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Фонсека: «„Шахтер“ использует всё свое оружие, чтобы победить „Хоффенхайм“»

сегодня, 21:14
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)-:-Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Хоффенхайма».

«Горнякам» необходимо одержать две победы в оставшихся играх, если они хотят продолжить борьбу в ЛЧ.

Нам осталось всего 2 матча, что ни в коем случае не облегчает нашу задачу. Есть определенное давление, мы понимаем, что два надо выиграть. Но в принципе когда выходим на поле — всегда стараемся играть на победу. Понятно, что завтрашний матч будет решающим не только для нас, но и для «Хоффенхайма», и обе команды захотят победы. Поэтому мы настраиваемся на завтрашнюю игру, понимая, что соперник сложный, поскольку хорошо играет как в защите, так и в атаке.

Постараемся не дать «Хоффенхайму» впервые победить на своем поле в Лиге чемпионов. Понимаю, что завтрашняя игра будет решающей для обеих команд. Используем всё наше оружие, чтобы завтра победить.

В предыдущих турах «Шахтер» дважды крупно проиграл «Ман Сити». 

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Brigar
Brigar
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сегодня в 21:47
Хоффенхайму только победы!
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