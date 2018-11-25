«Викторию» в Москве поддержат 150 болельщиков

На матч Лиги чемпионов ЦСКА с «Викторией» реализовано уже 52 тысячи билетов. Болельщиков из Чехии ожидается около 150 человек. Об этом рассказал коммерческий директор московичей Андрей Зарубьян.
Ранее стало известно, что поединок рассудят арбитры из Нидерландов.
Настоящие болельщики будут за ЦСКА. Удачи и победы им.
Настоящие болельщики будут за ЦСКА. Удачи и победы им.
А хряки нам будут рассказывать, что на ЦСКА никто не ходит
Ох уж эти сказочки ох уж эти сказочники!😄
А хряки нам будут рассказывать, что на ЦСКА никто не ходит
Ох уж эти сказочки ох уж эти сказочники!😄