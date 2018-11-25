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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.35 3.66 2.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.155 8.70 22.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.78 3.80 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.78 3.35 5.30
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Якушев нанес символический удар перед матчем «Спартак» - «Крылья»

сегодня, 14:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Первый символический удар по мячу перед началом матча 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Крылья Советов» нанес легендарный российский хоккеист Александр Якушев, об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   166 / 818
сегодня в 15:19
лучше не позорился бы
Георгий Додонов
Георгий Додонов
   173 / 818
сегодня в 14:51
Легенда.
Abordage
Abordage
   65 / 818
сегодня в 14:50
Удачи КС.
cska plus
cska plus
   1 / 818
сегодня в 14:43
Ждём позора.
Nafnafik
Nafnafik
   26 / 818
сегодня в 14:41
Ждем победы КС,
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