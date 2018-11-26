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Карвахаль: «„Реал“ должен показать, что у него есть яйца»

сегодня, 21:26
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Реала» Дани Карвахаль поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы». В предыдущем матче «сливочные» разгромно уступили «Эйбару» (0:3).

Впереди сложный матч, это еще одна битва. Мы хотим выиграть группу, и настала пора это показать. Нужно показать, что у нас есть яйца, как говорит Солари.

Я бы солгал, если бы сказал, что мы знаем, что с нами происходит. Нелегко играть за «Реал», учитывая, как все остальные соперники настраиваются на нас. Теперь пришло время меньше говорить и больше делать.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 881
сегодня в 22:33
Трансвестит что ли???
Palex
Palex ответил This is BarCa
   140 / 881
сегодня в 22:33
Перепелинные.
feris1
feris1
   408 / 881
сегодня в 22:14
Надеюсь Реал забудет матч с Эйбаром и со всей серьёзностью и настроем сыграют с Ромой!
This is BarCa
This is BarCa
сегодня в 21:59
Куриные? Спасибо,но не стоит показывать, мы итак в курсе.
Морозовский
Морозовский
   13 / 881
сегодня в 21:40
А писюны у вас есть?
Romeo 777
Romeo 777
   193 / 881
сегодня в 21:32
Летом потеряли.
Club Atletico de Madrid
Club Atletico de Madrid
   60 / 881
сегодня в 21:32
Карвахаль: Реал должен показать ,что у нас есть яичники!
Василий 50
Василий 50
   136 / 881
сегодня в 21:29
Как можно показать яйца, если их нет.
Лучше помахать флагом цветов радуги.
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