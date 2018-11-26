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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Литманен: «У „Ювентуса“ хороший состав, они способны выиграть ЛЧ»

сегодня, 20:37

Бывший игрок сборной Финляндии и «Аякса» Яри Литманен оценил шансы «Ювентуса» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Сложно сравнивать нынешний «Ювентус» и тот, которому мы проиграли в финале Лиги чемпионов в 1996 году. Но, безусловно, нынешний «Ювентус» - одна из сильнейших команд Европы на данный момент. У туринцев хороший состав, пришел Криштиану Роналду. Мне сложно говорить о победе в Лиге чемпионов, но «Ювентусу» нужно избавиться от страха и тревоги, тогда у них все может получиться.

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witynchik
witynchik
сегодня в 20:57
У старухи были составы и получше!Вспомнить хотя бы период с Зиданом в составе,там столько еще классных игроков было
INTERNAZIONALE MILANO
INTERNAZIONALE MILANO
   657 / 885
сегодня в 20:42
Ха-ха-ха ну какая гоббам ЛЧ
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