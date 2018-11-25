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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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«Викторию» в Москве поддержат 150 болельщиков

сегодня, 21:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)Виктория27.11.2018 в 20:55 Не начался

На матч Лиги чемпионов ЦСКА с «Викторией» реализовано уже 52 тысячи билетов. Болельщиков из Чехии ожидается около 150 человек. Об этом рассказал коммерческий директор московичей Андрей Зарубьян.

Ранее стало известно, что поединок рассудят арбитры из Нидерландов.

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Все комментарии
Adepta
Adepta ответил Литейный 4
   97 / 873
сегодня в 22:10
Некоторые свиньи будут тоже за Викторию. Гыгыгы Настоящие болельщики будут за ЦСКА. Удачи и победы им.
Таки свиньи только и могут что гадить окружающим.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 873
сегодня в 22:00
Некоторые свиньи будут тоже за Викторию. Гыгыгы
Настоящие болельщики будут за ЦСКА. Удачи и победы им.
борька
борька
   238 / 873
сегодня в 21:50
Я приду с внучкой, ужее будет 152
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   36 / 873
сегодня в 21:42
ЦСКА реализовал уже 52 тыс.билетов на матч с Викторией
А хряки нам будут рассказывать, что на ЦСКА никто не ходит
Ох уж эти сказочки ох уж эти сказочники!😄
parallels
parallels
   5 / 873
сегодня в 21:23
и все с пятачками, которые будут тщательно маскировать под шарфами. зрелище ещё то.
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