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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Сельта 1.87 3.75 4.20
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Солари: «„Реал“ всегда возвращается»

сегодня, 21:38
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал предстоящий матч с «Ромой» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нам нужно продолжать делать то, что «Реал» делал ранее в Лиге чемпионов. Это легко, но и сложно одновременно. В субботу мы потерпели тяжелое поражение от «Эйбара», но сейчас оно в прошлом.

Мы проанализировали игру и смотрим вперед. Сейчас мы в Италии, играем в другом турнире, так что сосредоточены на этом поединке. Каждая игра - это боевое крещение, но каждый раз, когда «Реал» падает, он всегда возвращается. Вот почему это самый успешный клуб мира. 

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   105 / 881
сегодня в 22:25
что-то в последнее время слишком часто стали уходить.
1 команда
1 команда
   129 / 881
сегодня в 22:03
Для кого-то это неприятно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   189 / 881
сегодня в 21:59
Это правда, но, иногда, на возвращение уходит много времени.
Club Atletico de Madrid
Club Atletico de Madrid
   60 / 881
сегодня в 21:43
Бойтесь!
Реал возвращается!;)
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