проведя на поле 13 минут

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
Футболист вышел на поле на 71-й минуте, но ушел уже через 13 минут, держась за колено.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Закончился первый тайм
|Борнмут
|1:1
|Арсенал
|Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|17:00
|28’
|Наполи
|0:0
|Кьево
|20:00
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Милан
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Спартак М
|3:1
|Крылья Советов
|16:30
|Закончился первый тайм
|Краснодар
|1:0
|Арсенал Т
|19:00
|сегодня
|Зенит
|-:-
|Ростов
|Спартак3 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
Футболист вышел на поле на 71-й минуте, но ушел уже через 13 минут, держась за колено.
кармане!
- А не отдохнуть ли мне ещё пол-годика?
- подумал Рома и захромал
кармане!
- А не отдохнуть ли мне ещё пол-годика?
- подумал Рома и захромал
Здоровья Роману!!!
Здоровья Роману!!!
- А не отдохнуть ли мне ещё пол-годика? - подумал Рома и захромал
- А не отдохнуть ли мне ещё пол-годика? - подумал Рома и захромал