Литманен: «У „Ювентуса“ хороший состав, они способны выиграть ЛЧ»

Бывший игрок сборной Финляндии и «Аякса» Яри Литманен оценил шансы «Ювентуса» на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Сложно сравнивать нынешний «Ювентус» и тот, которому мы проиграли в финале Лиги чемпионов в 1996 году. Но, безусловно, нынешний «Ювентус» - одна из сильнейших команд Европы на данный момент. У туринцев хороший состав, пришел Криштиану Роналду. Мне сложно говорить о победе в Лиге чемпионов, но «Ювентусу» нужно избавиться от страха и тревоги, тогда у них все может получиться.