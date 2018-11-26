Солари: «„Реал“ всегда возвращается»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал предстоящий матч с «Ромой» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нам нужно продолжать делать то, что «Реал» делал ранее в Лиге чемпионов. Это легко, но и сложно одновременно. В субботу мы потерпели тяжелое поражение от «Эйбара», но сейчас оно в прошлом.

Мы проанализировали игру и смотрим вперед. Сейчас мы в Италии, играем в другом турнире, так что сосредоточены на этом поединке. Каждая игра - это боевое крещение, но каждый раз, когда «Реал» падает, он всегда возвращается. Вот почему это самый успешный клуб мира.