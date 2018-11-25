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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 28’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Зобнин получил травму, проведя на поле 13 минут

сегодня, 16:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

Футболист вышел на поле на 71-й минуте, но ушел уже через 13 минут, держась за колено.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   140 / 829
сегодня в 16:59
Шо! ОПЯТЬ?...((( Рома, не та команда для тебя!...)))
Doping87
Doping87 ответил Литейный 4
   156 / 829
сегодня в 16:38
Бро, нормальный комент. (Главное без гы-гы-гы)
ДАША Д
ДАША Д
   145 / 829
сегодня в 16:32
Загубили игрока.
SHMEL
SHMEL
   68 / 829
сегодня в 16:23
Жаль Зобнина,но похоже футбол ему противопоказан.
Лакшери
Лакшери
   255 / 829
сегодня в 16:18
Новый контракт с повышением з/п на
кармане!
- А не отдохнуть ли мне ещё пол-годика?
- подумал Рома и захромал
cska plus
cska plus
   1 / 829
сегодня в 16:17
Здоровья Роману!
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 829
сегодня в 16:16
Ну хоть не опозорился в таком цирковом и судейском зрелище. выздоравливай.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   120 / 829
сегодня в 16:14
Матч с Крыльями не тот, в котором стоило им рисковать.
Здоровья Роману!!!
Гус Пойет
Гус Пойет
   37 / 829
сегодня в 16:12
Блин как обидно!
Jum13
Jum13
   10 / 829
сегодня в 16:08
Новый контракт с повышением з/п на кармане!
- А не отдохнуть ли мне ещё пол-годика? - подумал Рома и захромал
Footbolista
Footbolista
   35 / 829
сегодня в 16:08
Здоровья!...достали уже эти травмы....
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