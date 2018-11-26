Карвахаль: «„Реал“ должен показать, что у него есть яйца»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы». В предыдущем матче «сливочные» разгромно уступили «Эйбару» (0:3).

Впереди сложный матч, это еще одна битва. Мы хотим выиграть группу, и настала пора это показать. Нужно показать, что у нас есть яйца, как говорит Солари.

Я бы солгал, если бы сказал, что мы знаем, что с нами происходит. Нелегко играть за «Реал», учитывая, как все остальные соперники настраиваются на нас. Теперь пришло время меньше говорить и больше делать.