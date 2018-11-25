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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 29’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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«Спартак» показал победную фотографию с раздевалки команды

сегодня, 16:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» показала победную фотографию команды с раздевалки. Сегодня московская команда победила «Крылья Советов» со счетом 3:1 в матче 15-го тура РПЛ.

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Все комментарии
DZYBAavtogol
DZYBAavtogol
сегодня в 17:29
Радости как будто ЛЧ выиграли. ЭТО КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ всего навсего проснитесь!)) Вот сыграете с Зенитом, ЦСКА, Локо... да хоть с тем же Ростовом и Краснодаром тогда посмотрим чему вы радуетесь)
морозз
морозз
   187 / 829
сегодня в 17:23
Теперь надо догонять всю эту банду ушедшую вперёд, думаю это легко!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   45 / 829
сегодня в 17:18
А где Москалев? Без него не было бы победы!
Albertinos
Albertinos
   508 / 829
сегодня в 17:03
Какие мерзкие рыльца! Радуются проплаченной победе! ФУ гадость!
Romanum
Romanum ответил самуил кац 1
сегодня в 17:03
Безграмотностью редакции запахло
Багров-брат
Багров-брат
   140 / 829
сегодня в 16:57
А что, Дениска что-то путное сделал, что так рад?...)))
denmig
denmig
   116 / 829
сегодня в 16:43
Фото называется - назло всем троллям!
ПС Башкирову привет!
Evilhuman
Evilhuman
   27 / 829
сегодня в 16:41
глушак и навесов на первом плане, главные творцы тухлой победы, и как быстро переобулись мясные, всё забыто, капитан-банщик ведёт вперёд
Kumertau
Kumertau
   667 / 829
сегодня в 16:41
москалева не хватает
Байкал-38
Байкал-38
   84 / 829
сегодня в 16:40
Москалёв немного пригнулся, что бы не попасть на фото! Егоров немного не успел!!!
SHMEL
SHMEL
   68 / 829
сегодня в 16:31
    EAGuar As
    EAGuar As
       56 / 829
    сегодня в 16:30
    Глушаков О5 зубы скалит .
    самуил кац 1
    самуил кац 1
       89 / 829
    сегодня в 16:28
    " Фотография С раздевалки" ?! Хохлами запахло !
    cska.78
    cska.78
       66 / 829
    сегодня в 16:25
    Хряки, что не выкладывали фотки после 4-х поражений домашних подряд?
    А тут, Москалев порешал и они счастливы!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       55 / 829
    сегодня в 16:25
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил cska plus
         55 / 829
      сегодня в 16:24
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           55 / 829
        сегодня в 16:23
        Олег приходи и кобыл насади
        Jum13
        Jum13
           10 / 829
        сегодня в 16:23
          cska plus
          cska plus
             1 / 829
          сегодня в 16:23
            Russiаnhammer
            Russiаnhammer
               217 / 829
            сегодня в 16:23
            стыд и срам
            москалев тихо курит в сторонке
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